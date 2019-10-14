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 Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшенні ролі посольства України в США

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк під час липневої поїздки до Вашингтона повідомив про перегляд політики Офісу Президента щодо роботи посольства України США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"У десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака до Вашингтона, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота буде вестися безпосередньо, без посольства, а завдання самого відомства - обслуговувати, тобто займатися фактично логістичними питаннями", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий

За його словами, посольство України в США не займалося організацією телефонних переговорів Трампа і Зеленського. Однак, як зазначив сам дипломат, він радив Зеленському відмежуватися від внутрішньої американської політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

"Спілкуючись кілька разів з президентом Зеленським телефоном, мені здалося, що від разу до разу він все більше розуміє всю ту глибину питань, які є в наявності в двосторонніх відносинах України з США. Я, до речі, йому радив бути дуже обережним і намагатися максимально дистанціюватися від внутрішньої політики США з тим, щоб одночасно максимально наблизитися як до республіканців, так і до демократів", - сказав Чалий.

Водночас Чалий також заявив, що раніше відповідальність за політику України в США мали намір взяти на себе Олександр Данилюк і нинішній позаштатний радник президента Зеленського Ігор Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153818
 
 
 Топ коментарі
 
На футболі Україна-Португалія відбуваєтся неймовірне.Україна попереду 2-0.
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
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США выделяет Украине рекордную поддержку. Так что сопли Чалого меня волнуют чуть менее чем полностью.
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Украинский народ ленивый, украинцы даже ленятся управлять своим государством! Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшеннні ролі посольства України в США - Цензор.НЕТ 5732
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Чалий і за порошенка не мав ніяких повноважень вести якісь перемовини з американцями! Чалий взналі не є дипломатом, а посів посаду посла України в США абсолютно випадково, не маючи жодного дипломатичного досвіду! Здобутки Чалого на посаді посла України в США абсолютно нікчемні тому зрозуміло що нова команда Зеленського не бажала працювати з Трампом через Чалого! Непрофесіонали нікому не потрібні!
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Говорят, когда "Слуга народа" лишила партии, не прошедшие 5% барьер, финансирования, то Мостовая лишила Гриценко коврика возле двери, на котором он спал после проигрыша выборов..
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Ви і на коврику біля Мостової не заслужили лежати, хоч брешете дуже голосно і наполегливо!
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та куда там мне!.. у меня нет таких усов и нелепого выражения лица, как у Гриценко..
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І таких мізків як у Гриценка у Вас теж немає, тому Мостова не Ваша дружина!
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дааа.. тут мне конкретно повезло!.. у неё такой третий подбородок и ковыляющая походка, что только полковник Гриценко может запрячь эту старую "лошадь".. Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшенні ролі посольства України в США - Цензор.НЕТ 9248
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США выделяет Украине рекордную поддержку. Так что сопли Чалого меня волнуют чуть менее чем полностью.
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Эти сопли исходят из шыкаладной будки
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Alex Rozhenko. Санкции против паРаши действуют и будут усиливаться. Это хорошо, правда ?
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Так Чалый в этом и учавствовал или может там Камертон учавствовал или новый посол? Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 5954
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Ага особенно если о поддержки договаривался тот же Чалый.
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Зеб, только вновь заступившие на смену не успели прочитать эту статью

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый


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А кто об этой помощи договаривался? Моника?
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Это ни занижение роли посольства - это занижение роли самого Чалого...
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п.с. пока не будет новый посол Украины .. ( поговаривают что уже предлагали ТРОИХ - но америкосы их не хотят, Зе команда ищет четвертого чтобы им предложить ... пздц)
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Представитель Украины в ООН послом в США.
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Был у Украины шикарный представитель в ООН до 2015 года
Сергеев
Когда он ушёл, ему люди в соцсетях писали, что каааак жалко
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Этот тот, который защищал интересы Украины в ООН?
И на какого суперзащитника его заменят?
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Кацапка, это только ты умнее всех, как и все твои сородичи. :D
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Ну где ж Украина найдёт кого-то патриотичней тебя 😁😁
Не кацап, языков знает много 😁 а за Украину как болеешь, всей душой

Кому ж ещё?
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Кацапка, будь последовательной, меняй на слуг, ведь они самые услужливые.
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Хорошо, уговорил
Тогда выберем дипломатов без тебя 😁😁
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Лалка зібралась вибирати УКРАЇНСЬКИХ дипломатів
😂🤣😂🤣😂🤣😂👍
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Кацапка, а что же ты не ссылаешься на своего "морального авторитета", руководствуясь выбором?

