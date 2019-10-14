 Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок Анатолійське агентство новин.
"Жертвами терактів стали десятки тисяч турецьких громадян. Ми як ніхто знаємо гіркоту втрат від дій терористів", - наводить агентство слова лідера країни.
"Тільки за останні дні на турецькій території розірвалося понад 700 мінометних снарядів, загинули 18 людей, серед них дев'ятимісячна дитина. Поранено понад 200 жителів прикордонних населених пунктів Туреччини", - додав Ердоган.
Він також висловив стурбованість у зв'язку з позицією низки арабських держав, які "після початку операції "Джерело миру" раптом захотіли відновити членство Дамаска в ЛАД (Ліги арабських держав. - Ред.)".
За даними агентства, Ердоган підкреслив, що "твердження про те, що операція "Джерело миру" спрямована проти етнічних курдів ... і завдасть шкоди політичному врегулюванню в цій країні - брехня і нісенітниця", і метою Анкари "є терористи".
Раніше в понеділок Ердоган заявив, що партнери Туреччини з НАТО повинні допомагати Анкарі боротися проти тероризму.
Багато членів НАТО раніше закликали Анкару припинити цю операцію, а деякі європейські країни вже ввели заборону на поставки Туреччині озброєння.
Туреччина нині проводить військову операцію проти курдських формувань на північному сході Сирії. Європейські країни закликають Анкару припинити бойові дії.
.
НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
.
.
.
.
К чему Вы мне это написали и ЧТО это было?!
как раз НАТО и касается.......здесь сегодня целый день в новостях говорят..........
Я сильно в это не вникала (новости слушала мимоходом), но министры иностранных дел стран-НАТО собрали собрание и обсуждают/решают вопрос, что делать если(!) прийдется все таки «мажу» за Турцию тянуть.......
Поэтому я и написала ЕСЛИ........🙂
раша показала пример, что можно так делать, и за это ничего не будет
раша (а ранее ссср а раша как достойная преемница) лезли куда их просят-не просят, считая себя вершителями судеб и миротворцами, неся на штыках войну, разрушения и смерть
от рук американца не погиб ни один украинец (на территории Украины во всяком случае)
Для этого есть курдская "пешмерга" и амнистированные боевики-прокси.
США поддерживали курдов, тем им поверили и воевали за интересы США. Потом рыжий клоун их бросил одних против Эрдогана. И курды для выживания вынуждены были выбрать меньшее для них зло-Асада. Вопрос: кто теперь поверит, что США не бросают своих союзников?
На фоне рыжего Обама-просто гений геополитики.