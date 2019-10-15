 Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Санкції стосуватимуться чинних представників влади Туреччини та осіб, що підтримують військову операцію "Джерело миру" в Сирії.
"Тарифи на сталь будуть підвищені назад до 50 відсотків, до рівня її вартості в травні. Також США негайно припинять переговори, які проводило міністерство торгівлі, щодо 100-мільярдної торговельної угоди з Туреччиною", - наголосив Трамп.
Президент США також додав, що буде "жорстко застосовувати економічні санкції" проти тих, хто підтримує дії Туреччини.
"Я цілком готовий швидко знищити економіку Туреччини, якщо лідери країни продовжать цей небезпечний і руйнівний шлях", - зазначив американський президент.
Доброго ранку.
З нотаток президента.
Взяв на Радіо Свобода. Вибори на ДоМбасі?
Мда.
Будь-ласка, скажіть, що це буква "Н"
А тобі коли і де?
За 5 лет Украина так и не решила что хочет делать, воевать или торговать с Россией, идти в Европу или продолжать ласкать любимую коррупцию, вот им всем и надоело.
И Турция - союзник США по НАТО, на минуточку . . .
А ты не хочешь быстро уничтожить экономику россии, дядя ? Не союзника, а своего стратегического противника, вообще-то . . .
Боевики, выступающей в союзе с Турцией Сирийской Национальной Армии, начали штурм города Манбидж. Им удалось войти в жилые кварталы. В боях впервые интенсивно применены турецкие танки. Произошло 1-е столкновение протурецких боевиков и сирийской армии.
Турция пошла на штурм Манбиджа. Армия США сегодня покинула город. В атаке участвует пехота Сирийской национальной Армии при поддержке турецкой бронетехники и спецназа. В боях впервые массово применены турецкие танки. М-60 вооруженных сил Турции оказывают огневую поддержку атакующим, в штурме принимает участие турецкий спецназ. Сейчас идут бои в городской застройке.
Также продолжаются ожесточенные бои за Тель Абьяд. Город по прежнему в руках курдских формирований. Сегодня боевикам Сирийской Национальной Армии удалось захватить еще 4 пленных. В районе Рас Аль Айна идут позиционные бои в городе. По словам Эрдогана, с начала операции «Источник мира» турецкая армия и ее союзники уничтожили свыше 500 курдских бойцов.
К западу от Манбиджа произошла стычка между боевиками протурецкой Сирийской Национальной Армии и формированием САА у поселка Яшлы к западу от Манбиджа. Союзники Турции победили. Солдаты САА бежали, бросив на поле боя танк Т-55МВ, захваченный боевиками. Это 1-й инцидент между сирийскими военными и Турцией и ее союзниками с начала операции «Источник мира».
9 октября Турция начала военную операцию против курдов, получившую название «Источник мира» на севере-востоке Сирии. В ночь с 9 на 10 октября Турция и ее союзники из Сирийской Национальной Армии приступили к наземной фазе операции против курдских формирований. 12 октября им удалось взять под контроль центр города Рас аль Айна и перерезать трассу М-4 Алеппо-Хасака. Вчера турки и боевики предприняли штурм населенного пункта Тель Абьяд, однако не сумели взять его под контроль. Сегодня ночью САА, действуя по соглашению с курдами, вошла на подконтрольную им территорию с целью восстановления власти Дамаска и создания заслона на пути турецкой армии и союзных ей боевиков.
1. Член НАТО, государство Турция, регулярными войсками берёт под контроль часть сирийской территории, чтобы защитить население от кровавых русских свино-*********.
2. Эта территория занята курдами. Курды- страшные враги Турции.
3. Насколько я уважаю армян- настолько я перестал уважать курдов. Полнейшие ничтожества! Подкладывать бомбы и убегать- они мастера. А выдать что-то внятное- ЗА КОГО они- у них это начисто отсутствует! Гадят всем подряд.
4. Я естественно против массовых расправ с курдами, и с курдскими женщинами. И следуя этому моему желанию- и США и Трамп и Пенгагон и Госдеп НАСТРОГО ЗАПРЕТИЛИ Турции притеснять этнических курдов на этих территориях!
5. Но там есть огромные курдские банды- Рабочая партия Курдистана, Курдская рабочая партия и тд. По существу- это обыкновенные коммуняки- копия тех- против которых вы воюете в Донбассе. Они все слеплены русскими свино-*********** по одному и тому же шаблону. Они и курдов убивают, и друг друга тоже.
6. Турция бьёт лишь их. Всё остальное ей настрого запретили и США и Еуропа. Хотя это сделать безумно сложно- там повсюду колоссальные бои- авиация, бгонетанковые войска, курды стреляют из всех сортиров. Но за 5 дней убито лишь около 600 курдов и целых 3 турка- это при том- что там размах боёв- десятки городов и деревень!
