 Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час віче зі сцени виступали ветерани і громадські діячі. Їх виступи супроводжувалися скандуванням різних гасел. Крім патріотичних гасел, учасники вигукували: "Зеленський - геть", "Богдана - у відставку", "Перемога" тощо.

Після завершення віче учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів виступаючих зі сцени, мають намір відвідати Офіс Президента.

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