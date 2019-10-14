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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП

Учасники Маршу опору "Ні капітуляції" завершили віче на Майдані Незалежності і висунулися до будівлі Офісу Президента на Банковій.

Віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України, повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час віче зі сцени виступали ветерани і громадські діячі. Їх виступи супроводжувалися скандуванням різних гасел. Крім патріотичних гасел, учасники вигукували: "Зеленський - геть", "Богдана - у відставку", "Перемога" тощо.

Після завершення віче учасники висунулися в урядовий квартал, де, зі слів виступаючих зі сцени, мають намір відвідати Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153796
 
   
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Воно вже отримало кошти не то від Зєлі, не із Офісу.
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Это ты ветеранам предлагаешь идти в военкомат, сученок трусливый?
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і ти б міг вернутись і захистити Україну із зброєю в руках, бо тільки тужиш і тужиш з гамбургером в руках )
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Ти не можеш думати, бо ти - зебіл))) половина учасників пройшла війну, військоматом можна налякати тільки таких сцикунів, як ти. І, взагалі - на фронті все Ок. Проблема в Києві, на Банковій.
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Линия фронта сейчас проходит по входным дверям КП (конторы преЗика) на Банковой.
передавим внутрішніх гнід, повернемось до зовнішних вошів
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Молодці! Дали вагомі аргументи Зє виправдовуватися перед господарями. Чому не вдалося швидко злити Україну.
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скоро с Йолки отчитываться будет, куковать сколько кремлевским старцам жить осталось Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 7643
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Шооооо всьо??? Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП - Цензор.НЕТ 188 Мама загнала до дому Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП - Цензор.НЕТ 8794
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Ты в 2014 такое же строчило, зебилоидное?
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Завтра Зеля со страху соберет пресс марафон на 30 часов.))
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Всі ці акції і ходіння різних політсил під ОП "Ні капітуляції!" - всього лише бажання відірвати хоч шматочок рейтингу ЗЕ і його партії напередодні місцевих виборів.
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Какие там рейтинги у проекта кремля?
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 3 ч.3 часа назад


Пока вся Украина,вся 100% не поймет,шо мордор враг-или мы или они,третьего не дано,до тех пор и будут говнять-нас поссорили политики."Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса", сказала Голда Меир.
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Вава, тут піндоси мутять, біжи пуціну пожалійся.! ЗАЯВА ЗІ США: Те, на що погодився Зеленський, фактично ЛЕГІТИМІЗУЄ проросійських бойовиків і знімає відповідальність із РосіїАкция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП - Цензор.НЕТ 5842
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тебе запостить фото, где сыньоносый с шариками "НАТО НЕТ" по раде бегал, или у куратора глянешь?
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"...участники двинулись..." (с) Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 5653
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та куда уже больше им двинуться. И так двинутые на всю кукушку
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Зеленский, пли! Докажи что ты не Янукович
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Не идут дела у кавопывцив по розвалу Украины
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Как-то даже у Саакашвилли получалось энергичнее и драйвовее.
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Эх, лошара ты, Зеленский! Вот при Святом Пэтре Рошенко квартал, где находится администрация (офис) президента всегда был оцеплен тысячами полицаев, чтобы не случилось капитуляции:

Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 6820
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та и в Одессе сеткой огораживалась бухая лолита
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знову Ківа путч зірвав? )))
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"Ні - капітуляції" - а где капитуляция? Ни в одном
документе Президента или правительства Украины нет слова "капитуляция". Участники Марша сами выдумали
эту капитуляцию и сами же протестуют против нее.

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Якщо Зеленський проти капітуляції, то чому він сприймає марш як акцію проти нього? Отже, виходить, що Зеленський "за" капітуляцію.
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Мозги у тебя выходят, а не "отже виходить".
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Капитулировать пошли)))?
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Электорат Моники апплодирует речи Портнова.
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Володимир Омелян: Ок, а тепер серйозно. Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.

Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 3041

Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
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капитуляция давно уже состоялась, еще при святом Петре, что о Крыме уже никто не вспоминает, лишь о вертят никому не нужными ЛДНРами
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Много же мразоты на цензоре, готовой смешать с дерьмом ветеранов. И ни одна из этой мразоты не то шо на передке не бывала, а ни копейки от себя не оторвала на АТО.
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так на то и принцип нечто подобное при яныке тут было на форуме плюс кацапы Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 8545
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Та помню коменты на цензоре в 2014, когда Майдан пылал. Но я рахував всю мразь за русню....очевидно, был не прав.
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...Макс, большинство из них просто завидуют такой карьере уклониста: косил-косил - и мимо КМБ сразу в гавнокомандующие...
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Твиттер пишет про массовые обыски поездов на Кыив.
Про задержание автобусов.
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Что-то порошенко не видно там на Марше! Он там нигде под стеллой не стоит собрав кучку порохоботов и канал Прямий?))
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ЗЕЛЮ ГЕЙ))) Саме так викрикували, а шо Зеля, втік з Києва..
А Богдан я тІпа нідочого, я такого не казав, що проплачені.
Щось нагадує, часи овоща, той теж не вірив, і про наколоті апельсини кричали, тільки чим це для них скінчилося...
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ЗАЯВА ЗІ США: Те, на що погодився Зеленський, фактично ЛЕГІТИМІЗУЄ проросійських бойовиків і знімає відповідальність із Росії https://kraina.biz.ua/editor3/101378/#.XaSb38EVBYZ.twitter Акція "Ні - капітуляції": віче на Майдані завершилося, учасники рушили до ОП - Цензор.НЕТ 8066

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ну пусть всем, кто против "капитуляции",- АКМ-Вокзал-Донбас! пусть гонят мокшанского гада до Урала! оно-то с плакатом побезопасней будет, по-Крещатику....
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