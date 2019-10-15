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Все про:миротворці (503) Донбас (13317) Пристайко (207)

 Пропозиції про миротворців на Донбасі можуть розглядатися як "альтернативний варіант" урегулювання, - Пристайко

Пропозиції щодо розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії можуть розглядатися як альтернативний варіант урегулювання, але насамперед Україна сподівається на результативність "нормандського саміту".

Про це під час спілкування з пресою після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН. Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті", - зазначив Пристайко.

Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.

"Ми зараз із вами ще не в тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий у "нормандському" та "мінському" форматах", - заявив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153823
 
   
 Топ коментарі
 
Без миротворцев дела не будет. Так что не теряйте зря время- миротворцы без кацапов, сербов, белорусов и других прикацапленных .
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
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А тут же зєбіли, навпаки сують наріту™ у вуха: «Україна, малінькая страна»...
І самі в те вірять.
Україна НАЙБІЛЬША за територією країна Європи.
(попереджуючи вскукарєкі мишебраттєв: Підарашка не Європа, а АзіоЄвропа)
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"Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", - отметил Пристайко.Источник: https://censor.net.ua/n3153823".

Починає доходити, чи народ допомогає стати рєшіітєльним?
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Без миротворцев дела не будет. Так что не теряйте зря время- миротворцы без кацапов, сербов, белорусов и других прикацапленных .
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
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Украина имела огромное количество заводов тяжелого машиностроения( производства сх техники) . Всегда технологические линии проектировались НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ. Все заводы легко перестраивалась на выпуск боевой техники. ГДе жто все?
Сажать надо Кучму в тюрьму за его ПРИХВАТИЗАЦИЮ
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Ти б зєбанутий, чи лахтінец, вас не розбереш, краще перейшов би на сайт «Південмаша». Там про українські ракето-носії.
А потім ще, поцікавився, як підарашка обісралася, без українських двигунів для кораблів, і гелікоптерів.
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«В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»

https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
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А тут же зєбіли, навпаки сують наріту™ у вуха: «Україна, малінькая страна»...
І самі в те вірять.
Україна НАЙБІЛЬША за територією країна Європи.
(попереджуючи вскукарєкі мишебраттєв: Підарашка не Європа, а АзіоЄвропа)
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в ходе рабочей поездки на Донбасс обратился к военнослужащим Операции Обьединенных сил с мощной речью.

Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", - сказал он.

По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей.
"Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов - это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной страны", - пояснил он.
"Такие моменты являются моментами истины. Когда у целого народа есть только два пути. Первый - показаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз. Вопреки всем. Назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь!" - заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/quotne-dozhdetes-quot-zelenskij-moschno-vyistupil-pered-*********-na-donbasse.htm
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Твм видео есть. Нет, действительно сильное выступление
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это называется - вошел в роль. теперь бы еще сценарий достать. а то уже замучился объяснять всем, как его неправильно поняли.
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наверное, в офисе от Порошенко завалялась... сам то он консерваторский. спец по пианинам...Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3379
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Идиоты!!!!
Сколько же это надо иметь цинизма, лицемерия, пресмыкания и бесхребетности, чтоб в одном спитче высказать два противоположных по содержанию месседжа!!!
Чтоб вы все сдохли, зебилы!
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Чим далі, від 21.04.2019, тим ближче у наріта™, усвідомлення, що за Зеленського голосували «порохоботи» !!!
І особисто, сам Порошенко. Щоб назло наріту™ !!!
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сколько раз говорить не домбасяне а дамбмсяне.
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До дупы дверцы все ваши миротворцы. Никто сюда своих граждан не пришлем потому что российские миротворцы уже 5 лет расквартированы по донецким и луганским хазам
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ну да...Умиротворят еще до того, как зайдут. Разбегутся кто куда.
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Зе не хочет брать на себя ответственность за кровопролитие против нац батов. И прально..пусть международный корпус пройдется катком. Хотя до этого не дойдет...Ну кто будет стрелять по миротворцам? Возьмут в окружение особо буйных и там сами знаете.
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Допоки миротворці почнуть брати в котли нац батальйони, їх члени помруть природною смертю.
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Я не думаю, что условные индусы или бразильцы желают сидеть между сторонами, у которых сотни артиллерийских стволов, и ловить "случайные" входящие из кочующих минометов. И в Хорватии, и в Боснии по миротворцам прилетало с жертвами, и никто за это наказан не был.
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С#ки ви, альтернативні. Без миротворців ви кордон не поверне
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Пристайко, сдаётся мне, что ты начинаешь догадываться, что роисся всё-таки вас на...бёт?
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Может сразу к плану "П", без вашего, слегка его напоминающего - "Б" и с "П" советоваться?
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устойчивое ощущение глупости Зеленского и его команды не проходит. как-будто они не знают чего стоят договора с ******, как-будто их не было последние 5 лет в стране. все эти планы Б - фикция. такая же, как и план А!!!!! единственный план на сегодня - устоять в войне с рашей. компромисы за счет суверенитета и независимости, это не что иное, как поражение. и вот этого допустить никак нельзя. ибо, горе побежденным...
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Наш Народный Президент Владимир Александрович просто уверен что при личной встрече со своим росийским коллегой он сможет обьяснить тому что Порошенко-бяка и воевать нам не за что. Собирается взять личным обаянием и доказать что Украина устала от войны и хочет мира.
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***** вас обманет, его свино-собаки никуда не уйдут.
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А проще вариант с целю установления факта, что Россия сторона конфликта и не может выступать в качестве члена ООН при рассмотрении вопроса войны на Донбассе в ООН, МЗС не рассматривает. Например миссию ООН для наблюдения за границей Украина-Россия, со стороны России. И у россиян два варианта или отказаться или признать, что Россия спонсирует терроризм.
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Как будто пристайко только с луны прилетел. Порох, кажется, добивался этих миротворцев оон уже 3 года, но там кацапы наглухо это блокируют, это понятно. И это у них план "Б". А нормандский формат, если ничего не даст, то для Украины это будет победа. Потому что там может быть только два варианта, или капитуляция или ничего. Абсолютно не ориентируются в происходящем, хорошо, народ подсказывает.
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Никто на Донбасс миротворцев не даст, потому что все страны отдают отчёт что там война между Украиной и Россией, а не гражданский конфликт.
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