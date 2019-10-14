 Ворог порушив перемир'я 7 разів від початку доби 14 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з озброєння БМП-1;
неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
тихої ночки, синочки...
прикрий Божа Мати своїм покровом-омофором наших воїнів...