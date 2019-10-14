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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:акція (648) підкуп (191) Богдан Андрій (188) Офіс Президента (124)

 Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші

В Офісі президента заявили, що своїм постом в фейсбуці глава ОПУ Андрій Богдан не мав на увазі, що всі учасники акції на Майдані 6 жовтня отримали за це гроші.

Про це в спецефірі на  hromadske заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк, передає Цензор.НЕТ.

"Це був пост, в якому викладалося певне листування, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не говорив, що всі люди, які виходять, є проплаченими. Це важливо просто розуміти - ніхто такої заяви не робив", - пояснив Костюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 6 жовтня, коли на Майдані мітингували проти так званої "формули Штайнмаєра", Богдан опублікував пост з нібито листуванням про підкуп учасників акції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153795
 
 
 Топ коментарі
 
Даже комментировать эти "виляния" противно - у них семь пятниц на неделе, а людей за идиотов держат!
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Прям в прыжке переобуваются)
Извинения где?
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Да вы задрали унижаться, зебильр)
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Так честно говоря достает или тупость или идиотизм или наглость или все вместе... прежде чем продумать вопрос- который тебе задали и как ответить или что-то от себя сказать/ написать сначала вылетает изо-рта воробьей гадкий или пишется и публикуется посты комментарий (хотя многие сервисы позволяют удалять посты комментарии Феесбук или вносить правки) а нет.. потом начинают придумывать оправдание своей наглости или хамству..слово то воробей сказал- улетело.... вот на Западе в США политикие наверное все же верно придумали отмазку для прессы и общественности Без комментариев.. потом мы дадим пресс- релиз, выступит наш пресс- секретарь или адвокат и все такое.. чтобы в горячке не сказать.... того о чем политика не прощает...
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Це не "права рука ЗЕлі"... Це - "Язик Коломойського"...
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Ті,шо обдурені,а їх основна маса,(питруха ж не повний ідіот лохам платити)вийшли вухами похлопали та ідіотів послухали та розійшлися,а смотрящиє бригадіри заробили не погано.
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Даже комментировать эти "виляния" противно - у них семь пятниц на неделе, а людей за идиотов держат!
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Прям в прыжке переобуваются)
Извинения где?
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Богдана восстановили в партии БПП....у Петруси спросии
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Задню дають зебіли. Маневр не пройде... Політичні ЗЕтрупи.
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Политическим петиным трупом наелся, теперь других подавай, вурдалак?
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Знову зелена свинота повилазило. Е гарний фільм про вас , недолюдків- " я, бот "
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Никто не говорил, что все проплаченные, - но прихлебатели всегда найдутся подзаработать на митингах. (с) Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги - Цензор.НЕТ 4749
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Никогда не бывает митингов от души с колоннами с флагами одинакового размера
Это явно закупалось заранее как раз для мероприятия

Ну по себе подумай, выйди ты на марш этот, стал бы ты звонить и согласовывать размер флага с кем-то?
Взял бы какой есть и пошёл бы