Хмара Зеленскому и Хомчаку: Можете застрелиться, если не способны выполнять свои обязанности
https://atr.ua/news/192035-hmara-zelenskomu-i-homcaku-mozete-zastrelitsa-esli-ne-sposobny-vypolnat-svoi-obazannosti

который для тебя выше, чем какой-то бульбаш? Можешь утверждать, что ты этого не говорила.
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Кацап, ты бы так явно не палился с потоками говна на Хмару

И все эти передёргивания СМИ тебе не помогут. Там был другой контекст и другой вопрос
Я смотрела видео

Так шо ты как обычно брешешь
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Кацапка, разве это - говно!? Я ему слова в уста не вкладывал. :D :D

Кстати, когда я процитировал юлеботам его слова насчёт предательства Украины из-за газового контракта и то, что он сказал, что её нужен бардак в стране, в котором она себя чувствует, как рыба в воде, то нынешние твои одноизвилинники назвали его маразматиком. Извини, если я заставил тебя также подумать, когда ты услышала его слова.
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https://www.youtube.com/watch?v=m_itD6Xc-YU
Зеленский капитулирует перед Россией - Степан Хмара

Может это двойник Хмары, а не твой "моральный авторитет"?
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Зато как Зеля классно повысил свою роль. Не каждый удостаивается от американских журналистов прозвища "Моника Зеленски". Это надо еще суметь.

Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 4906
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"По своим каналам я узнал, что некоторые компании, которые должны заключать с нами контракты по этому направлению, задерживают процедуру. Это, соответственно, могло привести к тому, что мы просто не успели бы получить военную помощь до 30 сентября, до завершения бюджетного года в США", - сообщил Чалый.Он также акцентировал, что команда Офиса Президента не реагировала на информацию посольства Украины в США относительно возможной заморозки военной помощи со стороны американских властей. В связи с чем, как указывает дипломат, ему пришлось просить об этом конгрессменов."Не имея поручения из Киева, но проинформировав украинскую власть о ситуации, не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий, я сделал определенные шаги самостоятельно. Использовав при этом предоставленные ранее посольству директивы об увеличении военно-технической помощи со стороны США. Я обратился к представителям Конгресса, Сената, чтобы они обратили внимание на этот вопрос, чтобы помощь пришла вовремя", - заявил Чалый.
Источник: https://censor.net.ua/n3153764
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На футболі Україна-Португалія відбуваєтся неймовірне.Україна попереду 2-0.
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
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А когда петя открыто поддержал хилари на выборах,а потом злобный трамадол взьелся на Украину,чего молчало и не сказало петя ата ту Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 2605.Убивают эти эксперды.
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Лахта, и на каких телевизионных каналах или печатных/интернет изданиях Порошенко выступал в поддержку Клинтон?
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Вкл не кушай конхфет,особенно рошен,тем более на ночь
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Ну и что ты такого умного сказал, зеб?
Где подтверждение твоим словам, что Порошенко агитировал за Клинтон?
Решил старую пластинку прокручивать и упомянуть Порошенко в 118 раз, т.к. Зелемойскому времени на это не хватило?
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Порохня не напрягай того чего у тебя априори не было.На украинском сайте на петю пахать под флагом союзника *****,это так патриотично
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Осторожно, его фирменная подпись "три смеющихся смайлика" - оружие...критина.
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В отдельных случаях и четыре, для лишнехромосомных.
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Вот, критинизм может усиливаться или ...(ждем подтверждения).
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Твоей лишней хромосоме это не грозит, она служит эталоном кретинизма.
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Как ты прав!!! Просто всех убедил, особенно тех, у кого есть то, что у меня нет, что Порошенко во всех СМИ США агитировал за Клинтон.
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Кто то говорил про американские сми петюня бяларуский,как там батько ваш поживает)))
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Зеб, на беларуском телевидении Порошенко не агитировал за Клинтон, может ты видел, что он агитировал за Клинтон в СМИ США?
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Євросоюзу важливо аби при виникненні повномаштабних бойових дій на сході України туди не влізли американці. Тому західноєвропейські куратори зелених усю взаємодію із США взяли під особистий контроль, лишивши посольству лише технічні функції
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Кто это? Это часом не тот умник, которого сегодня днем "Цензор" уже выкладывал с этой шикарной речью: "я докладывал в Киев о возможной остановке помощи США в Украину, хоть о подобных фактах мне неизвестно, но офис президента на меня не реагировал"?
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Турнули и обиды пошли. До этого думал, что пронесет, и молчал.
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УГ всплыло, на дембель готовится.
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Євген Магда‏ @rozumaha 10 часов назад

