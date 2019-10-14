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Все про:Іспанія (252) консульство (183) Каталонія (98)

 Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів

Громадянам України в зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні рекомендують уникати масових скупчень людей, а також попередили про можливі затримки рейсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! Узв’язку з масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

Враховуючи, що міжнародний аеропорт "Ель Прат" (м. Барселона) частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі до України. Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту.

Рекомендуємо також неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153821
 
 
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Там пасажирів в аеропорті 3,14здять , і зальотних туристів ! Міліціянти !
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Брехня, лупят відморозків сепарських, яким організатор ліві авіаквитки дають
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качает лодку, *****, качает.. Посмотрим, что споют евро комиссары когда под боком будет и зеленый ихтамнеты
Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів - Цензор.НЕТ 7884
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б.ять, ну что за бред? каталония уже наверно лет 300 борется за свою независимость, и попытки выхода из состава испании были еще 100 лет назад. там тоже пуйло виноват? испания "склеена" из кучи бывших королевств и народностей, те же баски вполне себе совершают терракты уже век, там тоже путин? иногда надо и мозги включать.
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Ну ось і все - Україна переможець у групі!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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Это прекрасный урок всем мразям здесь кто ищет варианты общения с сепаратистами! Там на юге Испании райские места, красивейшие древние города, пришлось и много раз там побывать хоть и давно. Малага, Кадис, Валенсия, Барселона! Вина море отличного, рыба только с ночи на базарах и ресторанах, круизники один за одним с апреля по октябрь стаями заходят. 2 место в мире после Франции(80-84мил.) 62-64 миллиона туристов в год! Умножьте каждого да на 500 евро! Вот вам и бюджет №-2 стране. Раскачают и там идиоты. А стрельнули бы с десяток утырков, посадили бы на десятку пару тысяч шушеры---рай и дальше бы был. Он в Ольстере лет 60 стрельба стояла, хотя там религиозный ещё был конфликт. Чуть притихло. И на Кипре в 1975 каша была сильная, пришлось как то турбоходу *Леонид Собинов* пас-лайнер ЧМП перевозить срочно греков на основные места. Как полезло на лайнер тысяч 5 с детьми перепуганых греков, короче---как высадили в Пирее всех 2 дня мыли лайнер до прихода в Одессу! Кому то хочется? Так получите!
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Та ці каталунці взагалі кончєні, селюки тут найбільше кіпішують.
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стрельнули бы с десяток утырков...

Тогда их объявят кровавой пандой. Желание народа закон.
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Кацапи на решті досягли свовєї мети переділити Іспанію на дві частини.
.От що іспанці про це думають ? Чі іспанцям кажеця що іспанці це самі зробили а не Россія з чотирма-п"ятерма мільярдів доларів. Сміхота та й годі.
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Финансирует, кацап, поддерживает, чтобы не затухало как на Донбассе.
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