А на фотках флагов 50 совершенно одинакового размера полотнища и древка
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Но есть же организации, пример профсоюзы у немцев, и естественно у них будет одинаково. Украинских флагов много не бывает.
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Есть организации, никто не спорит
Но этот же митинг преподносится как Майдан, не организованный, а спонтанный зов души
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Ну без зова души было бы пару тысяч, не более. Я ехал в Киев вчера автгбусом билетов нет
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Это у вас хермании до сих пор пещерный век. Каждый сам себе шьет флаг, сам его раскрашивает... а в Украине можно купить в магазине уже стандартный.
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Конечно, какая то организация процесса была. Но и Зеля слишком много о себе возомнил....
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"...погавкали - і розійшлися !" (Шкіряк) ... Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги - Цензор.НЕТ 1464
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Верю, что они и Майдану помогали. Они не петины, они - украинские. Петя-лицемер хочет сделать их своими.
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Да, с такими прыжками в сторону можно даже до весны не протянуть
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Віче на Майдані одноголосно підтримало переїзд Моніки з Дристайком у Золоте
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Хочу побачити віче зелібобіків! З гаслами "Так капітуляції", "Зеля! Відведи війська!", "Наші губи - це рояль!" Ну і звісно ж багатотисячну, всенародну підтримку курсу Коломойського!
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Пецики скажіть мені чому Головному Пецику не вдалось повернути Крим і Донбаc за 5 попередних рокыв?. Він для вас тато нації був.
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Интересно, а кто-нибудь дураку объяснит, что "разгрузка", да ещё без магазинов, при попадании пули, играет такую же роль, как пуловер, связанный бабушкой?...
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"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Источник: https://censor.net.ua/n3153795
NO COMMENT , vo vsem vinovat Poroshenko DA ZEPATRIOTI
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***
- ты передавал мартышке приветы....но кое-кто их потерял
- кое-кто?
- мы не будем говорить кто - хотя это был слоненок!!!
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Алаверды! "Сидят зверята на поляне, играют в карты. Медвежонок, тасуя колоду:
- А кто будет "махлевать", того будем бить по морде... По хитрой рыжей морде...
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Когда вошь вычёсывали гребешком, смоченным уксусом (при СССР не было противопедикулёзных препаратов), а вот вши - были (особенно - в российской "глубинке), то она, чувствуя, что "печёт", отчаянно вертелась... Отсюда и известное выражение - "вертится, как вошь на гребешке...".
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свічка‏ @svecha62 13 окт.



"Президент України просто не може припинити говорити" - такими словами Associated Press почала підсумкову новину про пресмарафон Зеленського. "Щетина пробивалася на його щоках. На вулицях Києва засвітили ліхтарі. А Зеленський говорив і говорив"-йдеться у новині агенції.
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А сЬО трапилося, сЬО ТАКОЄ, що кількість людей яка вийшла на майдан таки лякає вас блазнів, 50 тисяч таки справили на вас враження сцикуни....
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Зеля думал, что высокие рейтинги дадут ему возможность делать, что он хочет. Вот одно он до сих пор не понимает, что голосовали не за него, а против Порося. И его действия будут на порядок кртитчнее восприниматься, чем действия Порося....
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Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
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Ну не Зеля пр думал Роттердамы с Дюсельдорфами, в результате получились геноцидные тарифы. Не Зеля проводил реформу медицины, после которой ее практически не осталось. Не Зеля обворовывал с Леркой НБУ, что курс взлетел до 30 за доллар
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Ти тупий?
Зєєєля уже визнав, що ротердам був дуже правильним, адже по його скасуванню ціни на вугілля ЗРОСЛИ!
Ротербам+ погано, а вугілля для Коломойського з рахи добре7
Ротердам був поганим, а імпорт електроенергії з рахи для Клопомойського це кошерно?
Ви просто імбіцили якісь! Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 455
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Да мне до лампочки, что он думает или говорит. На Роттердаме нажился Порося и весьма кучеряво. Посчитать сколько????
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Різниця лише в тому , що проти Пороха жодного разу така кількість людей не виходила. Майдан так за правління Пороха не збирався, а Блазень такі зміг.....)))
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Ну, народ увидел реальную опсаность и вышел. А насчет Порося напоминаю, чем закончилось попытка принятия изменений в Конституцию в 2016????Насколько я помню, не очень мирно....
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Бойфренд Монікі з переляку зіпсував повітря своїм "шептуном" ... Фууу, але ж яке воно є бздливе і смердюче 😷
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да за не фиг делать. Ему же фирташ добро не давал Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші - Цензор.НЕТ 9287
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Богдан сильно, дискредитирует и без того, упавшую репутацию Зели
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
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В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА РАБОТАЮТ ПРОСТИТУТИ, НО НЕ ВСЕ! ТАК СОЙДЕТ? НОРМ?
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Когда прижало,и народ вышел на митинги то ЗЕбобики начали юлить в лутших традиция кацапской "дипломатии".
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