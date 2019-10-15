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 "Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну України з футболу з достроковим виходом на Євро-2020.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на офіційній сторінці в соцмережі фейсбук у понеділок ввечері.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!" - написав Зеленський,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з футболу перемагає португальців і виходить на Євро-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153824
 
   
 Топ коментарі
 
Зелебобиков плющит настолько, что они еще лет 10 все проблемы Украины будут списывать на Порошенко. Про путина уже даже не упоминают.
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Так во версии ЗЕбилов это Петя напал на Донбас, анексировал Крым, и развязал гражданскую войну, а не Хуйло. Ну а ЗЕбилы ждут ацвабадителей ат биндеровцев.
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Да уж, Ярмоленко когда бил, точно его хлебальник в нижнем углу представил.
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Володимир Зеленський
1 год ·

Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!
Слава Україні!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2353902481526781
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Остается только присоединиться к пожеланиям Президента!
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Настоящего президента, а не клоуна. Президента Порошенко.
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Так нет Президента Порошенка. Есть громадянын Порошенко, который не очень аккуратно ходит на допросы. А надо бы.
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Ублюдень потрошенко пролетел как фанера на выборах)) Так что президент он только в его больном, пьяном воображении))
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Зелебобиков плющит настолько, что они еще лет 10 все проблемы Украины будут списывать на Порошенко. Про путина уже даже не упоминают.
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Так во версии ЗЕбилов это Петя напал на Донбас, анексировал Крым, и развязал гражданскую войну, а не *****. Ну а ЗЕбилы ждут ацвабадителей ат биндеровцев.
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Зато Баломойский у тебя святой и патриот да ЗЕбил? Ты нагло брешешь. Где решение суда? твоим слова не более чем вонючая клевета кремлёвского троля отрабатывающего гебнявую методичку. Шо бесишся что Порошенко не слил Украину твоему *****.
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Бабломойский остановил кацапских оккупантов. Если бы упал Днепр, то кацапы в 2014 дошли бы до Киева. Понятно, во многом Беня ориентировался именно на свои интересы, но Украину в 2014 году он спас.
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Я не устану об этом говорить. Я за правду, какая бы горькая для стецьков она не была.
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В отличии от Таруты в списке патриотки)
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Pacersoft Assa

Зелебобиков плющит настолько, что они еще лет 10 все проблемы Украины будут списывать на Порошенко. Про путина уже даже не упоминают.
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Деякі гравці збірної України вийшли на поле за 100 грн/година, - Богдан ЗЕмоніка
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Парашенка купил игроков зборной что б они вышли на поле!! Это был проплаченный матч!! Сепарок рыгосос Багданчик подтверждает.
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Президент нашей страны поздравляет нашу сборную и украинцев с победой. А что делают стецьки? Набрасывают зраду на вентилятор. Колбасит тебя, что сборная выиграла, стецьок? Зрады хотелось? Ты не кочевряжься, скажи прямо уже, соевая прокладка.
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Может ещё нам ракету с экипажем на Луну запустить и с Луны гордиться успехами в войне с Московией за освобождение нашей украинской земли? "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 6081
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Война любит победу и не любит продолжительности. Сунь Цзы
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Самая ужасная пытка не может быть длительной. Эпикур
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Зато Киприоты, наказали жопоногих. Они плаааачут))))
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Быстро отреагировал. Сразу видно- Народный Президент.
А порохоботы тут пишут что Владимир Александрович ни разу не выразил соболезнования погибшим защитникам Украины. Видите- если что-то важное- он тут же реагирует- и Усика поздравил, и сборную.
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Не спится ему просто,праздничная пайка кокса плющит
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Дурні порохоскоти зовсім з глузду поїхали , як і їхня свиня-пеця
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Semen Kabakaev

@SemenKabakaev

·16 ч

Це біля АП. Кожна цеглина це населений пунк в сірій зоні, який хочуть покинути в команді ЗЕ та відвести війська"Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1642
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Яка перемога? Треба ж просто перестати бити по воротах.
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а чого Мародьор не вітає? чи тамнема шо красти? "Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 533
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Молодець Зеленський !
Але чому мародер не в тюрмі?
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Зебобик, а ты при чем????

Иди шаурму точи!
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