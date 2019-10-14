 Підтримка українцями Зеленського, Разумкова і Гончарука знизилася, - опитування КМІС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував 14 жовтня результати своїх соціологічних досліджень.
З 9 по 11 жовтня КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Під час опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитування КМІС, яке було проведене с 16 по 19 вересня 2019 року (опитано 1500 респондентів).
Так, в жовтні порівняно з вереснем знизилася кількість тих, хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: президента Зеленського (73% і 66%), прем'єр-міністра Гончарука (17% і 10%) і спікера парламенту Разумкова (33% і 27%).
За балансом позитивного і негативного ставлення (Додаток, таблиця 1а) у жовтні 2019 на першому місці Зеленський (баланс +57%), Разумков (+19) і Вакарчук (-1%), далі йдуть Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%)
Зауважимо, що рівень знання Гончарука і Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних українців, другого – 36% (до того ж, рівень знання голови Верховної Ради коливається: в вересні його не знали 31%). Дещо зросло число тих, хто позитивно ставиться до Бойко і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенко практично не змінилося.
64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського в вересні та жовтні цього року, 22% - тією чи іншою мірою не схвалюють. 51% респондентів схвалюють дії Уряду протягом вересня та жовтня, 27% - не схвалюють. 53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня та жовтня, 30% - не схвалюють.
Кожен десятий українець (10%) нічого не чув про протести 1-2 жовтня проти плану президента Зеленського щодо завершення конфлікту на Донбасі, що відбувались в Києві та інших містах України. 22% респондентів сказали, що вони мало знають про вимоги протестувальників. Тією чи іншою мірою підтримали протести 26% опитаних, 41% не підтримали ці протести.
37% респондентів тією чи іншою мірою схвалюють доручення президента Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації, 41% - не схвалюють це рішення.
В порівнянні з вересневим опитуванням на 6 відсоткових пунктів (с 64% до 70%) зросла частка тих, хто вважає, що питання про продаж землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі.
Якби референдум про продаж землі відбувся найближчої неділі, то 55% українців проголосували би проти продажу землі, 21% - за продаж, 12% не брали би участь у такому референдумі, ще 12% - не визначились зі своєю думкою. Таким чином, якщо брати до уваги відповіді тих, хто взяв би участь у референдумі та визначився, "проти" проголосували б 72%, "за" - 28%.
49% опитаних українців тією чи іншою мірою схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня наступного (2020 року) всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання, 47% - тією чи іншою мірою не схвалюють таке рішення.
44% респондентів з тією чи іншою мірою впевненості вважають, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) корисна для нашої країни, 37% – що шкідлива.
ЦЕ ЯК ЗРОЗУМІТИ?
Так лучше?
Источник: https://censor.net.ua/n3153816
Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властями Украины.
багатьом прихильникам Пєпи можуть не подобатись його команда будочників ...
Армии - привет
Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
заарештовані Гримчак і Пашинський
Луценко і Гонтарєва втекли за кордон ...
Вкратце
Вакарчука не знало в вересні 9%, а в жовтні вже 12%. Зеленського в вересні 1%, а в жовтні 3%. 😂
За місяць 3% забуло Вакарчука? З деякими іншими політиками так само. Одразу видно, що цей опрос вартий довіри))).
у вас , кацап , в РФії ... а українці вільний народ - тому і вигнали соєвого хряка !
а может те кто бегает с рос. флагами или свалил за границу в 14-ом.
А может это те кто ездит на россию на работу или голосует за О.П.З.Ж.!
вірить?) сумнівно, чи вже в Україні кому небудт з тих клоунів вірить.
Ось якимось хріном прийшов спам від "Партер.юа": Вечірній Квартал, Ліга Сміху - 2019 Фінал, Валерій Меладзе, Ліга Сміху Зимовий кубок, Олег Винник
одно лайно.
Украинцы против капитуляции
Владимира Зеленского на президентских выборах поддержали 73% избирателей. С момента избрания его поддержка среди украинских граждан сохранялась примерно на том же уровне - 70% и выше. Однако начало осуществления им проекта под условным названием «достижение мира с Путиным за счет Украины» вызвало неприятие украинского общества и привело к развертыванию первого после выборов серьезного политического кризиса.
Одним из количественных свидетельств критического отношения общества к подписанию украинскими властями «формулы Штайнмайера» стало соотношение лайков и дизлайков под обращением В.Зеленского 3 октября, размещенным на сайте Президента Украины. Начиная с вечера 3 октября на каждый оставляемый лайк приходилось в среднем 9 дизлайков. Десять дней спустя соотношение остается прежним - 2.3 тысячи лайков против 20 тысяч дизлайков. Иными словами, 10,6% проголосовавших поддерживают обращение Зеленского, в то время как 89,4% это обращение не нравится.
