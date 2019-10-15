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Все про:Зеленський (3252) Чалий (146) Трамп (2145)

 Білий дім не погодив з Офісом Зеленського зняття грифу секретності зі стенограми розмови, - Чалий

Адміністрація Дональда Трампа не погоджувала з Офісом Президента України Володимира Зеленського зняття грифів секретності та самої публікації стенограми переговорів двох президентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи. Існують додаткові моменти, коли йдеться про транскрипт (як це відбувалося із перемовинами Трампа і Зеленського). Проте жодних процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не надавав", - повідомив Чалий.

Дипломат зазначив, що про нюанси переговорів завжди знають лідери та їхні команди, але безпеку і конфіденційність такого спілкування забезпечують треті сторони.

Чалий висловив стурбованість, що подібне знову може повторитися. "Я боюся тільки одного: що ми дозволимо іншим країнам публікувати розмови нашого президента без нашої на те згоди", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшенні ролі посольства України в США

Дипломат вважає, що після інциденту з публікацією розшифровки телефонних переговорів Трампа і Зеленського необхідно надавати перевагу особистим контактам для спілкування на найвищому рівні.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Під час розмови Зеленський заявив про недостатню підтримку України з боку президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153825
 
 
 Топ коментарі
 
А с какого США вообще должны кому-то помогать? Вот помогали Украине 5 лет, а оказалось, шо поддерживали негодяев из "партии войны", которые нагло оклеветали хуйло, обозвав его агрессором и оккупантом.
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И шо мы с этого имеем, кроме геморроя? Не думайте, шо в Штатах все проблемы решены и тут наступило светлое будущее. Тут хватает головных болей,решить которые здорово помогли бы те деньги, которые тратятся на всякую помощь. Тем более, шо потом оказывается, шо мы помогали негодяйской "партии войны".
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что себе позволяет этот фигляр трамп? срочно наложить санкции на сша
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Трамп все таки жесткий тролляка
....по словам Трампа, его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт...

A USA ???
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А с какого США вообще должны кому-то помогать? Вот помогали Украине 5 лет, а оказалось, шо поддерживали негодяев из "партии войны", которые нагло оклеветали *****, обозвав его агрессором и оккупантом.
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США подобным принципом невмешательства, спровоцирует третью мировую войну. Такие страны как рашка, китай ,кндр, иран поймут что им все позволено. Быть сверхдержавой это колоссальная ответственность
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И шо мы с этого имеем, кроме геморроя? Не думайте, шо в Штатах все проблемы решены и тут наступило светлое будущее. Тут хватает головных болей,решить которые здорово помогли бы те деньги, которые тратятся на всякую помощь. Тем более, шо потом оказывается, шо мы помогали негодяйской "партии войны".
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Так а вы сверхдержава или кто? При трампоне, вы стали выполнять, все хотелки ***** или вы не замечаете этого? Или,как говорят у нас в Украине вам повЫлазЫло?
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Да, лучше бы вы поменьше "помогали" всем подряд.
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Ну, это мы как-нибудь сами решим, без подсказок из московитских болот.
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"Соединенные Штаты немедленно откажутся от дальнейших переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки на сумму 100 млрд долларов, а также увеличат до 50 процентов пошлины на турецкую сталь", заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп все таки жесткий тролляка
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Не повторяйте методичек из кремля. Если на то пошло, то трампон и не сильно то хочет помогать Украине! Не США, а именно трампон. А вот дружбану своему, вове *****, прям не знает как угодить, из штанов выпрыгивает перед ним, даже уже не стесняясь, показывая на деле! Санкций практически не вводил, хотя должен был это делать, отменил санкции против дерипаски,вывел войска из Сирии, подставил курдов, спецназовцев из ЕС, которые помогали США бороться с иголовцами и это только из последнего! Это сколько там компроматов в папочке у володьи ***** на трампа, что тот приглашает ***** на G-7?
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Вот заявление французов: *Мы предпримем все возможности для защиты сотен французских спецназовцев, действующих совместно с курдскими ополченцами, которых Турция обозначила в качестве цели своей военной операции.*

И что? Французы будут за курдов воевать против Турции.
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лучше на трампа. на 5 лет запрет на въезд у жмеринку
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A сам Трамп уже на Миротворце, жесткий тролляка? Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора, - Чалый - Цензор.НЕТ 6912
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боюсь что он этого не переживет. пожалейте деда
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выслать к нему порошенко и провести акцию "нет капитуляции"
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А давай мы вышлем портнова, назад на ростов к януковощу, без всяких акций))
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Ты опоздала, уже трампу объявили ИМПИЧМЕНТ, из - за Моники))
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Даже показания дают на закрытых слушаниях трех комитетов Палаты Представителей (надзорного, по разведке и по иностранным делам), проводящих расследование в рамках импичмента Трампа.
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В рамках расследования "можно ли объявить импичмент".
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Скорее нужно наложить санкции на ***** и ко, да побольше!
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Та там у нашого прєзєдєнта така відєотєка, шо й текстів не треба....
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А кто он такой чтоб согласововать давать согласия для клоуна
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Да, вообще ни о чем, просто под Орангутаном кресло зашаталось, а клоун приобрел погоняло Моника.
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Джулиани может был и хорошим мэром, но адвокат он никудышний! От его действий Трампу постоянно приходится от всех огрызаться все больше и больше....
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Представляю себе разговор:

- Госпожа Меркель, а Вы точно не опубликуете наш разговор?
- Найн-найн, натюрлих, дорогой Владимир.
- Правда-правда?
- Слово коммунистки, только Вашему тёзке покажу. По старой дружбе.
- А ну тогда хорошо, многоуважаемая Анжела. Данке шён!


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Я боюсь только одного: что мы позволим другим странам публиковать разговоры нашего президента без нашего на то согласия", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3153825
Прецедент шкандальный, однако показательный...
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Американцы поступили очень опрометчиво. Нельзя раскрывать общественности телефонные разговоры лидеров стран... Эта ситуация стала опасным прецедентом. Давал разрешение Зеленский на это, или нет, поступили однозначно неправильно.
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Так да, именно. Но и вообще это не нормально... Тем более в отношении партнеров.
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странно, что американцы вынесли разговор на публику. могли заслушать на каком то закрытом заседании
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Тут скорее Трамп выразил своё пренебрежительное отношение ко всему этому... Естественно, переговоры с Германией или Японией он не будет публиковать.
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Все сделано по закону. Так работает система противовесов в нормальных странах - никакое официальное лицо не может вести какие-то секретные разговоры. Вещи, которые касаются нац. безопасности, не публикуются.
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Чалого як отодвинули от кормушки , так сразу словесный понос образовался . А с чьих рук он сейчас хлебает ? Я знаю , шо Порошенко настолько жлоб , шо даже гавно из под себя жрет , шоб другим не досталось .
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Для гри на роялі яйця тільки заважають. Велике мистецтво потребувало великих жертв. Білий дім не погодив з Офісом Зеленського зняття грифу секретності зі стенограми розмови, - Чалий - Цензор.НЕТ 2278
А зміни голосу Зе маскує "голосом курця". Там ще слід уважно подивитися, що саме воно палить.
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Моника как пришла к власти, так от словесного поноса Портнова все сми заляпаны. И сразу понятно с чьих рук зеля хлебает. Я знаю , шо Зеля настолько жлоб , шо даже гавно из под себя жрет , шоб другим не досталось.
Это работает в обе стороны Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора, - Чалый - Цензор.НЕТ 6800
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а тебя "жаба давит", что он говном с тобой не делится? Так у тебя своего больше, чем у него...
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мне вот это больше всего понравилось Дипломат отметил, что о нюансах переговоров всегда знают лидеры и их команды, но безопасность и конфиденциальность такого рода общения обеспечивают третьи стороны. Источник: https://censor.net.ua/n3153825- а можно подробней про третьи стороны ??? да и насчёт несогласовала..... это намёк шо чубчик набрал туда кумов и те
его так лоханули шо его драгоценные фаберже закотились прямо в ладошки нашего клоуна ???
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Ты думаешь, что Чалый тупее тебя и нет тех, кто обеспечивает связь?
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Шмаркля мітає ікру у пельку зедибілів .
Незабаром на екранах ....
Бггг

Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора, - Чалый - Цензор.НЕТ 5371
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Отличный повод, что бы не оглашать разговор Гидранта с ******:
<******** запретило рассекречивать разговор Зеленского-Путина, я не против, но мне Путин запретил это делать!"
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Вот потому так важны слова, которые произносятся, с одной стороны - важно знать - о чём же там договариваются и против кого, с другой стороны, с учётом Зелемойского, это может довести ситуацию до "гражданской войны", т.к. есть кому поддержать одну из сторон...
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Чтобы страну уважали,нужно реагировать
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Звичайно ! Зеленим банально витерлися ,й кинули в кошик для використаного.І сталося це після європейських візитів Зєлєнского,де за зустріч з очільниками держав він пішов на неприпустимі поступки на шкоду своїй країні.Там його роздивились і зробили висновки.
НЕ МОЖЕ країною керувати прастой парєнь із народа,кухарка,тракторист,чи актор.Для цього потрібен досвід,знання,якості лідера,певні риси характеру.... Маємо,що маємо .
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А это шо???

"Госсекретарь США Майкл Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера "охота на ведьм" со стороны демократов!"
Білий дім не погодив з Офісом Зеленського зняття грифу секретності зі стенограми розмови, - Чалий - Цензор.НЕТ 8134
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