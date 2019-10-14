 Заява "Нацкорпусу" про те, що в Золотому немає хліба і води, не відповідає дійсності, - Луганська ОДА

Про це в ефірі "Громадського" заявив радник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Бабченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю населення Золотого-4 і села Катеринівка забезпечені хлібом, основними продуктами харчування, та не тільки основними й різноманітними, у магазинах все є, питна вода є у кожному дворі. Жодних питань з водопостачанням та харчуванням немає", — наголосив він.

Радник додав, що безпековими питаннями опікуються Нацполіція та патрульна поліція.

"Швидка допомога працює цілодобово, постійний пункт розташовано вже ближче (до Золотого — ред.)", — резюмував Бабченко.

Раніше представник партії "Національний корпус" Максим Жорін заявив в ефірі радіо "UA: Донбас", що у Золотому не вистачає питної води, а лідер політсили Андрій Білецький заявив, що у Золотому немає хліба.

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