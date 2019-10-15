 "Бажаю майбутніх яскравих перемог", - Зеленський привітав збірну України з перемогою над португальцями і виходом на Євро-2020

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на офіційній сторінці в соцмережі фейсбук у понеділок ввечері.
"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!" - написав Зеленський,
Володимир Зеленський
1 год ·
Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!
Слава Україні!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2353902481526781
Зелебобиков плющит настолько, что они еще лет 10 все проблемы Украины будут списывать на Порошенко. Про путина уже даже не упоминают.
А порохоботы тут пишут что Владимир Александрович ни разу не выразил соболезнования погибшим защитникам Украины. Видите- если что-то важное- он тут же реагирует- и Усика поздравил, и сборную.
Semen Kabakaev
@SemenKabakaev
·16 ч
Це біля АП. Кожна цеглина це населений пунк в сірій зоні, який хочуть покинути в команді ЗЕ та відвести війська
Але чому мародер не в тюрмі?
Иди шаурму точи!