 Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! Узв’язку з масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуції у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

Враховуючи, що міжнародний аеропорт "Ель Прат" (м. Барселона) частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі до України. Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту.

Рекомендуємо також неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів".

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