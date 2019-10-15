 Білий дім не погодив з Офісом Зеленського зняття грифу секретності зі стенограми розмови, - Чалий

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.
"Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи. Існують додаткові моменти, коли йдеться про транскрипт (як це відбувалося із перемовинами Трампа і Зеленського). Проте жодних процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не надавав", - повідомив Чалий.
Дипломат зазначив, що про нюанси переговорів завжди знають лідери та їхні команди, але безпеку і конфіденційність такого спілкування забезпечують треті сторони.
Чалий висловив стурбованість, що подібне знову може повторитися. "Я боюся тільки одного: що ми дозволимо іншим країнам публікувати розмови нашого президента без нашої на те згоди", - сказав він.
Дипломат вважає, що після інциденту з публікацією розшифровки телефонних переговорів Трампа і Зеленського необхідно надавати перевагу особистим контактам для спілкування на найвищому рівні.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Під час розмови Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.
....по словам Трампа, его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт...
A USA ???
Трамп все таки жесткий тролляка
И что? Французы будут за курдов воевать против Турции.
- Госпожа Меркель, а Вы точно не опубликуете наш разговор?
- Найн-найн, натюрлих, дорогой Владимир.
- Правда-правда?
- Слово коммунистки, только Вашему тёзке покажу. По старой дружбе.
- А ну тогда хорошо, многоуважаемая Анжела. Данке шён!
Источник: https://censor.net.ua/n3153825
Прецедент шкандальный, однако показательный...
А зміни голосу Зе маскує "голосом курця". Там ще слід уважно подивитися, що саме воно палить.
Это работает в обе стороны
его так лоханули шо его драгоценные фаберже закотились прямо в ладошки нашего клоуна ???
Незабаром на екранах ....
Бггг
<******** запретило рассекречивать разговор Зеленского-Путина, я не против, но мне Путин запретил это делать!"
НЕ МОЖЕ країною керувати прастой парєнь із народа,кухарка,тракторист,чи актор.Для цього потрібен досвід,знання,якості лідера,певні риси характеру.... Маємо,що маємо .
"Госсекретарь США Майкл Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера "охота на ведьм" со стороны демократов!"