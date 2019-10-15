 Білий дім не погодив з Офісом Зеленського зняття грифу секретності зі стенограми розмови, - Чалий

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи. Існують додаткові моменти, коли йдеться про транскрипт (як це відбувалося із перемовинами Трампа і Зеленського). Проте жодних процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не надавав", - повідомив Чалий.

Дипломат зазначив, що про нюанси переговорів завжди знають лідери та їхні команди, але безпеку і конфіденційність такого спілкування забезпечують треті сторони.

Чалий висловив стурбованість, що подібне знову може повторитися. "Я боюся тільки одного: що ми дозволимо іншим країнам публікувати розмови нашого президента без нашої на те згоди", - сказав він.

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Дипломат вважає, що після інциденту з публікацією розшифровки телефонних переговорів Трампа і Зеленського необхідно надавати перевагу особистим контактам для спілкування на найвищому рівні.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Під час розмови Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.