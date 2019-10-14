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 Даємо владі 10 днів, - Білецький про вимоги учасників акції "Ні капітуляції"

Лідер партії "Національний корпус" заявив, що добровольці готові зайняти всі позиції, з яких будуть відведені українські війська на Донбасі.

Про це він заявив під час виступу на народному віче, яке відбулося на Майдані Незалежності в рамках маршу "Ні капітуляції", інформує Цензор.НЕТ.

Білецький звернувся до учасників маршу з низкою запитань. "Чи хоче Україна так званого розведення, яке насправді є здачею українських територій?", "Чи хоче Україна так званих виборів у ЛДНР, які легалізують владу сепаратистів і терористів, владу п'ятої колони Росії на нашій території?", "Чи хоче Україна особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей, а фактично - федералізації країни і початку розвалу країни зсередини?" - питав він.

На всі ці питання учасники зборів на Майдані відповіли: "ні".

При цьому на питання Білецького "чи хоче Україна боротися, стояти до кінця, зосереджуватися, ставати сильнішою, перемагати і повертати свої території і своїх людей?", всі вигукнули: "так".

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Після цього Білецький заявив: "Тоді ми даємо цим людям, які сьогодні називаються владою, ми даємо їм недовгий термін - десять діб".

"Якщо за цей час всі вимоги штабу опору капітуляції, руху опору, не будуть у повному обсязі гарантовані на законодавчому рівні, то ми говоримо їм прості речі: час маршів настав", - зазначив Білецький.

За його словами, на Майдані зібралися десятки тисяч людей.

"Якщо влада не чує, то треба переходити, значить, треба переходити до інших дій. Тут виступали хлопці-добровольці, і ми вже маємо прямий контакт. Якщо влада буде десь відводити, то я можу відповідально дати слово всім, що сотні і тисячі добровольців зайдуть на будь-яку розведену територію і будуть утримувати там наші землі", - заявив Білецький.

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Він сказав, що учасники маршу "Ні капітуляції" зможуть знайти варіанти громадянського опору населення в всій Україні і змусять владу робити те, чого вимагає українська нація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153805
 
   
 Топ коментарі
 
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Нужно было сразу идти в военкомат и не прдуриваться
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Гипотетически допустим, что сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там наши земли, то их обязательно замочат не с той так с другой стороны, потому, что они станут неуправляемой Украинским государством, по сути террористической вооруженной структурой, которой для самовыживания, без централизованного снабжения и обеспечения придётся грабить и мародёрствовать нанося репутационный и моральный вред Украине. История сделала очередной виток спирали. Рождается анархия. Очередной Нестор Иванович под благими намерениями расколет Украину.
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Никто не зайдет. Петя разорится их там кормить.
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билецкий, давай, досвидос, от яроша хоть визитка-то осталась в памяти народной....
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Помню, когда был марш против коррупции и за изменение избирательного процесса, то порошенко, конечно же, пообещал, что все выполнит, и Билецкий ему тогда тоже дал какой-то срок доя выполнения.
Прошел этот срок, и порошенко, конечно же, свое обещание не выполнил. А что же Билецкий? А Билецкий тоже забыл, что давал срок.
Но надо отдать ему должное, что во время избирательной компании Билецкий много кровушки таки попил у порошенко, поэтому реабилитовался.
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Билецкий дает власти 10 дней, после чего неоднозначно говорит: "время маршей прошло"...
У Баканова и СБУ - непочатый и большой объем работы! Я думаю, за это можно впаять десятку как минимум! Туда же прицепом можно пихнуть также Тягнибока и Петра! Пашинский уже заждался!
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