 "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету із закордонних справ Європарламенту.
"Ця "формула Штайнмаєра" була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є", – заявив він.
Пристайко вважає втілення формули "шляхом до миру", альтернативою якому він називає повну мобілізацію.
"Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень", – заявив міністр.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Та пох, я все одно - за мобілізацію.
"Україна має чіткі "червоні лінії". Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати своєї конституції і здійснювати якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях згідно з українським законодавством і під наглядом і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153813
від 14.10.19 21:25?
Понятно, что Путин от федерализации не отступит и никакой реинтеграции на самом деле не будет!
но подход так сибе
дадут трохи бабок а санкции и так уже заложены в бюджет кацапии
штрафбатів, нажаль, для вас нема.
А про те, що ніхто вювати не хоче, то, знов таки, не бреши! Воювати готово набагато більше людей, ніж зараз є у війську.
От, читай, зеленосопливий поганцю:
Цей допис в блогах Цензора я спеціально зберіг до Дня Захисника Вітчизни.
Игорь Гофман в миру. На фронте позывной Упырь.
"Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО.
Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать, не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали "путин-ху..ло". И видел парней с руками толщиной "со спичку", которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что ВСЕ стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу.
Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему чтобы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Упырь. Игорь Гофман в миру.
Пристайно - путинская торпеда.
У Украины есть армия, которая справляется, и довольно неплохо.
Иначе нам кремль не навязывал бы нам всякие "формулы".
Ты строчишь из окопа ? Дак отож, непизздихерой недоделанный.
Диалог
Он стоит на Радиорынке возле кафе, за соседним от меня столиком, ест хотдог, пачкаясь в кетчупе и майонезе. Потертая рабочая одежда, очки, кепка. И еще руки - руки паяльщика - такие ни с чем не спутать. Обычный работяга от электроники. Почему-то пристально смотрит на меня - видимо я показался ему чем-то знакомым. Телек в кафе вещает новости.
Вдруг, он обращается как-бы ко вселенной, хотя кроме нас тут никого нет.
- Как я устал от этой войны! Ну сколько же можно! Мальчики гибнут, а они на этом миллионы зарабатывают!
В принципе, можно было на этом разговор закончить, всё и так понятно. Но мой кофе еще не остыл, да и люблю я препарировать подобных.
- Воевали? - спрашиваю, ответ я, конечно, знаю, но надо расставить начальную диспозицию.
- Та не, я шо, дурак? - Хитро улыбается, но потом лицо искажется чем-то, что, видимо, должно изображать из себя страдание. - Люди гибнут. Пора прекращать это всё. Любой ценой! - добавляет он.- Понимаешь?
Понимаю, дорогой, ой как понимаю. Ну и раз мы уже на "ты", то поехали.
- Так ты хочешь мира любой ценой?
- Да! Сколько уже можно вот это вот воевать, мальчики гибнут, матери, жёны, ой-ой-ой… - в третий раз затягивает он всё ту же волынку.
- Ты уверен, что любой?
- Конечно! Что угодно можно отдать, лишь бы прекратить войну.
- А если не поможет? Вот заберет Путин то, что отдавали и снова начнется?
- Снова отдавать. В конце концов, жизни-то важнее…
- Ок. А давай отдадим…. твою квартиру.
- ?!!!!
- Ну ты же сам предложил - любой ценой. Вот и давай начнем с тебя. Отдай квартиру Путину и попроси прекратить войну. Заметь, я не прошу у тебя жизни детей, или даже твою. Просто квартиру - кусок бетона.
- А почему именно мою?!
- А почему нет? Как минимум, потому, что это именно ты предлагаешь любую цену.
- Не, ну зачем ему моя квартира. Я имел ввиду Донецк там, или Луганск…
- А то, что там чьи-то квартиры тебя не беспокоит? Дома, предприятия, земля в конце-концов? - про людей, которые там остались я уж и не стал ему говорить.
- Ну так давайте тут компенсируем тем, кто потерял столько же.
- Ну вот и давай начнем с твоей квартиры. Я знаю семью переселенцев, у них есть трехкомнатная - но в центре Донецка. Уверен, они с удовольствием поменяются на любую в Киеве.
- Неее…. А где я потом квартиру буду брать?
- А они где, если ты предлагаешь их квартиру отдать россии?
- (что-то невнятное)
- Ну что, вот так и выходит - вы все, кто так легко готов отдать "любую цену" за прекращение войны, предполагаете, что ее заплатит кто-то другой - но только не вы сами. А самое обидное, что таким образом вы всю страну отдадите, а война не закончится. Потому что потом начнется геноцид. И мы все будем продолжaть платить - только уже массово, тысячами жизней и судеб. И потом, когда ты, лично ты - будешь пилить лес в Сибири, это если повезет, что еще у тебя останется отдавать за прекращение этого?
- Ааааааа! Да ты порохобот, что с тобой разговаривать…
Гордый уходит вдаль, за ларьки, дожевывая на ходу последний кусок хотдога. Видимо, рассказывать кому-то другому, о том, как он, бедненький, устал от этой войны.
А от того, что он лично, за пять с лишним лет, ни разу не потёрся с войной даже рукавом, его по-прежнему будут защищать те, кого он так активно пропагандирует предать…
http://asket.in.ua/?p=87890
Короче - гилляка.
Есть или капитуляция или защита Родины.
З огляду на те - скільки раз Україну "кинули" - Україна може спокійно
і сама кидати кого завгодно.
Можна було б взяти (наприклад) під контроль кордон, а потім просто вирізати всіх, хто підозрюється в сепаратизмі.
Але як то слабо віриться що ці чмошнікі, які опинилися біля керма на таке здатні.
Вони все втечуть за кордон при першій нагоді.