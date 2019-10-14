 Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час віче зі сцени виступали ветерани і громадські діячі. Їх виступи супроводжувалися скандуванням різних гасел. Крім патріотичних гасел, учасники вигукували: "Зеленський - геть", "Богдана - у відставку", "Перемога" тощо.
Після завершення віче учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів виступаючих зі сцени, мають намір відвідати Офіс Президента.
праздник сегодня большой, Покрова, не работают сегодня в Украине.
Сходи проспись, убогий.
Имеет значение лишь активное, пассионарное меньшинство.
Ну а тупое, необразованное быдло и дальше будет тупо смотреть Сватов в обосраных трусах, жрать, срать и принимать выбор и волю других.