 Даємо владі 10 днів, - Білецький про вимоги учасників акції "Ні капітуляції"

Про це він заявив під час виступу на народному віче, яке відбулося на Майдані Незалежності в рамках маршу "Ні капітуляції", інформує Цензор.НЕТ.

Білецький звернувся до учасників маршу з низкою запитань. "Чи хоче Україна так званого розведення, яке насправді є здачею українських територій?", "Чи хоче Україна так званих виборів у ЛДНР, які легалізують владу сепаратистів і терористів, владу п'ятої колони Росії на нашій території?", "Чи хоче Україна особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей, а фактично - федералізації країни і початку розвалу країни зсередини?" - питав він.

На всі ці питання учасники зборів на Майдані відповіли: "ні".

При цьому на питання Білецького "чи хоче Україна боротися, стояти до кінця, зосереджуватися, ставати сильнішою, перемагати і повертати свої території і своїх людей?", всі вигукнули: "так".

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Після цього Білецький заявив: "Тоді ми даємо цим людям, які сьогодні називаються владою, ми даємо їм недовгий термін - десять діб".

"Якщо за цей час всі вимоги штабу опору капітуляції, руху опору, не будуть у повному обсязі гарантовані на законодавчому рівні, то ми говоримо їм прості речі: час маршів настав", - зазначив Білецький.

За його словами, на Майдані зібралися десятки тисяч людей.

"Якщо влада не чує, то треба переходити, значить, треба переходити до інших дій. Тут виступали хлопці-добровольці, і ми вже маємо прямий контакт. Якщо влада буде десь відводити, то я можу відповідально дати слово всім, що сотні і тисячі добровольців зайдуть на будь-яку розведену територію і будуть утримувати там наші землі", - заявив Білецький.

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Він сказав, що учасники маршу "Ні капітуляції" зможуть знайти варіанти громадянського опору населення в всій Україні і змусять владу робити те, чого вимагає українська нація.