EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  3980  124
Матеріали за темою:
Все про:федералізація (12) Пристайко (203)

 Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко

Україна залишиться унітарною державою. Вона не буде змінювати конституцію і здійснювати "федералізацію", як того хотілося б Росії.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ в Брюсселі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє вз посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна має чіткі "червоні лінії". Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати своєї конституції і здійснювати якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях згідно з українським законодавством і під наглядом і за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпекою це дозволить", - сказав він, виступаючи на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Міністр пояснив, що повинно бути повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, а також відновлений контроль України над державним кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153813
 
   
 Топ коментарі
 
ну наконец-то..
вот что хода животворящая делает !
 показати весь коментар
 
логично, ибо федерализация это смерть Украины
 показати весь коментар
 
Это уже слова не мальчика ,но мужа Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5704вот что патриоты на улицах делают с сообразительностью власти !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Неужели до них стало доходить?
Ну Слава Богу!
Хотя радоваться еще рано, нужно посмотреть, дальнейшее действия от слуг.
 показати весь коментар
 
 
Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе, - Пристайко/ Гончарук побывал на ветеранской вечеринке/ Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", Арахамия.-Успокаивает Коломойский перед продажей украинской земли.А потом он скажет Е......ь вы без трубы -и свалит с подельниками на историческую родину.
 показати весь коментар
 
В них задача, перш за все, пустити орків в Україну цими виборами.
 показати весь коментар
 
 
и это только начало.

А их задача - полная оккупация Украины.
 показати весь коментар
 
 
Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе - Пристайко

Не будет никакой федерализации , бо тогда Украине капут . Но и Крыма с Лугандонией тоже больше не будет в составе Украины . Все готовы принять такой расклад или есть альтернативное мнение у когось ? Такова цена за будущее Украины . Я уже года 3 живу с тем , шо Крым и Лугандония это шось чужое и токсичное .
 показати весь коментар
 
 
ничего и никому мы дарить не будем. а токсичность, то таке...
 показати весь коментар
 
Куприк казав :

Все готовы принять такой расклад или есть альтернативное мнение у когось ?

Есть шо нибудь сказать или только лозунги имеются Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3042
 показати весь коментар
 
Ок , это можно . Нам только пару тысяч самолетов ******** не хватает , ЯО в обязательном порядке , штук 800 танков лишним не будет ну и ракетное оружие , 4-5 тысяч установок всяких и разных ... А забыл ... ко всему этому барахлу снарядов и топлива лет на 8 запастись надо . РЭБ будем считать или хрен на него положим ? Штука дюже нужная , но доргая пипец . А теперь все это нужно умножить раз на 8 и можно считать , шо кое-как мы готовы . Флот пока не считам , обойдемся резиновой лодкой Лисичанка - так победимЪ !
 показати весь коментар
 
 
У Зебилов 7 пятниц на неделе. Завтра какая-нибудь гнида даст противоположные месседж, а другая гнида скажет, что пристайко пошутил. Вспомните, сколько раз это кодло говорило взаимоисключающие вещи, а потом выкручивались как ужи на сковородке.
Нельзя верить ни одному их слову.
Да и вообще, пора переходить к плану Б: Зебил сказало, что уйдет, если народу что-то не понравится.
Надо сказать прямо, что оно нам не нравится, а не ходить кругами 50 тысячной толпой.
 показати весь коментар
 
 
А на кой ляд нам ВООБЩЕ выборы в ДНР и ЛНР?
Поскольку мы все как бы «президенты», я бы на ОДИН год ЗАМОРОЗИЛА всякие отношения с Россией и по Донбассу, и по Крыму. Сделать вид, что рядом ВООБЩЕ нет такой страны, как Россия. И серьёзно заняться в первую очередь трудоустройством и жильём переселенцев.
И во время ТАКОЙ ПЕРЕДЫШКИ:
1. Укрепить линию разграничения современными средствами защиты и обороны.
2. Достроить «стену Яценюка».
3. Запустить экономику страны по направлениям:
- аграрный сектор;
- космос;
- военно-промышленный комплекс;
Остальные разовьются САМИ, главное ПРОЗРАЧНЫЕ правила ведения бизнеса и НЕ мешать.
4. И реформы, реформы, судебной системы, в прокуратуре, МВС, в образовании, медицине, науке.
5. Установить справедливое использование ресурсов страны, а именно ЕКАЖДЫЙ гражданин Украины должен получать свою долю от каждой добытой тонны нефти, газа и пр.
6. Возвратить деньги в казну страны из офшоров и других «злачных» мест, а также наполнение казны созданием Фонда типа «патриотов Украины» из «добровольных» взносов позорных декларантов-миллионеров.
7. Избавиться от олигархов путем дробления ИХ капиталов (добровольного или принудительного - национализации), что придумано давно НЕ нами.
Во внешней политике: каждый Божий день напоминать подписантам Будапештского меморандума, что ОНИ НАС ОБМАНУЛИ, что позволило напасть вооруженной России на безоружную Украину.
 показати весь коментар
 
 
убийства солдат не прекратится. то есть, вид мы не сделаем, это Наши солдаты.
 показати весь коментар
 
А транзит газа как же??? Тут "Сделать вид, что рядом ВООБЩЕ нет такой страны, как Россия" никак не получится.
 показати весь коментар
 
Пристайко, я в своей жизни не раз убеждался в том, что упрямый чел начинает говорить правильные вещи после хорошей пи*дюлины. Через 10 дней ты ещё не так запоёшь. Україна не погодиться на федералізацію заради миру на Донбасі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2689
 показати весь коментар
 
 
Як за горло узяли, так заспівало по-українські. 🤔
 показати весь коментар
 
 
Как раз посмотрим, насколько далеко может зайти Европа.
 показати весь коментар
 
Тупа ЗеБільна пристайка, йди у дупу. Переважна більшість нормальних українців все це розуміє давно, вже не перший рік, а до тупого ЗеБільного лайна доходить тільки після доброго копняка.
Дуже тупий і непрофесійний міністр, як і більшість ЗеМанди.
Понабирали блазнів, фотографів, масажистів та анальних партнерів, тьфу на вас, ЗеБіли, лайно ви бездарне.
 показати весь коментар
 
 
Формула штанген махера , пропонує мир , ціною зради і капітуляції ! А Миру і рядом , не стоїть!😈
 показати весь коментар
 
Імплементація особливого статусу на постійній основі це й є федералізація...
 показати весь коментар
 
 
Так это самого начала и всегда произносили. Но до соевых не доходит.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору