 Ніхто не казав, що всі проплачені, - в ОП прокоментували пост Богдана про участь в акції "Ні - капітуляції" за гроші

Про це в спецефірі на hromadske заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк, передає Цензор.НЕТ.

"Це був пост, в якому викладалося певне листування, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не говорив, що всі люди, які виходять, є проплаченими. Це важливо просто розуміти - ніхто такої заяви не робив", - пояснив Костюк.

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Нагадаємо, 6 жовтня, коли на Майдані мітингували проти так званої "формули Штайнмаєра", Богдан опублікував пост з нібито листуванням про підкуп учасників акції.