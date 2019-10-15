 Російський шпигун, підозрюваний у замаху на Скрипаля, Боширов-Чепіга, був присутній на весіллі доньки генерала спецслужб РФ

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію знайшли Радіо Свобода та група з розслідувань Bellingcat.

Опубліковані розслідувачами світлини підтверджують зв'язок з російською військовою розвідкою і самого Чепіги, і генерал-майора Андрія Авер'янова, командира військової частини 29155, яка займається дестабілізацією ситуації в країнах Західної Європи,

Як зазначають розслідувачі, знайдені фото Чепіги були зроблені за пів року до отруєння Скрипалів на весіллі доньки Авер'янова, в готелі, який розташовується на березі Сенезького озера - за 15 хвилин їзди від бази "Сенеж" російських "Сил спеціальних операцій". Чепіга не був випадковим гостем на цьому весіллі: дитина майбутнього "Руслана Боширова" брала участь у весільній церемонії.

Міністерство оборони вважає за краще не афішувати особистість Авер'янова: на стенді на святкуванні 100-річчя Ташкентського вищого загальновійськового командного училища, яке він закінчив, замість фотографії - порожній чорний силует, замість прізвища - його перші та останні букви, і навіть замість року випуску - знаки питання.

Проте Радіо Свобода та Bellingcat у результаті спільного розслідування з'ясували деякі деталі його біографії, що підтверджують зв'язок Авер'янова з ГРУ.

Про військову частину 29155, яка названа "секретним підрозділом ГРУ для здійснення диверсійних операцій у Європі", Радіо Свобода писало ще в липні 2018 року. Тоді ми звернули увагу на той факт, що в березні 2012-го наказом колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова військовослужбовці одного зі структурних підрозділів цієї частини були заохочені щомісячною надбавкою до зарплати "за особливі досягнення в службі".

Поряд з ними заохочення стосувалося ще двох частин: командування "Сил спеціальних операцій" у підмосковному Сенежі (в/ч 99450) і "хакерської" частини ГРУ 74455, співробітники якої були визнані американською владою винними у втручанні в президентські вибори в 2016 році. За неофіційними даними, частина 29155 є 161-м центром підготовки фахівців ГРУ, тобто по суті тренувальною базою - проте після подій 2013-2014 року в Україні і напередодні окупації Криму, як вважає Радіо Свобода, цілі і завдання, до яких готували співробітників ГРУ в підрозділах частини 29155, могли стати значно специфічнішими.

Раніше про зв'язок цієї частини з операціями ГРУ в Європі свідчив лише той факт, що в одному з її підрозділів у Сходні регулярно бував імовірний керівник операції в Солсбері, Денис Сергєєв. Тепер у нас є ще один доказ цього зв'язку.

Головним героєм публікації The New York Times, у якій частина 29155 "засвітилася" вдруге, став її командир Андрій Авер'янов, нібито нагороджений у січні 2015 року званням Героя Росії.

Розслідування Радіо Свобода і Bellingcat підтверджує дані про знайомство Анатолія Чепіги та командира частини 29155 Андрія Авер'янова і є ще одним доказом, що Чепіга - не "бізнесмен, який займається спортивним харчуванням", а тісно пов'язана з ГРУ людина. Більше того, фото і відео з весілля дочки Авер'янова натякають на те, що Чепіга і Авер'янов товаришують сім'ями, можливо, їхнє тісне знайомство почалося ще на одній із чеченських воєн, де, імовірно, служили обидва. Якщо вірити даним джерела, Авер'янов отримав звання Героя Росії в січні 2015 року, лише через місяць після Чепіги, ймовірно, за участь у кримських подіях, де вони із Чепігою також могли працювати разом.

Ми не можемо однозначно погодитися з висновком про те, що саме військова частина 29155 є "центром планування та організації операцій ГРУ за кордоном", таких як отруєння Сергія Скрипаля. Не відкидаємо, що в/ч 29155, зокрема база в районі Сходні, використовується для тренування бійців ГРУ, зокрема для замахів та інших операцій у Європі, оскільки на цій базі часто бував Денис Сергєєв, ще один учасник операції з отруєння Скрипалів. Водночас призначений командиром в/ч 29155 у 2013 році Андрій Авер'янов, найімовірніше, має стосунок до командування "Сил спеціальних операцій" у Сенежі (в/ч 99450) - "зелених чоловічків".

Авер'янов, його друг Анатолій Чепіга, а також, можливо, присутній на весіллі Петров-Мишкін та інші бійці ГРУ можуть становити позавідомчу групу, спеціально підібрану з розвідників, які добре проявили себе в інших військових конфліктах та знайомі між собою і підкоряються безпосередньо керівництву Міністерства оборони.

Ми припускаємо, що акцент має бути зроблений не на конкретному підрозділі, що входить до структури ГРУ, а на окремих людях, серед яких - колекціонер зброї, балканофіл, учасник чотирьох військових конфліктів, кавалер трьох орденів Мужності, герой Росії генерал-майор Андрій Авер'янов. За даними Bellingcat і видання The Insider, упродовж останніх років Авер'янов регулярно відвідував Європу, особливо часто Відень. Можливо, він особисто брав участь у підготовці і здійсненні європейських операцій ГРУ, зокрема поки невідомих.

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Агентом "Бошировим" виявився Герой Росії, полковник ГРУ Чепіга, який воював на Донбасі, - журналісти-розслідувачі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.