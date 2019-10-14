 Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ в Брюсселі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє вз посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна має чіткі "червоні лінії". Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати своєї конституції і здійснювати якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях згідно з українським законодавством і під наглядом і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить", - сказав він, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі.
Міністр пояснив, що повинно бути повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, а також відновлений контроль України над державним кордоном.
Ну Слава Богу!
Хотя радоваться еще рано, нужно посмотреть, дальнейшее действия от слуг.
А их задача - полная оккупация Украины.
Не будет никакой федерализации , бо тогда Украине капут . Но и Крыма с Лугандонией тоже больше не будет в составе Украины . Все готовы принять такой расклад или есть альтернативное мнение у когось ? Такова цена за будущее Украины . Я уже года 3 живу с тем , шо Крым и Лугандония это шось чужое и токсичное .
Все готовы принять такой расклад или есть альтернативное мнение у когось ?
Есть шо нибудь сказать или только лозунги имеются
Нельзя верить ни одному их слову.
Да и вообще, пора переходить к плану Б: Зебил сказало, что уйдет, если народу что-то не понравится.
Надо сказать прямо, что оно нам не нравится, а не ходить кругами 50 тысячной толпой.
Поскольку мы все как бы «президенты», я бы на ОДИН год ЗАМОРОЗИЛА всякие отношения с Россией и по Донбассу, и по Крыму. Сделать вид, что рядом ВООБЩЕ нет такой страны, как Россия. И серьёзно заняться в первую очередь трудоустройством и жильём переселенцев.
И во время ТАКОЙ ПЕРЕДЫШКИ:
1. Укрепить линию разграничения современными средствами защиты и обороны.
2. Достроить «стену Яценюка».
3. Запустить экономику страны по направлениям:
- аграрный сектор;
- космос;
- военно-промышленный комплекс;
Остальные разовьются САМИ, главное ПРОЗРАЧНЫЕ правила ведения бизнеса и НЕ мешать.
4. И реформы, реформы, судебной системы, в прокуратуре, МВС, в образовании, медицине, науке.
5. Установить справедливое использование ресурсов страны, а именно ЕКАЖДЫЙ гражданин Украины должен получать свою долю от каждой добытой тонны нефти, газа и пр.
6. Возвратить деньги в казну страны из офшоров и других «злачных» мест, а также наполнение казны созданием Фонда типа «патриотов Украины» из «добровольных» взносов позорных декларантов-миллионеров.
7. Избавиться от олигархов путем дробления ИХ капиталов (добровольного или принудительного - национализации), что придумано давно НЕ нами.
Во внешней политике: каждый Божий день напоминать подписантам Будапештского меморандума, что ОНИ НАС ОБМАНУЛИ, что позволило напасть вооруженной России на безоружную Украину.
Дуже тупий і непрофесійний міністр, як і більшість ЗеМанди.
Понабирали блазнів, фотографів, масажистів та анальних партнерів, тьфу на вас, ЗеБіли, лайно ви бездарне.