Понятно, что соотношение лайков и дизлайков вообще, в том числе на одном из сайтов, не может восприниматься как полностью объективное отражение общественного мнения. Тем более, что на других сайтах соотношение лайков и дизлайков под обращением Зеленского - иное. Так, на сайте Ze!Life соотношение лайков и дизлайков (40К против 3.5К) дает прямо противоположную картину - 92% проголосовавших поддерживают обращение Зеленского, 8% выступают против.
Более объективную картину общественного мнения дают социологические опросы, проводимые в соответствии с принятыми для них жесткими правилами. Результаты одного из таких опросов (проведенного 4-9 октября) 11 октября опубликовал Центр Разумкова. В формулировках опроса нет ни фамилии «Зеленский», ни ссылок на позицию президента. Тем не менее в них упомянуты основные вопросы, оказавшиеся в центре общественного внимания в результате его действий.
Выясняется, что по каждому из этих вопросов противников действий В.Зеленского (или противников неизбежных следствий, вытекающих из действий В.Зеленского) оказывается больше, чем его сторонников, в 2-4 раза.
Схожим с этими результатами является понимание гражданами Украины природы вооруженного конфликта на востоке страны. Удельный вес тех, кто имеет адекватную картину событий и полагает, что на востоке Украины «происходит война между Украиной и Россией» или же «сепаратистский мятеж, поддержанный Россией», составляет 59,6%. Доля тех, кто разделяет путинско-кремлевскую версию событий о том, что на востоке страны происходит «гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины» или же «война между Россией и США», составляет 22,6%. Следовательно, сторонников первых взглядов больше сторонников вторых взглядов больше в 2,6 раза.
Очевидно, обеспокоенный состоянием общественного мнения украинцев, в своем большинстве не принимающих «план мирного соглашения с Путиным за счет Украины», В.Зеленский 10 октября провел беспрецедентный пресс-марафон в киевском фуд-корте, пытаясь убедить украинское общество в правильности избранного им пути. Однако сделанные им в ходе пресс-конференции заявления лишь еще более усилили нарастающее недоумение.
Зеленский выступил в защиту подписанной им «формулы Штайнмайера» и в то же время отметил, что новый закон о статусе Донбасса будет «обсуждаться с обществом»: «Каким будет новый закон об особом статусе? Там пункты, эти «красные линии», мы готовы обсуждать с обществом, журналистами и только потом голосовать в Верховной Раде...» Однако «формула Штайнмайера» однозначно устанавливает, что закон о статусе ОРДЛО разрабатывается политической подгруппой Трехсторонней контактной группы, после чего утверждается Верховной Радой в течение четырех недель. Обсуждение проекта закона не только украинским обществом, но и Верховной Радой «формулой Штайнмайера» не предусмотрено.
Зеленский развернуто высказался относительно неопределенного, с его точки зрения, характера предстоящей амнистии: «этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате: что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, кого не амнистируем, каким образом, кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии. То ли гражданские люди, которые работали учителями, медиками, - а это их касается? Мне кажется, есть категории людей, которых это не касается». Однако «формула Штайнмайера» недвусмысленно утверждает, что вопрос амнистии Украиной не обсуждается, а принимается.
Зеленский отметил, что «спешит» с датой встречи в нормандском формате, потому что в среднем на Донбассе раз в два дня гибнет один украинец. Но встречи в нормандском формате не гарантируют прекращения гибели украинских граждан. После предыдущих саммитов в нормандском формате погибли тысячи военнослужащих и гражданских лиц. Почему эта ситуация должна измениться в этот раз?
Получается, что Зеленский либо не знаком с содержанием документа, подписанного Украиной по его требованию, либо же знаком с ним, но пытается интерпретировать его таким образом, какой бесспорно противоречит его содержанию. В этом случае встреча в нормандском формате, на которую Зеленский так «спешит», приведет лишь к совместному - со стороны трех других участников саммита - унизительному объяснению президенту Украины содержания того, что именно Украина подписала по его поручению.
Пока Зеленский делает заявления, порождающие все больше и больше недоумения, Кремль повышает ставки в своей антиукраинской политике, полагая возможным выдавить из неопытного и легко поддающегося давлению украинского президента все новые и новые уступки.
В дополнение к уже полученным от новой украинской власти подаркам - приказу Зеленского о запрете ответного огня ВСУ на огонь сепаратистов на линии разграничения, разоружению трех добровольческих батальонов, спасению Путина от введения антироссийских санкций за неисполнение тем решения Международного морского трибунала о безусловном освобождении захваченных украинских моряков - и наряду с публикацией путинской интерпретации «формулы Штайнмайера», данной сотрудником В.Суркова А.Чеснаковым, уточненные кремлевские пожелания и планы на украинском направлении недавно были обнародованы В.Соловьем:
В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.
Согласится ли украинское общество со сдачей интересов Украины в рамках плана Зеленского по достижению соглашения с Путиным?
Или же оно окажет сопротивление осуществляемой президентом Украины капитуляции?
Судя по результатам последнего опроса общественного мнения, примерно две трети украинских граждан выступают против капитуляции страны перед Путиным и его марионетками из ОРДЛО.
Восени рейтинг морщиться і ним вже на роялі не пограєш.
