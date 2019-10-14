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Все про:Сирія (1357) Туреччина (933) Ердоган (268)

 Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не відмовиться від військової операції "Джерело миру" і доведе її до завершення, бо існує реальна загроза тероризму, що виходить з північного сходу Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок Анатолійське агентство новин.

"Жертвами терактів стали десятки тисяч турецьких громадян. Ми як ніхто знаємо гіркоту втрат від дій терористів", - наводить агентство слова лідера країни.

"Тільки за останні дні на турецькій території розірвалося понад 700 мінометних снарядів, загинули 18 людей, серед них дев'ятимісячна дитина. Поранено понад 200 жителів прикордонних населених пунктів Туреччини", - додав Ердоган.

Він також висловив стурбованість у зв'язку з позицією низки арабських держав, які "після початку операції "Джерело миру" раптом захотіли відновити членство Дамаска в ЛАД (Ліги арабських держав. - Ред.)".

За даними агентства, Ердоган підкреслив, що "твердження про те, що операція "Джерело миру" спрямована проти етнічних курдів ... і завдасть шкоди політичному врегулюванню в цій країні - брехня і нісенітниця", і метою Анкари "є терористи".

Раніше в понеділок Ердоган заявив, що партнери Туреччини з НАТО повинні допомагати Анкарі боротися проти тероризму.

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Багато членів НАТО раніше закликали Анкару припинити цю операцію, а деякі європейські країни вже ввели заборону на поставки Туреччині озброєння.

Туреччина нині проводить військову операцію проти курдських формувань на північному сході Сирії. Європейські країни закликають Анкару припинити бойові дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153808
 
   
 Топ коментарі
 
роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
.
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Чушь! Настоящий лидер своей страны не будет втягивать страну в войну!!!
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так спокойно переходят границы...
раша показала пример, что можно так делать, и за это ничего не будет
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Вот поэтому Эрдоган и играет с ****** в игры, чтобы решать свои вопросы в Сирии...
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
.
.

