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Все про:обстріл (5600) поранення (1539) Донбас (13317) операція Об'єднаних сил (1659)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, за добу - 21 обстріл, - штаб

14 жовтня збройні формування РФ та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів:

- тричі поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Водяного та Лебединського - з міномета калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- двічі неподалік Новогнатівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- п'ять разів неподалік Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- у районі Золотого - з великокаліберних кулеметів;
- біля Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"За минулу добу внаслідок обстрілу зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, біля Золотого-4.

"Упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомили в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, за добу - 21 обстріл, - штаб 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, за добу - 21 обстріл, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153828
 
 
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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!!!
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от виродки рогаті, ну ні як не заспокоються, ще й біля Золотого шмаляли... ой біда, біда, знову "розведення " зірвалося... Пораненному воїну України скорішого одужання!!!
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пораненому найскорішого одужання
ясної днини на всій Україні

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, за добу - 21 обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 4593
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