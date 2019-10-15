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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:мобілізація (103) Пристайко (207) Формула Штайнмаєра (137)

 "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко

"Формулу Штайнмаєра" погодив попередній уряд, але поточний планує її виконати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету із закордонних справ Європарламенту.

"Ця "формула Штайнмаєра" була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є", – заявив він.

Пристайко вважає втілення формули "шляхом до миру", альтернативою якому він називає повну мобілізацію.

"Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень", – заявив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В акції "Ні капітуляції" взяли участь до 12 тисяч осіб, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153829
 
 
 Топ коментарі
 
То есть дрыстайко таки признаёт, что папередники выполнять эту формулу лаВруна не собирались?
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При Порохе такой пуйни не было!
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Припустимо, що є квартира і ви її власник. До вас приходить якийсь гусь і каже, що одна кімната належить йому, без надання будь-яких юридичних документів. Ви ідете на "болєзнєнний компроміс" і пускаєте його до себе жити. Оце і вся стратегія кегебіста Пристайка.
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Залякують???
Та пох, я все одно - за мобілізацію.
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А вы знаете, мне эта Приставка начинает нравиться!
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І як ці заяви 15.10.19 07:47 корелюють з його ж заявами

"Україна має чіткі "червоні лінії". Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати своєї конституції і здійснювати якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях згідно з українським законодавством і під наглядом і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153813
від 14.10.19 21:25?
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Смысл всего этого политического театра - не Дамбас и Путин, а загнать в угол Меркель с Макроном.
Понятно, что Путин от федерализации не отступит и никакой реинтеграции на самом деле не будет!
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вариант рабочий
но подход так сибе
дадут трохи бабок а санкции и так уже заложены в бюджет кацапии
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Приастайко очень вовермя поднял этот впорс. Каждый укранец должен для себя определиться. Готов он ЛИЧНО жетвовать свомим благполучием ради ГАРАНТИЙ целостности Украины, отказавшись от Петиного Минска, или дальше искать решения разных формул. Можно это выставить на референдум.
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Вопрос надо ставить по-другому - готов ли украинец взять в руки оружие и пойти ВОЕВАТЬ на Донбасс, против пуйла.
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Евросоюзу не нужен этот гнойник неподалёку от своих границ. Поэтому они давят в том числе и на украинские власти, им надо закончить эту войну. Войну можно закончить, введя максимально жёсткие санкции против рашки (например, полное эмбарго на нефть и газ), тогда режим пуйла падёт и война закончится очень быстро. Но им это абсолютно не нужно (это давно уже все понимают), потому как цена вопроса в торговле между ЕС и рашкой - сотни миллиардов, да вся Украина столько не стоит. Второй вариант закончить войну - это заставить Украину выполнить "минск", это куда проще и дешевле. И Евросоюз, очевидно, выбрал второй вариант.
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Верно, им нужен гнойник размером во всю Европу, когда капитулировавших зебилов, как на Бамбасе, ***** погонит захватывать англо-саксов в Рейкьявик )))
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та хорош, у пуйла кишка тонка. Оно и Украину-то захватить не смогло, обосралось
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Европе нужна богатая и споконйная Украина, не важно кокое будет у нее отношене с ******.
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Игорь, к сожалению ты не прав. Не нужна Иначе сейчас шли бы реальные инвестиции из ЕС (как в Польшу, например). А не эти жалкие подачки из МВФ
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Сегодня в Украинге не власти.,..Там одна тупая чернь
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Читаю комменты и офигеваю от порохососов! Все поголовно против какой-то мифической капитуляции, но идти воевать никто не хочет!!! А ведь альтернатива проста - или договариваться с ******, или отвоевывать Даунбас силой
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ви, зебіли, сдали Україну на поталу ворогу в т.ч. і тоді, коли відмовились від політико-дипломатичного (в рамках міжнародної антипутінської коаліції) процесу перемоги над ворогом. Відмовились не в останню чергу через те, що і коаліція була створена Порохом (нині вона розпадається); і сама формула - також була введена в практику Порохом (сьогодні за неї вже не згадують). А ще нещодавно ідея введення миротворчого контингенту ООН на всю територію окупованого Донбасу обговорювалася досить таки широко.
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Не гони ...Коли *німецька фрау * Та Макрон дують у *шкіряну флейту ***** * не дуже розгонися !?
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То, щоб вони безперешкодно дули - то ви поміняли Пороха на клоуна. Оригінально.
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Тільки закінчені соєві дебіли можуть далі розраховувати на те, що вони будуть сидіти на диванах, а проблему з Донбасом вирішить якийсь чарівник. Вже очевидно, що ніякої антипутінської коаліції де-факто давно не існує, ніхто в Європі не налаштований десятки років нести економічні втрати від санкцій проти кацапії. Питання стоїть руба - або Україна якось домовляється с ******, або санкції будуть поступово зніматися.
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зебіл=капітулянт.
штрафбатів, нажаль, для вас нема.
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Звичайно, я нудний. Набагато цікавіше сидіти на дивані і мріяти, що прийде добрий дядя і верне нам Донбас
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Не пи@ди,провокатор кацапский. Самый лучший вариант-оставить все как есть.
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Вот только ты такой умный забыл у Европы спросить - готовы ли они еще десятки лет поддерживать санкции против кацапии?
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Работа МИДа не позволить им это сделать, мокая их в их д...мо, при малейших попытках ослабить санкции.
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Смотрю, среди порохсрани преобладают наивные мечтатели. Неудивительно, что эти организмы до сих пор верят в тотальное вранье соевого мародера "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3597
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ОК, пускай я коллаборант. А ты готов идти под пули или отправить под них своего сына?
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Брешеш, капітулянтський падлюко! Стан війни може продовжуватись роками і десятиліттями. Як, наприклад, між республікою Кіпр та частиною острова, окупованою Туреччиною. І такий стан зовсім не заважає кіпріотам республіки жити по людськи і навіть приєднатись до ЄС.

