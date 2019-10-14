 Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшенні ролі посольства України в США

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.
"У десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака до Вашингтона, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота буде вестися безпосередньо, без посольства, а завдання самого відомства - обслуговувати, тобто займатися фактично логістичними питаннями", - зазначив дипломат.
За його словами, посольство України в США не займалося організацією телефонних переговорів Трампа і Зеленського. Однак, як зазначив сам дипломат, він радив Зеленському відмежуватися від внутрішньої американської політики.
"Спілкуючись кілька разів з президентом Зеленським телефоном, мені здалося, що від разу до разу він все більше розуміє всю ту глибину питань, які є в наявності в двосторонніх відносинах України з США. Я, до речі, йому радив бути дуже обережним і намагатися максимально дистанціюватися від внутрішньої політики США з тим, щоб одночасно максимально наблизитися як до республіканців, так і до демократів", - сказав Чалий.
Водночас Чалий також заявив, що раніше відповідальність за політику України в США мали намір взяти на себе Олександр Данилюк і нинішній позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков.
14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
Сергеев
Когда он ушёл, ему люди в соцсетях писали, что каааак жалко
И на какого суперзащитника его заменят?
Не кацап, языков знает много 😁 а за Украину как болеешь, всей душой
Кому ж ещё?
Тогда выберем дипломатов без тебя 😁😁
😂🤣😂🤣😂🤣😂👍
Хмара Зеленскому и Хомчаку: Можете застрелиться, если не способны выполнять свои обязанности
https://atr.ua/news/192035-hmara-zelenskomu-i-homcaku-mozete-zastrelitsa-esli-ne-sposobny-vypolnat-svoi-obazannosti
который для тебя выше, чем какой-то бульбаш? Можешь утверждать, что ты этого не говорила.
И все эти передёргивания СМИ тебе не помогут. Там был другой контекст и другой вопрос
Я смотрела видео
Так шо ты как обычно брешешь
Кстати, когда я процитировал юлеботам его слова насчёт предательства Украины из-за газового контракта и то, что он сказал, что её нужен бардак в стране, в котором она себя чувствует, как рыба в воде, то нынешние твои одноизвилинники назвали его маразматиком. Извини, если я заставил тебя также подумать, когда ты услышала его слова.
Зеленский капитулирует перед Россией - Степан Хмара
Может это двойник Хмары, а не твой "моральный авторитет"?
😂🤣😂🤣😂
Источник: https://censor.net.ua/n3153764
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
Где подтверждение твоим словам, что Порошенко агитировал за Клинтон?
Решил старую пластинку прокручивать и упомянуть Порошенко в 118 раз, т.к. Зелемойскому времени на это не хватило?
Поінформовані джерела на Банковій стверджують, що кандидатуру посла України в США шукають серед постійних відвідувачів американських стендапів)))
Чалый, Омелян, Бессмертный, Супрун, Порошенко
Просто ГКЧП какое-то
Пушков, Захарова 😁😁
Цитата:
Дмитрий Чекалкин
Владимир Спиваковский:
Пора брать выше и праздновать День защитника Украины и Европы.
Сегодня во Франции я случайно попал в компанию достаточно известных и знаменитых европейцев. И поднял тост за Украину… - защитника Е в р о п ы.
И все как один, в едином порыве, скрестили фужеры и громко произнесли на разных ломаных языках:
- Да здравствует Украина, которая спасла Европу!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.1013148868711366/3939613442731546/?type=3&theater
Псевдопатриотичная брехня
Никто тут так не думает среди местных
Считают что Европу спасает членство в НАТО, совместное противодействие *****
И то никто не даёт гарантий что завтра рф не нападет на страны Балтии
Так шо брешет твой Чекалкин. Поэтому и не называет имён.