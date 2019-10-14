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 Київські новини
  2012  113
Все про:алкоголь (653) Верховний Суд (447) заборона (598) Київрада (234) продаж (117)

 Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 заборонити продаж алкоголю в місті з 23:00 до 10:00 ранку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, відповідне рішення є в Єдиному реєстрі судових рішень.

Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції — Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.

Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій. Зазначимо, що йдеться саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.

Водночас чинна заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153807
 
   
 Топ коментарі
 
каломойша и похтан бреют 73% зайцев со шкурой
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Спаюют жиды украинцев уж больно земелька хороша для гоев... не то что в изгаеле!
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на всякий случай имеют силу воли удерживаться. А говномойше зудить грабить все больше
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Пейсатые ЗЕмародёры взялись за старое..корчму открыть и споить дурного Миколу. Пьяный алкоголичный скот намного легче держать под контролем. Кацапо быдло тому подтверждение.
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Пьяным быдлом и управлять не надо, они за опохмел шо угодно сделают. А судебная система в Украине отсутствует по определению, есть банда вымогателей которым наср... на Украину и украинцев. Местная громада решила ночью не продавать спиртное - значит так тому и быть! И ублюдки в мантиях здесь вообще никто.
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опять быдло будет бухать под окнами, орать и драться по ночам.. все по кругу, но свобода есть свобода
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собери всю свою волю и попробуй хоть некоторое время по ночам не бухать и не орать под окнами
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идиотский запрет
запрещено только магазинам
в кафе, ресторане можешь спокойно выпить, а можешь купить бутыль на вынос
этот запрет выгоден ночным кабакам
если любители трезвости поддерживают этот запрет, то они идиоты
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ЗЕбил прокацапский за дурачков всех держит. Абсолютное большинсвто не пойдут ни в какой ресторан, что ты на дурочку косишь? там цена на ту же бутылку водки может и в три раза больше быть, на то он и ресторан. А в ларьке, в супермаркете легко купят по дешовке. ВОт ЗЕбильё всех за дурачков держит. Ермолку нацепил думаешь самый умный теперь Изя?? Это тебе твой бабломойский так в методичке написал??
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Бухарями легче управлять, им можно платить минималку, выгонять в два счета не заплатив зарплату за неполный отработанный месяц. Пейте друзья до всыку, государству на это плевать.
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Проблема в другом, кто по факту СВОБОДЕН (и дееспособен), а кто нет (РАБ). Недееспособные не состоянии сами ничего решать (что делать или не делать решают попечители), ну а СВОБОДНЫМ людям указывать нельзя, что и когда им делать (пить или не пить), на то они СВОБОДНЫ (и ДЕЕСПОСОБНЫ), чтб самим решают и НЕСТУТ всю полноту ОТВЕТСВЕНОСТИ за свои поступки!
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