7. А есть же и нормальные войска курдов- вооружённые американским оружием и обученные американскими военными на американские деньги.
8. И вот- что же делают эти курды? Подученные русскими свино-***********- они моментально поворачиваются как сраный флюгер в обратную сторону- и присоединяются к войскам Асада- против которых до сих пор воевали! Объяснение такое- что США их плохо защищают от турок. (хотя США никогда защищать их ни от каких турок вообще не нанимались).
9. А их генерал, главный командУющий всеми курдами- вчера меня вообще насмешил! Он сказал- что нет- они с США ещё не поссорились- а лишь МОГУТ с ними поссориться. А пока что они с США не поссорились- а они лишь на США обиделись.
10. И что к Асаду они пока что тоже не присоединились- а лишь ДУМАЮТ об этом! И что это тоже возможно.
11. А вот напоследок перл генерала, командующего всеми вооружёнными силами: -"К кому присоединиться и против кого воевать- мы будем смотреть в дальнейшем- ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ!"
12. А теперь- для ржаки. Курды же угрожают и давят на США- то те их плохо защищают. А реально- они СДАЛИ БЕЗ БОЯ ********** НЕСКОЛЬКО ГОРОДОВ В ТЫЛУ У АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК! Это свинокурды так нажали на пиндосов- чтобы вынудить их к уступкам! Чтобы сделать их сговорчивее, и чтобы они значится лучше защищали курдов от турок. Вот так действуют умудрённые правильной внешней политикой курды.
13. И ещё- для поддержки своего плана- ********* устроили несколько провокаций. Обстреляли артиллерией позиции американских военных якобы со стороны турецких войск- чтобы поссорить пиндосов с их союзником Турцией.
14. А ещё свино-********* обстреляли пиндосов и со стороны курдов- чтобы поссорить пиндосов и с их созниками курдами тоже. Видите- какие хитрые эти свино-*********?
15. А теперь смотрим- как на это отреагировали пиндосы- у которых здоровенные тёрки с Турцией из-за этих курдов! Они не сказали Эрдогану: -"Да бей ты этих идиотов курдов- втаптывай их в землю- не считайся с ними! Делай своё дело- гони свино-********* из Сирии- а если курды того желают- то и с курдами- до кучи!"
16. А они моментально завопили- и Трамп, и министр обороны Эспер, и командующий американскими войсками в Сирии: - "Ай ай ай! Всё пропало! Мы оказались между 2 огней! С одной стороны по нам лупанули турецкие войска- а с другой- с тыла- курды, совместно с Асадом и со свино-***********! Наши войска взяты в клещи, они оказались в страшной опасности!
17, И поэтому- срочный приказ всем американским войскам там- ДРАПАТЬ оттуда без оглядки! Спасайся кто может!"
18. И вот теперь-то курды ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оказались лицом к лицу с турками- и их больше никто не защищает. И вот теперь-то турки могут мочить их из всех стволов- не опасаясь задеть пиндосов, которыхтамнет!
19. А чтобы не оставить никаких сомнений и у Асадистов тоже- министр обороны Турции Акар вчера заявил: -" Вы за 8 лет войны не смогли совместно со свино-*********** одолеть курдов, и выбить их из этих городов- из которых мы их выбили за 2 дня. Хотя мы курдам никак не помогали. А теперь собираетесь вслед за курдами попытать счастья- напав на нас? - На здоровье! Мы и вас тоже отрезвим".
20. А самая ржака- войска Асада и свино-********* действительно двинулись навстречу турецким войскам! По всем дорогам идут колонны! Повеселимся! Кстати Турция уже заявила- что если потребуют обстоятельства- то турецкие войска могут продвинуться вглубь Сирии вдоль всей границы и дальше 30-км зоны- которую они сейчас сами себе отвели. Свинопутин может просрать ВСЁ. Он уже тоже заранее объявил возможную эвакуяцию всех российских войск из Сирии.
21. Турецкая армия начала штурм Манбиджа.
Боевики, выступающей в союзе с Турцией Сирийской Национальной Армии, начали штурм города Манбидж. Им удалось войти в жилые кварталы. В боях впервые интенсивно применены турецкие танки. Произошло 1-е столкновение протурецких боевиков и сирийской армии.
Турция пошла на штурм Манбиджа. Армия США сегодня покинула город. В атаке участвует пехота Сирийской национальной Армии при поддержке турецкой бронетехники и спецназа. В боях впервые массово применены турецкие танки. М-60 вооруженных сил Турции оказывают огневую поддержку атакующим, в штурме принимает участие турецкий спецназ. Сейчас идут бои в городской застройке.