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"Пуйлёныши" потеряли человеческий облик от страха расплаты
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Что бы терять его надо было сразу иметь.Орда и человеческий облик это из разных галактик
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настоящий лидер османов. Это вам не прибалтийские дворняги.
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Чушь! Настоящий лидер своей страны не будет втягивать страну в войну!!!
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Вопрос с курдами очень давний, да и сама Турция состоялась в следствии войн. А лидер норм., не стоит на коленях как некоторые.
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ты с буковкой ошибся, там вначале не лэ, а пэ
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Priciom tut pribaltika?Da i turkam daleko do pribaltiskix stran po urovniu zyzni toze,gorazdo xuze tam zyvutТуреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1527
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а в Лихтеншткйне и Бахрейне еще лучше живут, но влияние этих стран мировые события ничтожно. Турция же самодостаточная страна с относительно сильной экономикой, изворотливая в полит. вопросах, сотни лет Османской империи не минули даром. Прибалты выцвели в своем прислуживании, турки же оригинальны.
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Da skazki pro ejio silnuju ekonomiku razkazyte komu drugomu,a ne mne.Ecio pribalty eto raznyje strani mezdu procim ocen raznyje,nu eto vas skole dumaju neucili tak i nebudu sporit s ruskim celovekom.Cesno mne neinteresno kakaja strana po plocadi glavnoje kak ti zyvios,to jest celovek kak zyviot v nej,eto glavnoje
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Добрый замес может получиться. У Трампа яйца уже не те. США опустили при всем мире. Где-то читал предсказания для Крыма, который сравняют с землей и горами в конфликте с Турцией. Здоровья и долголетия Эрдогану!
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Может не здоровая фигня получиться=>курды попросили помощи у Ассада (вроде бы Ассад дал «добро»). Турция - страна НАТО...... и если Турция/турецкие войска получат хороший «пендель», автоматически включаются в эту «войну» страны-НАТО.......
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при всех вариантах это не касается зебилов и порохоботов и поэтому неинтересно.
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Касается. Эрдоган стратегический партнёр Петра Алексеевича. Порохоботы вынуждены будут отправиться воевать за турков.
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зебилы тоже вроде неплохо относятся к эрдогану..
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Елена Сосновская,
К чему Вы мне это написали и ЧТО это было?!
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Нет конечно. Даже если турков размажут в Сирии в тонкий блин, НАТО даже не обратит внимания, так как это НАТО не касается.
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Tom,
как раз НАТО и касается.......здесь сегодня целый день в новостях говорят..........
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Быстрее всего Турцию исключат из НАТО
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чем это касается НАТО ? Насколько я понимаю доктрина НАТО - коллективная оборона а тут на лицо агрессия - разве что что Турция является членом альянса
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Сергей,
Я сильно в это не вникала (новости слушала мимоходом), но министры иностранных дел стран-НАТО собрали собрание и обсуждают/решают вопрос, что делать если(!) прийдется все таки «мажу» за Турцию тянуть.......
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Nerazmazut ix armiju,nekomu eto zdelat v Siriji.Ruskije i sami bojatsia sto ix nezacepyli Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 241
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пендели там всем может раздать как раз таки турецкая армия
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Ави,
Поэтому я и написала ЕСЛИ........🙂
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бред, бред, бред. Эрдоган сорвался с цепи, и ложил на ЕС и НАТО, он на своей волне. На Турицию готовят пакет санкций. Скорее всего Эрдогана уберут.
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при любих розкладах "пендель" там отримають якраз усі, хто саме проти турків. Допомога НАТО не буде потрібна, бо нема там реальної сили, крім турків. 1.Асад - лишився лиш символ і кілька дивізій його арміїї, які воювати можуть лише на камеру. 2. Іранські проксі (власне іранці, афганці, Хезбола і сирійські банди) більш боєздатні, проте можуть воювати хіба що проти повстанців Ідліба методом випаленої землі. 3. Кацапи своїм десятком-другим космічних пєпелаців можуть лякати хіба що повстанців Ідліба, в яких зовсім нема ППО (Ідліб навіть вертольотами ******** бочковими бомбами); кацапські різні спецнази, вагнеровці і проча шваль, знову ж таки, можуть зачищати руїни знищених міст без значного опору. 4. Курди - мають і армію і території, проте не здатні воювати без підтримки американців, причому курди ніколи не можуть об'єднатися і йти до кінця. Всі ці 4 сторони навіть разом не варті і декількох турецьких бригад, якусь видимість боротьби створює тільки неквапливість турків, які намагаються все зробити "малою кров'ю" і тому довго не захоплюють позиції противника. Турки бояться лише ІДІЛ, який знову може вискочити, як чорт із табакерки, і дати всім пенделя.
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Что то в мире закручивается не доброе.А началось все с импотенции мировых держав-лидеров на игнор. мировых правил всяким жульем типа кацапов
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как бы нас в какое-нибудь стойло не поставили опять.
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Интересная мысль - "То что Эрдоган туркиш - куйло я говорил, как только он обезглавил турецкую армию (которая была независима и на курдов бы не пошла только из-за приказа одного недодиктатора). Ну а дальше как любому куйлу нужен срочно свой Крым и понеслась.. Где все те кто топил за Эрдогана? Поздравляю вы идиоты..(с)
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п.с. Курдов вооружили, чтобы они на себя приняли первый удар тогда еще полнокровного ИГ. Но курды не камикадзы и им были даны гарантии. Теперь эти гарантии там же где наш будапештский меморандум... занавес...
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так и есть. Эрдоган под предлогом борьбы с Гюленом, расхерачил в Турции всё, что оставалось от Ататюрка. Не только обезглавил армию, но и зачистил суды и образование и т.д. То на чём и строилась собственно Турция. Он геополитическая марионетка. Сейчас его руками будут уничтожать курдов, многострадальный полноценный народ, неимеющий собственного государства, использованный и преданный союзниками.
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так спокойно переходят границы...
раша показала пример, что можно так делать, и за это ничего не будет
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ну а США что делали в сирии? вроди как незаконно они там, долбили асада, не? Захотели и зашли в чужую страну. Вот русня и переняла плохой пример, и пошла по своему...
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тут даже не о самой Сирии идет речь, когда я писал о раше...
раша (а ранее ссср а раша как достойная преемница) лезли куда их просят-не просят, считая себя вершителями судеб и миротворцами, неся на штыках войну, разрушения и смерть
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это их проблема...
от рук американца не погиб ни один украинец (на территории Украины во всяком случае)
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НАТО не против - заявил Столтенберг. Асад идет навстречу Эрдогану.. интересно будет завтра. Турки еще упрямее украинцев
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типерь русня будет дохнуть в боях против турков
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Щас Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2260
Для этого есть курдская "пешмерга" и амнистированные боевики-прокси.
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Это просто феерическая перемога Трампа.
США поддерживали курдов, тем им поверили и воевали за интересы США. Потом рыжий клоун их бросил одних против Эрдогана. И курды для выживания вынуждены были выбрать меньшее для них зло-Асада. Вопрос: кто теперь поверит, что США не бросают своих союзников?
На фоне рыжего Обама-просто гений геополитики.
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