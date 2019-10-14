 "Це питання відкладене", - заступник голови ОП Костюк про розведення сил на Донбасі

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Навіть більше, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення. — Ред.) відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось", — сказав він.
Костюк також наголосив, що в Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.
хоть одно яйцо.
Я вам всем тута уже 300 раз говорил , шо Крыма и Лугандонии в составе Украины больше не будет . Фсьо . Все заскринили ? На флешечку сохраните на память
Кто бы мог предположить крах сэсэсэра, освобождение стран Восточной Европы и независимость Украины?
А я постоянно молюсь на Украину, и за Маркива. И это выше *****. Только и украинцы должны молиться,,, но не той, кого вы называете *богоматерью*, потому что всё подчинено Богу. От Него зависит. Да, во Имя Иисуса Христа.
давно хотів запитати - в Італії живуть і працюють сотні тисяч українців - чому вони там організовано не виходять на підтримку Марківа ..?
Зеля разводит. ..
Сколько ещё полезные рашке идиоты будут наступать на одно и то же гов-но.
Есть же стрим
стыдно работать на грабящего тебя жида.
Получать по 10 грн за пост, а потом платить за жратву в разы больше. поднятую коломойским для собственных сборов по всей украине в виде поборов с монополий за возможность монополии.
Зетроли вы мазохисты? Имитируете за 10 грн/пост успешность как закредитированные айфонщики.Хлеб и картошка длоя тебя уже подорожали в 2 раза.Будешь в ответ строить в два раза больше зебот-постов?
Где вас таких ********* понаходили?