Поінформовані джерела на Банковій стверджують, що кандидатуру посла України в США шукають серед постійних відвідувачів американських стендапів)))
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Украине с Америкой не везёт, то Порошенко косячил, то Зеленский.
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О парад бывших

Чалый, Омелян, Бессмертный, Супрун, Порошенко

Просто ГКЧП какое-то
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О парад бывших.-но от которых от страха обгаживаются верноподданные путинской шлюхи меркель.
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Попередній міністр закогдонних спгав ,ну дуже сильно гугнявив , пів алфавіту не вимовляв ! Його не розуміли люди , окрім однодумців !😆
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Хоч розумний , аж страшно !😆
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Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, госдумовец Пушков.-Сказал увидев и оценив шибздика-пианиста.
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Пушков фигни не скажет/Путин его шлюха Меркель-союзники: Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
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От кого бы я ещё узнала российские новости как не от Сидорова
Пушков, Захарова 😁😁
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От кого бы я ещё узнала российские новости как не от Сидорова/ тяжелая судьба колбасной мигрантки.Она же: отсосиации, пукан порвал, анус , онанизм , гениталий.Слэнг тружениц германских борделей.Не до новостей.
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З такою дипломатією нову українську владу будуть ігнорувати😯
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Пика , хоч пацюків бий ! І це було обличчям країни ? Дайош свинарчуківську владу 🐷в зад !
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Чалый- это матерый порохобот, конечно же он будет не доволен новой властью.
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Похоже Бутусов собрал дома всех уволенных обиженных бомжей Пороха.
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Чалый нормальный Мужик в США и все, шо он говорит это правильно. А сейчас наш клоун Украины зашлет в США своего 22 летнего недойобаного клоуна в США на место Чалого.
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Тим часом:
Цитата:

Дмитрий Чекалкин
Владимир Спиваковский:
Пора брать выше и праздновать День защитника Украины и Европы.
Сегодня во Франции я случайно попал в компанию достаточно известных и знаменитых европейцев. И поднял тост за Украину… - защитника Е в р о п ы.
И все как один, в едином порыве, скрестили фужеры и громко произнесли на разных ломаных языках:
- Да здравствует Украина, которая спасла Европу!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.1013148868711366/3939613442731546/?type=3&theater
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Брехня это
Псевдопатриотичная брехня

Никто тут так не думает среди местных

Считают что Европу спасает членство в НАТО, совместное противодействие *****
И то никто не даёт гарантий что завтра рф не нападет на страны Балтии

Так шо брешет твой Чекалкин. Поэтому и не называет имён.
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Молодець, б*лалайка, відпрацювала пайку. Я знаю скільки лайна з числа Оссі дісталося Європі.
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Щасти тобі, брате. Дай Господь тобі здоровія.
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Или формула Штайнмайера, или отдаем на армию треть пенсий и зарплат - Пристайко ...интересная логика правда? Так может сразу всей отарой баранов вернёмся в кремлёвское стойло?
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Дуже цікава заява. А при Порошенко усім вистачало. Куди поділись гроші, питання до кловуна🤔
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По сути логика правильная. Или воюем, тогда эконимика работает на войну, или передышка формулой, и тогда экономика может работать на мирную жизнь. В чем проблема? Хотя конечно для начала можно раскулачить петю, коломойшу, пинчука, ахметку и т.д.
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Ігокович, а може ми виріжемо разом усіх підкацапників, вату і тим самим знизимо навантаження на фонд зарплат і харчову промисловість? Ти готовий піти першим?
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