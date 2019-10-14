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 ООН визнала, що Росія порушує Женевські конвенції, - Єльченко

Переселяючи людей з Росії в окупований Крим, РФ намагається змінити демографію півострова. Цим вона порушує Женевські конвенції.

Україна подякувала керівництву Організації Об'єднаний Націй за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій. З такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з доповіддю (генсека ООН. – Ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму", - заявив глава Українського представництва при ООН.

У цьому зв'язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

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Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН. У цьому зв'язку Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск інших доповідей щодо Криму.

Єльченко, крім того, звернув особливу увагу на основні причини порушень прав людини в Криму, а саме на іноземну агресію й тимчасову окупацію Росією українського півострова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153809
 
   
 Топ коментарі
 
Бляяяя! Свати? В такий день? Свати по ящику????? В прайм-тайм ,в День захисника України? Щоб ви всі виздихали від глистів,дешеві продажні ТБшлюхи!
(С)
@svecha62
☹️
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Украина поблагодарила руководство Организации Объединенный Наций за официальное нарушение Россией Женевский конвенций. Источник: https://censor.net.ua/n3153809
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та слов нет.
хоть бы иногда редакторы перечитывали новости, которые сами и набирают.
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БУДЕТ СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ЛИБО СРАШКЕ ПРИЙДЕТСЯ ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ ПИСУЛЬКИ
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******! Свати? В такий день? Свати по ящику????? В прайм-тайм ,в День захисника України? Щоб ви всі виздихали від глистів,дешеві продажні ТБшлюхи!
(С)
@svecha62
☹️
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читай зебил-уже не 73% а 66 за месяц-
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.
Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.
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чому , за 5 років , Україна жодного разу не ставила питання про виключення РФ з Радбезу ООН ..? ООН признала, что Россия нарушает Женевские конвенции, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3378
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