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 Ворог порушив перемир'я 7 разів від початку доби 14 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з озброєння БМП-1;
неподалік Опитного з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153801
 
 
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Хорошо что сепары не знали куда поехал наш Лидер и не открыли по нему огонь!
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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Ворог порушив перемир'я 7 разів від початку доби 14 жовтня, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7908

тихої ночки, синочки...
прикрий Божа Мати своїм покровом-омофором наших воїнів...
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