 Пропозиції про миротворців на Донбасі можуть розглядатися як "альтернативний варіант" урегулювання, - Пристайко

Про це під час спілкування з пресою після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН. Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті", - зазначив Пристайко.
Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.
"Ми зараз із вами ще не в тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий у "нормандському" та "мінському" форматах", - заявив очільник МЗС.
Починає доходити, чи народ допомогає стати рєшіітєльним?
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
Сажать надо Кучму в тюрьму за его ПРИХВАТИЗАЦИЮ
А потім ще, поцікавився, як підарашка обісралася, без українських двигунів для кораблів, і гелікоптерів.
https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
І самі в те вірять.
Україна НАЙБІЛЬША за територією країна Європи.
(попереджуючи вскукарєкі мишебраттєв: Підарашка не Європа, а АзіоЄвропа)
Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", - сказал он.
По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей.
"Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов - это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной страны", - пояснил он.
"Такие моменты являются моментами истины. Когда у целого народа есть только два пути. Первый - показаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз. Вопреки всем. Назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь!" - заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/quotne-dozhdetes-quot-zelenskij-moschno-vyistupil-pered-*********-na-donbasse.htm
Сколько же это надо иметь цинизма, лицемерия, пресмыкания и бесхребетности, чтоб в одном спитче высказать два противоположных по содержанию месседжа!!!
Чтоб вы все сдохли, зебилы!
І особисто, сам Порошенко. Щоб назло наріту™ !!!