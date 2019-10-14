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Все про:Луганщина (1861) ОДА (679) Національний корпус (214) Золоте (47)

 Заява "Нацкорпусу" про те, що в Золотому немає хліба і води, не відповідає дійсності, - Луганська ОДА

Луганська обласна держадміністрація спростовує заяви "Нацкорпусу" про відсутність хліба і води в Золотому.

Про це в ефірі "Громадського" заявив радник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Бабченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю населення Золотого-4 і села Катеринівка забезпечені хлібом, основними продуктами харчування, та не тільки основними й різноманітними, у магазинах все є, питна вода є у кожному дворі. Жодних питань з водопостачанням та харчуванням немає", — наголосив він.

Радник додав, що безпековими питаннями опікуються Нацполіція та патрульна поліція.

"Швидка допомога працює цілодобово, постійний пункт розташовано вже ближче (до Золотого — ред.)", — резюмував Бабченко.

Раніше представник партії "Національний корпус" Максим Жорін заявив в ефірі радіо "UA: Донбас", що у Золотому не вистачає питної води, а лідер політсили Андрій Білецький заявив, що у Золотому немає хліба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153815
 
 
 Топ коментарі
 
И страха - тоже. Потому и просят украинскую армию не отходить.
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Тебе видней, ты ведь из Золотого?
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Бля, какая некрасивая игра у Билецкого.
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И страха - тоже. Потому и просят украинскую армию не отходить.
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А ты в курсе, что все официальные обращения надо подписывать?
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Пусть к онижебратьям обратятся, чтобы еще ввели по самые гланды.
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А более серьезного источника нет??? Я вот не верю надписям на заборах, потому как там кто хочет - то и пишет.
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Решил мокшей защищать, тех которые в 2014 украинских солдат блокировали?
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А хто ще має сумніви що своїми дурощами мішпуха бі-білєцького працює на пукіна(шаломова)? Заявление "Нацкорпуса" о том, что в Золотом нет хлеба и воды не соответствует действительности, - Луганская ОГА - Цензор.НЕТ 1984
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По крайней мере - дестабилизатор и провокатор.
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шашка саламоноф. у тебя что, жены нет? пристаёшь как лист банный.
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І не відстану поки не визнаєш що збрехала.
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дестабилизатор и провокатор./ Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией. И колбасные мигранты доказывают им свою преданность-чтобы не выперли к такой то маме.
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ГОЛОДАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ СПАСАЕТ КОШЕК...

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Этого не может быть! Конечно, там голод! Правда, петики?
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Никогда не обманывают? Ну, не знаю. Знаю что зебики, никогда не говорят правды.😕
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Правда, там голод и все просят Петра вернутся на президентский пост
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Зато "В Греции всё есть...". Правда, "лахтинец"?...
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Вот, если меня петики вытянут из спама (куда сами и отправили), я сам подумаю на эту тему: Петя - хороший, а его холуи - сволочи. Просто он об этом не знает.
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Я к ним не отношусь и вытянула 2 из спама.
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Подозреваю, что у него игра такая, что мало кто понимает. Даже петики.
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їбанута на всю "голову" ...забрати український паспорт дати копняка і нехай 3,14здує в свою диру ...
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"Переселенка" мля , на всю голову продвиженка руцкого мира она . Что бы вглубь Украины эта зараза шла . " на госпредприятии " она работает . Это называется " под прикрытием " . А я вот и думаю : " туда - сюда стреляют " получается что уже 4 месяца как при ЗЕклоуне . Украину ненавидели при Порохе и сейчас ненавидят уже при Монике Зеленски .
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Зебобик, а чем тебе наш боевой гей Олешко не нравится?
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Ну, я же сказал, что "лахтинец"... Только в "Кацапии" все на "геях", поголовно, "поехавшие"... (И это при том, что в Москве "*****.сов" не меньше, чем в любой столице Европы... Просто, "в своём глазу бревна не видать... Зато в чужом - соринку видно...". В данном случае, не видно член "отечественного" педика, в собственном заду...).
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Да нормальный он гей. Это петики к нему цепляются, непонятно почему.
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да перестаньте...что советник главы может знать? в серой зоне все может быть.. особенно под обстрелами чуть ли не каждый день...это по документам и на бумаге там может быть рай... а в жизни..?. я верю, что могут быть проблемы и с питьевой водой и с доставкой хлеба и других продуктов питания...
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Не чиновнику из окна в Северодонецке явно видней....
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Конечно. Они же в основном организовывали реХферендум в 2014 году и берут пример с руснявых: чем дальше живут, тем лучше знают обстановку
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Після атаки на Порошенко, до Білецького були сумніви, тепер думаю до нього дійшло, що його використовували! Мені так здається.
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Не совсем так. Тут срабатывает принцип: если нельзя остановить, то нужно возглавить.
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так может националистов там никто не кормит.
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Петя взял на работу оставшегося не у дел белецкого , деньги не пахнут
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У влади завжди все є, а чи є хліб у народу питання😯
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Если есть магазин, почему бы еде в нём не быть.
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Вчера от Лисичанска до Лоскутовки включительно нигде не могли купить сигарет. Прилавки магазинов как в 90е.
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Как только бирлецкий стал выгоден пете со своей риторикой,сразу пропали нацжоны и вернулись националисты Заявление "Нацкорпуса" о том, что в Золотом нет хлеба и воды, не соответствует действительности, - Луганская ОГА - Цензор.НЕТ 6826.Порохня как хамелеоны,перекрашиваются на лету,как и бидлецкий Заявление "Нацкорпуса" о том, что в Золотом нет хлеба и воды, не соответствует действительности, - Луганская ОГА - Цензор.НЕТ 6826
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сколько зебобиков сегодня работает в комментах! Ужас! Видать дана команда и заплачены деньги прятать , отстирывать и уменьшать памперс гидранта
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