Также продолжаются ожесточенные бои за Тель Абьяд. Город по прежнему в руках курдских формирований. Сегодня боевикам Сирийской Национальной Армии удалось захватить еще 4 пленных. В районе Рас Аль Айна идут позиционные бои в городе. По словам Эрдогана, с начала операции «Источник мира» турецкая армия и ее союзники уничтожили свыше 500 курдских бойцов.
К западу от Манбиджа произошла стычка между боевиками протурецкой Сирийской Национальной Армии и формированием САА у поселка Яшлы к западу от Манбиджа. Союзники Турции победили. Солдаты САА бежали, бросив на поле боя танк Т-55МВ, захваченный боевиками. Это 1-й инцидент между сирийскими военными и Турцией и ее союзниками с начала операции «Источник мира».
9 октября Турция начала военную операцию против курдов, получившую название «Источник мира» на севере-востоке Сирии. В ночь с 9 на 10 октября Турция и ее союзники из Сирийской Национальной Армии приступили к наземной фазе операции против курдских формирований. 12 октября им удалось взять под контроль центр города Рас аль Айна и перерезать трассу М-4 Алеппо-Хасака. Вчера турки и боевики предприняли штурм населенного пункта Тель Абьяд, однако не сумели взять его под контроль. Сегодня ночью САА, действуя по соглашению с курдами, вошла на подконтрольную им территорию с целью восстановления власти Дамаска и создания заслона на пути турецкой армии и союзных ей боевиков.
2. А если это на этот раз и не так- то тем лучше! Тогда курды абсолютно справедливо получат сейчас по рогам, вместе с асадистами и русскими свино-***********, которые к ним подключились. Там никакой ошибки нет- каждый делает именно так- как хочет.
2. Да и во всех остальных странах тоже- до кучи.
3. Но смысл-то не в том, чтобы идти напролом, подобно русским свино-**********- а в том- чтобы делать это БЕЗ РУК!
4. Ту российскую статью, что я прилепил в конце, слегка почистив- п.21- надо ещё уметь правильно прочесть. Там написано- что перед турецкими войсками движется Сирийская Национальная Армия, сходу вышибая курдов, асадиство, и свино-********* из городов и весей. Вы когда-то хоть ЧТО-ТО слышали о Сирийской Национальной Армии? Хоть слово? КТО это? Из кого она состоит? Кто её нанимал, формировал, вооружал, обучал? Не слышали? - И я не слышал! Потому что её и НЕ БЫЛО! Она появилась в природе ровно 5 дней назад- в момент начала турецкой освободительной операции в Сирии!
5. Дальше- там написано- что её поддерживает турецкая авиация, турецкие танки, турецкая артиллерия, и турецкий спецназ. И это тоже- враки! Турки потеряли всего 3 человека за 5 дней обширных боёв, взяв целых 2 города и 20 деревень- ПОЧЕМУ? Они что- ангелы- даже сильнее пиндосов? У них же всего-навсего старые американские танки М-60, давным-давно выкинутые пиндосами на помойку! И древние снятые в США с вооружения истребители F-16!
6. Ответ: - Потому- что турецкие войска НЕ УЧАСТВУЮТ В БОЯХ. Я видел фотку 1-го убитого турка- его застрелил снайпер. А сам он ни в кого не стрелял- а лишь наблюдал со стороны.
7. Теперь ответ: Эта неизвестно откуда взявшаяся Сирийская Народная Армия- это СИРИЙЦЫ! Это они сами сейчас вышибают курдов и свино-********* из своих городов! Это вовсе не наёмники! На Ютубе полно роликов. Наёмники идут в бой спокойно и хладнокровно- этот роботы. Им до лампы. А бойцы СНА идут в бой РАДОСТНО! Они смеются!
8. А ПОЧЕМУ они сейчас пошли в бой? - Да потому- что у них сейчас ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ для этого! Они уже 8 лет это пытались делать- но безуспешно! Чтобы они ни захватывали- их потом российские ВКС истребляли гигантскими шариково-напалмовыми бомбами и химическим ОМП.
9. А сейчас турецкие войска обеспечили им всего лишь ПРИКРЫТИЕ С ВОЗДУХА от российских ВКС- зонтик! Бесполётную зону! А всё остальное- на земле- сирийцы делают сами!
10. Теперь смотрим. США САМИ, своими собственными руками, уничтожили ударное ядро российского ИГИЛ- кремлёвский отряд Вагнера. Открыто. Это была ПУБЛИЧНАЯ ЗВОНКАЯ ОПЛЕУХА России. США России не боятся, США готовы с ней воевать, и США готовы её уничтожить. И все это видели. Россия УТЁРЛАСЬ. Она с США воевать не готова, и уничтожить США она не может. А может только звонко хрюкать.
