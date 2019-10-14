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 Суд у РФ залишив за ґратами активіста Котова, який виходив на пікети на підтримку українських в'язнів

Московський міський суд залишив без змін вирок російському волонтеру Костянтину Котову, який виходив на пікети на підтримку українських політв'язнів і відвідував їх в СІЗО. Його засудили до 4 років в'язниці за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає "Новая газета".

Суддя Ніна Шарапова на початку засідання прочитала всі 13 апеляційних скарг адвокатів. Вони просили виправдати Котова і скасувати вирок, а також винести окрему ухвалу про незаконне переслідування активіста. Адвокати вважають, що суд не взяв до уваги показання свідків захисту, а вирок винесли з порушенням Кримінального кодексу. Водночас прокурор просив залишити вирок без змін.

На відміну від Тверського суду Москви в Мосміськсуді досліджували відеозапис, на якому видно, як Котов виходить з метро і нічого не скандує, а його затримують правоохоронці. Незважаючи на запис, вирок не змінили.

Сам Котов не визнав провину. Він упевнений, що його засудили тільки за участь в мирних акціях, тому волонтер вимагає повного виправдання.

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Костянтина Котова засудили за статтею 212 Кримінального кодексу Росії. Вона стосується реального ув'язнення за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" і з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадіна, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд трохи "пом'якшив" статтю. Для її застосування дії людини повинні "бути небезпечним для суспільства". Після рішення Конституційного суду так звану "дадінську" статтю не застосовували два роки.

Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв'язнів і моряків, також він носив їм передачі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153797
 
 
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Кого зебенятки на обмен приготовили?
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 3 ч.3 часа назад


Пока вся Украина,вся 100% не поймет,шо мордор враг-или мы или они,третьего не дано,до тех пор и будут говнять-нас поссорили политики."Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса", сказала Голда Меир.
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а как тогда быть с мыролюбством свиновальца? кто ответит за 5 лет этого мыролюбия?
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Это ты сейчас назвал пиз..лом Камертона,называвшего "партией войны" прошлую власть,а себя позиционирующего,как "партию мира"?
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