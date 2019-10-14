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 Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники Маршу опору "Ні капітуляції" завершили віче на Майдані Незалежності і висунулися до будівлі Офісу Президента на Банковій.

Віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час віче зі сцени виступали ветерани і громадські діячі. Їх виступи супроводжувалися скандуванням різних гасел. Крім патріотичних гасел, учасники вигукували: "Зеленський - геть", "Богдана - у відставку", "Перемога" тощо.

Після завершення віче учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів виступаючих зі сцени, мають намір відвідати Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші

Акція Ні - капітуляції: віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП 01
Акція Ні - капітуляції: віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП 02
Акція Ні - капітуляції: віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП 03
Акція Ні - капітуляції: віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153796
 
   
 Топ коментарі
 
Это ты ветеранам предлагаешь идти в военкомат, сученок трусливый?
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тю, а я думав що у віськомати )))
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вОнятко, срань лапотная, Украина, в отличие от твоей азиопской ордынской рашки-говняшки, страна христианская и гораздо более верующая, чем обосРаха,
праздник сегодня большой, Покрова, не работают сегодня в Украине.
Сходи проспись, убогий.
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Це біля АП. Кожна цеглина це населений пунк в сірій зоні, який хочуть покинути в команді ЗЕ та відвести війська

Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 57
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В любой стране есть особо буйные главное что бы они не могли навязать свое мнение большенству
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это ты о майдане вякнула, пиписька таракана? Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 2018
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Тупое, безграмотное большИнство нихрена не значит.
Имеет значение лишь активное, пассионарное меньшинство.
Ну а тупое, необразованное быдло и дальше будет тупо смотреть Сватов в обосраных трусах, жрать, срать и принимать выбор и волю других.
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