А про те, що ніхто вювати не хоче, то, знов таки, не бреши! Воювати готово набагато більше людей, ніж зараз є у війську.

От, читай, зеленосопливий поганцю:


Цей допис в блогах Цензора я спеціально зберіг до Дня Захисника Вітчизни.
Игорь Гофман в миру. На фронте позывной Упырь.
"Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО.
Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать, не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали "путин-ху..ло". И видел парней с руками толщиной "со спичку", которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что ВСЕ стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу.
Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему чтобы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Упырь. Игорь Гофман в миру.
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Отлично, очевидно, что порохомразь выступает за заморозку конфликта на десятки лет. Понятно, что при этом все санкции против кацапии будут сняты
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А если договориться с х@йлом,как ты предлагаешь,то санкции оставят,можно подумать? У тебя провалы в логике,ватный подонок.
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Включайте в повестку Крым и Керченский пролив.
Пристайно - путинская торпеда.
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повестку в военкомат нужно выдать таким как ты.
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Ага, а ти будеш лежати на обісцяному дивані, дудлячи півасік та прокручуючи в котрий раз "геніальне" інтервью вашого естрандного гопника Зюзі. "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4690
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Тому, що там таких дурнів з зеленими соплями на плечах не буває. Хитрі хабарники є, а дурнуватних ЗЕбілів нема.
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твой айпи уже записли. жди тебя вызовут.
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Срав я на тебе, зеленосопливе стерво, і на твої погрози в свої 72 роки "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3823 "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3823 "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3823
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Таким, як ви вона не потрібна. Ви ж не підете захищати Україну, бо сподіваєтесь, що кацапи скуплять українську землю
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Что ты повторяешь одну и ту же шиддовскую чушь про "военкомат" ?
У Украины есть армия, которая справляется, и довольно неплохо.
Иначе нам кремль не навязывал бы нам всякие "формулы".
Ты строчишь из окопа ? Дак отож, непизздихерой недоделанный.
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Точно, и болезненно именно ему теперь будет в первую очередь.
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Эта **** будет болтаться на фанаре возле посольства Расеи.
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вот говнюк, просто пугает народ, мол если не сдадимся то заберем все блага. тогда объявляйте военное положение и сами на передок
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Сам-то готов на передок идти, или сына послать?
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...ох как не хочется иди в окопы, лучше по Киеву с флагми болтаться!?
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Це не про тебе, ЗЕбіле? "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6756

