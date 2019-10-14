 Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП

Віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час віче зі сцени виступали ветерани і громадські діячі. Їх виступи супроводжувалися скандуванням різних гасел. Крім патріотичних гасел, учасники вигукували: "Зеленський - геть", "Богдана - у відставку", "Перемога" тощо.
Після завершення віче учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів виступаючих зі сцени, мають намір відвідати Офіс Президента.
передавим внутрішніх гнід, повернемось до зовнішних вошів
Одеса. Морська академія. У кабінеті начальника. Ця потвора виховує наших дітей (ФОТО)
https://news.kray.biz.ua/editor3/60295/#.XaRHQg_P5cE.twitter
Пока вся Украина,вся 100% не поймет,шо мордор враг-или мы или они,третьего не дано,до тех пор и будут говнять-нас поссорили политики."Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса", сказала Голда Меир.
документе Президента или правительства Украины нет слова "капитуляция". Участники Марша сами выдумали
эту капитуляцию и сами же протестуют против нее.
Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
Про задержание автобусов.
А Богдан я тІпа нідочого, я такого не казав, що проплачені.
Щось нагадує, часи овоща, той теж не вірив, і про наколоті апельсини кричали, тільки чим це для них скінчилося...