14.10.2019 15:18
******! Свати? В такий день? Свати по ящику????? В прайм-тайм ,в День захисника України? Щоб ви всі виздихали від глистів,дешеві продажні ТБшлюхи!
Петро ПорошенкоПодлинная учетная запись @poroshenko 2 ч.2 часа назад
Фрази про "проплачений Майдан" свідчать про повне не розуміння процесів, які відбуваються в країні. Добре, що у пана Арахамії вистачило мужності вибачитись перед учасниками акції.
Я так розумію, що цієї мужності не вистачило у пана Богдана.
- никакая он не "арахамия",
- он гордый Браун,
внучек Евы Гитлеровны.
Пашинский не считается: его взяли не за рейдерство, а за простреленную ногу.
Поэтому и падает рейтинг, чего тут удивляться.
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от би дізнатись які території зібрались віддавати ворогу ці разумкови
Это его максимум. А все в президенты, курва, лезет.
Эх... свиноботы так надеялись, что когда придет период разочарования в Зе, украинцы так и ринутся падать на колени и просить у Пети прощения, а затем будут умолять его стать президентом снова...
Но придется так и мечтать.
++
Когда то я присутствовал при сборе группы ДРГ, которая собиралась в ночь к сепарам.
Это было давно, но я почему то в деталях запомнил тот вечер.
Действие происходило в доме, на удивление хорошем доме. Не разграбленном, в котором поддерживалась чистота и порядок. Бойцы там даже спали не в спальных мешках, а в постелях, стирали постельное белье. Вся техника работала, на стенах висели фотографии бывших хозяев. Небогатый дом, но большой, добротный. В нем когда то жила судя по фотографиям большая семья.
До транспорта оставалось пара часов, бойцы заканчивали последние приготовления. Два бойца все никак не могли решить, корректно ли работают их рации, "приемкали" и "разватрикали" вслушиваясь в шипящии "моторолы". Один укладывал в подсумок батареи к тепловизионному прицелу. А еще один все экспериментировал по разному подвязывая к своему рюкзаку пару гранатометов, чтоб ему было удобно нести потом рюкзак. Привязывал, одевал рюкзак, пробовал снять, одеть, что то ему не нравилось, он опять перевязывал гранатометы.
Еще один боец сидел на кухне и пил чай. Разговаривая он преувеличенно бодро говорил, видно что он нервничает.
Из всей этой кутерьмы выделялся один боец. Он спал. Просто лег и заснул сном младенца. Поспать впрочем ему долго не вышло, "приемкающие" испытатели раций его таки разбудили. Тихий храп прекратился, боец недовольно поднял голову над кроватью, посмотрел на побратимов и с выдохом откинул голову.
- Как ты спать можешь? - в комнату зашел с чашкой чая нервничавший разведчик - Я вот не могу...
- Ссышь? - коротко кинул с кровати разведчик. В другой ситуации это бы звучало оскорбительно. Но не тут. Тут это был простой мужской вопрос.
- Ссу - кивнул головой побратим и отхлебнул чай: - И ночью плохо спал. Не могу перед выходом спать.
- А я устал бояться - тихо сказал боец лежа на кровати: - Но когда выйдем, то меня это состояние догонит. Буду на нервах, как никто. Но это потом. А сейчас гоню от себя эти все мысли. Получается. Наверное психика такая.
Через пару часов к ним заедет бус с еще одной группой. Они разместят оружие и экипировку в машинах и уедут в ночь. Я останусь в доме, ожидая их. Они вернутся под утро, взьерошеные, разгоряченные. Без потерь.
И лягут спать. Поспят впрочем недолго, даже смертельно уставшие не смогут спать больше четырех часов. Потом долго будут что то обсуждать, корректировать...
Это было давно. Я уже и забыл про это.
Пока не встретил одного из этой группы сегодня на Крещатике.
Живой, здоровый. Совсем не поменялся. Он и пробудил во мне те воспоминания.
Так вот, что бы я хотел сказать на тему таких людей. Мне до боли обидно, что власть недооценивает таких людей. Людей которым было страшно, которые нервничали, не могли спать, а потом вставали и шли исполнять свой долг. Не за деньги. Не знаю какие деньги можно было предложить этим людям в ту ночь, чтоб они за них согласились пойти на возможную смерть. Просто они это делали, так как считали своим долгом.
Сейчас какое то количество этих людей, считают своим долгом выступить против нынешней политики президента. Они хотят что то сказать, но их не слышат. Я не знаю какое количество таких башибузук было сегодня в толпе. Но я бы боялся даже одного такого. Их не смогла остановить российская армия, минные поля, пулеметчики, снайпера и огонь артиллерии. Я видел на что они способны, эти иногда абсолютно простые, не выделяющиеся в толпе люди.
Я сильно сомневаюсь что их сможет что то остановить.
Потому я бы посоветовал власти их услышать. Их, и их побратимов.
И надеюсь что сегоднешняя акция была достаточно веским намеком.
Serg Marco