Диалог
Он стоит на Радиорынке возле кафе, за соседним от меня столиком, ест хотдог, пачкаясь в кетчупе и майонезе. Потертая рабочая одежда, очки, кепка. И еще руки - руки паяльщика - такие ни с чем не спутать. Обычный работяга от электроники. Почему-то пристально смотрит на меня - видимо я показался ему чем-то знакомым. Телек в кафе вещает новости.
Вдруг, он обращается как-бы ко вселенной, хотя кроме нас тут никого нет.
- Как я устал от этой войны! Ну сколько же можно! Мальчики гибнут, а они на этом миллионы зарабатывают!
В принципе, можно было на этом разговор закончить, всё и так понятно. Но мой кофе еще не остыл, да и люблю я препарировать подобных.
- Воевали? - спрашиваю, ответ я, конечно, знаю, но надо расставить начальную диспозицию.
- Та не, я шо, дурак? - Хитро улыбается, но потом лицо искажется чем-то, что, видимо, должно изображать из себя страдание. - Люди гибнут. Пора прекращать это всё. Любой ценой! - добавляет он.- Понимаешь?
Понимаю, дорогой, ой как понимаю. Ну и раз мы уже на "ты", то поехали.
- Так ты хочешь мира любой ценой?
- Да! Сколько уже можно вот это вот воевать, мальчики гибнут, матери, жёны, ой-ой-ой… - в третий раз затягивает он всё ту же волынку.
- Ты уверен, что любой?
- Конечно! Что угодно можно отдать, лишь бы прекратить войну.
- А если не поможет? Вот заберет Путин то, что отдавали и снова начнется?
- Снова отдавать. В конце концов, жизни-то важнее…
- Ок. А давай отдадим…. твою квартиру.
- ?!!!!
- Ну ты же сам предложил - любой ценой. Вот и давай начнем с тебя. Отдай квартиру Путину и попроси прекратить войну. Заметь, я не прошу у тебя жизни детей, или даже твою. Просто квартиру - кусок бетона.
- А почему именно мою?!
- А почему нет? Как минимум, потому, что это именно ты предлагаешь любую цену.
- Не, ну зачем ему моя квартира. Я имел ввиду Донецк там, или Луганск…
- А то, что там чьи-то квартиры тебя не беспокоит? Дома, предприятия, земля в конце-концов? - про людей, которые там остались я уж и не стал ему говорить.
- Ну так давайте тут компенсируем тем, кто потерял столько же.
- Ну вот и давай начнем с твоей квартиры. Я знаю семью переселенцев, у них есть трехкомнатная - но в центре Донецка. Уверен, они с удовольствием поменяются на любую в Киеве.
- Неее…. А где я потом квартиру буду брать?
- А они где, если ты предлагаешь их квартиру отдать россии?
- (что-то невнятное)
- Ну что, вот так и выходит - вы все, кто так легко готов отдать "любую цену" за прекращение войны, предполагаете, что ее заплатит кто-то другой - но только не вы сами. А самое обидное, что таким образом вы всю страну отдадите, а война не закончится. Потому что потом начнется геноцид. И мы все будем продолжaть платить - только уже массово, тысячами жизней и судеб. И потом, когда ты, лично ты - будешь пилить лес в Сибири, это если повезет, что еще у тебя останется отдавать за прекращение этого?
- Ааааааа! Да ты порохобот, что с тобой разговаривать…
Гордый уходит вдаль, за ларьки, дожевывая на ходу последний кусок хотдога. Видимо, рассказывать кому-то другому, о том, как он, бедненький, устал от этой войны.
А от того, что он лично, за пять с лишним лет, ни разу не потёрся с войной даже рукавом, его по-прежнему будут защищать те, кого он так активно пропагандирует предать…

http://asket.in.ua/?p=87890
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Саме так. Подивіться скільки кацапських троляк підтяглось. Нарешті їх улюблена тема- залякування.
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Пристайко син генрала КГБ , який свого часу отримував зарплату певно в одній касі з путєним . Колишніх кагебешників не буває . Шеф в кремлі .
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Ще їхній Сралін говорив, що "яблучко від яблуні далеко не відкотиться". "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9578
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Тут Пристайке нужно напомнить судьбу его германского коллеги Рибентропа.

Короче - гилляка.
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Вся ця лабуда с Минском та Штанмайрером не что иное,як Сусанин от москалей.Цель Сусанина завести в дебри и в сторону от главного вопроса.Такие себе волчьи ямы,ложные цели,миражи,фантомы не наполненные смыслом.Только увести от главного вопроса Крыма,Будапештского меморандума,Женевских конвенций,Морского права с Керченским проливом.Москали таким образом сбивают Украину с толку и навязывают свою инициативу.В противостоянии перехват инициативы имеет решающее значение.Рашка манипуляцией Минском,пургой Пескова тупо не даёт Украине сосредоточиться и определить свои цели,силу и возможности.И пока Украина метается,москали поддавливают по всем фронтам подталкиваю Украину к к невыгодному для себя решению
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До вас, зебілів, не потрібні були ніякі ні болючі компроміси, ні альтернативи - раша сиділа на санкціях і на жопі, українська армія успішно держала кацапів на відстані, модернізовувалась, діставала нове озброєння, поповнювалась новими контрактниками. І тут до влади прийшли ви - уклонисти, дезертири, малороси. Клоуни зелені, спочатку ******** міжнародну підтримку, пішли на неприпустимі поступки кацапам, деморалізували армію (мішенями ніхто не хоче бути), а тепер лякають хохлобидло мобілізацією.
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Не тебе путинская шлюшка решать что и как и куда идет Украина!А Украина идет В Европу и НАТО !
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"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод всіма сторонами. Також ми відмітили, що минулого тижня відбулось погодження "формули Штайнмаєра" у Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні.
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Совершенно верно. Отазавшить от Минска мы остаемся один на один с врагом! Тем более что благодря Петя на нас еще повесят санкции.
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Нет никаких болезненных компромиссов.
Есть или капитуляция или защита Родины.
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В принципі можна приймати будь-які "формули".

З огляду на те - скільки раз Україну "кинули" - Україна може спокійно
і сама кидати кого завгодно.
Можна було б взяти (наприклад) під контроль кордон, а потім просто вирізати всіх, хто підозрюється в сепаратизмі.
Але як то слабо віриться що ці чмошнікі, які опинилися біля керма на таке здатні.
Вони все втечуть за кордон при першій нагоді.
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Дристайка надо отстранять, и чем раньше - тем лучше.
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"Формула Штайнмайера" - это "болезненный компромисс", альтернатива - мобилизация армии. Передовой батальйон, под кодовім названием "На Москву", можно набрать на цензоре, тут масса жаждущих повоевать. "Формула Штайнмаєра" - це "болючий компроміс", альтернатива - мобілізація армії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2668
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