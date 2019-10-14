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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Донбас (13310) Золоте (47) Костюк_Юрій (3) Офіс Президента (124) Станиця Луганська (84)

 "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Відвести сили і засоби в Золотому можна тільки після стійкого припинення вогню. Тому це питання поки що відкладене.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Навіть більше, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення. — Ред.)  відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось", — сказав він.

Костюк також наголосив, що в Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153798
 
 
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ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ВЕТЕРАНАМИ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО ВСЕ ГІРШЕ Й ГІРШЕ - ЗІНКЕВИЧ

"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 1309

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.

Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.

"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.

Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.

"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.
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Очконули ЗЕбобики. А это всего лишь просто на митинг вышли...., а оно уже весь бункер обдрыстало.
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На каждом кирпиче название н/п которие собрались сдавать

"Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8223
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ну ху-ло же зеле сказало, шо обстрелы не помеха для отвода, посмотрим есть в приЗЕдента
хоть одно яйцо.
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Делайте скрин , потом сможете мне его в харю предьявить , если я ошибусь . Но 99.6% за то , шо я не ошибусь .

Я вам всем тута уже 300 раз говорил , шо Крыма и Лугандонии в составе Украины больше не будет . Фсьо . Все заскринили ? На флешечку сохраните на память "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 4222

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пашла отсюда винтрогая гнида. В составе твой ПаРашки не будет Кубани и Краснодара.
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ну не вечно же ***** будет править. мо гыгнет!
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цілком можливо , що після нього з'явиться хтось ще гірший ...
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Привiт.
Кто бы мог предположить крах сэсэсэра, освобождение стран Восточной Европы и независимость Украины?
А я постоянно молюсь на Украину, и за Маркива. И это выше *****. Только и украинцы должны молиться,,, но не той, кого вы называете *богоматерью*, потому что всё подчинено Богу. От Него зависит. Да, во Имя Иисуса Христа.
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вітання ...
давно хотів запитати - в Італії живуть і працюють сотні тисяч українців - чому вони там організовано не виходять на підтримку Марківа ..?
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На той ветке, где вы об этом говорили, а ниже один назвал Италию полуфашисткой страной* , я как раз оставила коммент. Посмотрите.
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Мне это уже не раз туточки говорили . Только пока шо Куприк не ошибался . Последняя крупная ошибка у меня была когда я в 2014 проголосовал за дурачка Яроша . Куприк дотумкал , шо Петробудка - это падло , но споткнулся на путриоте Яроше . Вроде в последнее время больше крупных ошибок не было , а мелочи я не рахую , бо то фигня несущественная . Куприк тут сказал , шо Шарик из бюджета нихрена не получит , ну все так и есть , а Сирожа которого я просил скрин сделать моего высера кудысь пропал . Короче блин , ты скрин зробив , га "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 6616
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...поезжайте в киев и спросите, кто такой куприк
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Аха ... бо будет так , як я сказал , и не потому , шо Куприк дюже вумный , а потому шо я всего навсего сложил 2 и 2 .
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Петюня разводил.
Зеля разводит. ..
Сколько ещё полезные рашке идиоты будут наступать на одно и то же гов-но.
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Ну нет поста полиции возле моста, в отличие от оккупантов. Чиновники не поменялись, не хотят работать.

Есть же стрим
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ВР с имитацией фракции "дебилы коломойского", кабмин недоразвитого гончарука с его послушными коломойше дураками и администрация клоуна с похтаном коломойского есть инструменты управления и разграбления украины продажей себе земель с госпредприятиями с продажей мира парашке говно каломойшей, исвените за тавтологию.
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зебот ферма и ее тролли кормятся и финансируются коломойским.

стыдно работать на грабящего тебя жида.

Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.

Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?

Где вас таких ********* понаходили?
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Теперь запад не сможет обвинять Россию в невыполнении Минских договорённостей. Пройдёт немного времени и мы станем свидетелями отмены антироссийских санкций. Европа уже в предвкушении.
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Санкции не отменят пока кацапы Крым не вернут. ТАК ШО НЕЧЕГО ЗДЕСЬ КРЕМЛЕВСКИЕ ПУГАЛКИ ПИСАТЬ
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