 Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші

Про це в спецефірі на hromadske заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк, передає Цензор.НЕТ.
"Це був пост, в якому викладалося певне листування, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не говорив, що всі люди, які виходять, є проплаченими. Це важливо просто розуміти - ніхто такої заяви не робив", - пояснив Костюк.
Нагадаємо, 6 жовтня, коли на Майдані мітингували проти так званої "формули Штайнмаєра", Богдан опублікував пост з нібито листуванням про підкуп учасників акції.
Извинения где?
Это явно закупалось заранее как раз для мероприятия
Ну по себе подумай, выйди ты на марш этот, стал бы ты звонить и согласовывать размер флага с кем-то?
Взял бы какой есть и пошёл бы
А на фотках флагов 50 совершенно одинакового размера полотнища и древка
Но этот же митинг преподносится как Майдан, не организованный, а спонтанный зов души
ШариковШарий?
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/?fbclid=iwar1bjki3lh1emdtymq0vfrd_ydwqsvbgswpncoq42cjueuvs8kszzhhblyq
NO COMMENT , vo vsem vinovat Poroshenko DA ZEPATRIOTI
- ты передавал мартышке приветы....но кое-кто их потерял
- кое-кто?
- мы не будем говорить кто - хотя это был слоненок!!!
- А кто будет "махлевать", того будем бить по морде... По хитрой рыжей морде...
"Президент України просто не може припинити говорити" - такими словами Associated Press почала підсумкову новину про пресмарафон Зеленського. "Щетина пробивалася на його щоках. На вулицях Києва засвітили ліхтарі. А Зеленський говорив і говорив"-йдеться у новині агенції.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
Зєєєля уже визнав, що ротердам був дуже правильним, адже по його скасуванню ціни на вугілля ЗРОСЛИ!
Ротербам+ погано, а вугілля для Коломойського з рахи добре7
Ротердам був поганим, а імпорт електроенергії з рахи для Клопомойського це кошерно?
Ви просто імбіцили якісь!
Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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