 Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок Анатолійське агентство новин.

"Жертвами терактів стали десятки тисяч турецьких громадян. Ми як ніхто знаємо гіркоту втрат від дій терористів", - наводить агентство слова лідера країни.

"Тільки за останні дні на турецькій території розірвалося понад 700 мінометних снарядів, загинули 18 людей, серед них дев'ятимісячна дитина. Поранено понад 200 жителів прикордонних населених пунктів Туреччини", - додав Ердоган.

Він також висловив стурбованість у зв'язку з позицією низки арабських держав, які "після початку операції "Джерело миру" раптом захотіли відновити членство Дамаска в ЛАД (Ліги арабських держав. - Ред.)".

За даними агентства, Ердоган підкреслив, що "твердження про те, що операція "Джерело миру" спрямована проти етнічних курдів ... і завдасть шкоди політичному врегулюванню в цій країні - брехня і нісенітниця", і метою Анкари "є терористи".

Раніше в понеділок Ердоган заявив, що партнери Туреччини з НАТО повинні допомагати Анкарі боротися проти тероризму.

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Багато членів НАТО раніше закликали Анкару припинити цю операцію, а деякі європейські країни вже ввели заборону на поставки Туреччині озброєння.

Туреччина нині проводить військову операцію проти курдських формувань на північному сході Сирії. Європейські країни закликають Анкару припинити бойові дії.