11. Но в случае с Вагнером Россия даже хрюкать не стала- ей ужас не позволил хрюкнуть. Ведь она не знала- решили ли США уничтожить лишь Вагнера- или всю Россию целиком. Поэтому Россия в ответ на уничтожение США ударного ядра российского ИГИЛ- просто решила промолчать.
12. Но США больше ничего делать не стали. Они не стали развивать своё ручное вмешательство по рылу России- хотя оно получилось очень хорошо, как по маслу- и все это виделию
13. А наоборот- США своё ручное вмешательсто убрали совсем! В Ливии американская авиация не стреляла- она лишь российской авиации не мешала стрелять и бомбить. То есть- обеспечила ливийскому населению воздушный зонтик от российских ВКС. А в Сирии США не делали и этого- а вместо них это сделала Турция! Вообще красота!
14. Теперь о нефти и газе. США чужая нефть не нужна- они свою продают. И газ тоже. У них навалом и того и другого- больше чем у России. И это при том- что американские месторождения не истощены как в России- а ни 1 крупное месторождение ещё даже и не раскупорено- тут закон запрещает разработку! Всё целёхонько! Да и половину мелких скважин, пробуренных в кризис- тоже закрыли взад!
15. А значит- США не нужны и сирийские нефтезаводы. Пусть ими пользуются на здоровье сами сирийцы! США лишь нужно- чтобы сирийскую нефть не грабила Россия. Как она грабила иракскую, а сейчас грабит чеченскую, иранскую, венесуэльскую и украинскую. Этот ИГИЛ- войска Газпрома- и был создан для грабежа чужой нефти.
16. А тогда- КУДА пойдёт ВСЯ сирийская нефть- после зачистки страны от русских свино-*********? Не с одного завода- а вообще вся?
17. Ответ: - В ЕУРОПУ И В КИТАЙ! Вот у кого нефти нет- но колоссальная промышленность остро в ней нуждается!
18. А значит- то что происходит сейчас в Сирии- это не к выгоде США- а к выгоде Еуропы и Китая!
19. А теперь смотрим- как они себя ведут. Китай вообще кажется молчит. В закрытом заседании Совбеза по Сирии, срочно созванном Россией, Китай Россию не поддержал как обычно- и Россия осталась в полной изоляции.
20. А как действует Еуропа? Сегодня Франция по примеру США убрала своих военных из Сирии.
21, А ещё- несколько стран Еуропы за курдов ввели Тукции санкции- заблокировали поставки оружия.
22. Но Турция вооружена до зубов- гораздо лучше России. Флот хотя бы взять, или авиацию.
23. А как это относится к Украине? Россия внезапно захватила Крым и Донбасс- ЗАЧЕМ? Захватила угольные шахты Донбасса, вывезла оттуда всё оборудование.
24. Но это оборудование- старое совковое- было хорошо- лишь пока оно РАБОТАЛО. А сейчас его разломали и вывезли. Значит- его надо прилаживать на новом месте, чинить, приводить в порядок. А главное- надо после этого ещё и лезть в шахту- и работать- долбить там что-то!
25. Никто этого делать не будет. Ни чинить- ни работать. все ************** сейчас в армии- они там жрут.
26. И денег на это тоже никто не даст- потому что их просто-напросто нет.
27. А ГЛАВНОЕ- этот уголь у России никто не станет покупать! У США из угля весь континент, они могут и Украину снабжать. А для Еуропы- есть же нефть- хотя бы та же сирийская! И превосходный американский сжиженный газ.
28. Значит- все эти еуропейские санкции против Турции, которые её не задевают- лишь до тех пор- ПОКА НА ТУРЦИЮ НЕ НАПАЛА РОССИЯ! После этого вместо эмбарго на поставки оружия моментально начнётся как минимум- мощное снабжение оружием.
29. А как максимум- Турция уже сегодня потребовала выполнение 5-гго пункта! "Вы наши военные союзники и должны нам ПОМОГАТЬ оружием и войсками- а вы нам палки в колёса ставите!"
30. И американскиё министра обороны вчера заявил то же самое: - "Турция- наш прочный военный союзник- и мы её в обиду не дадим!"
31. А теперь- зачем Россия внезапно захватывала Крым? С которого ей толку никакого- а наоборот- пришлось его кормить и снабжать- как и Донбасс?
32. То же самое- из Крыма ближе нападать на Сирию! Тьфу! Сегодня туда уже вошёл американский эсминец Портер- чтобы напомнить России- что Чёрное море принадлежит США никак не меньше- чем России.
33. А значит- Украине всё это ВЫГОДНО- это вода на её мельницу! И турецкое наступление на свино-********* в Турции, и сирийская нефть, и выбивание турками и арабами в Сирии российской техники и живой силы.
Грозилося теля вовка з'їсти
Собака бреше а караван іде.
А Эрдоган ломает весь кайф?