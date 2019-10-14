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Все про:Донбас (13310) Євросоюз (2641) Могеріні (224) Пристайко (203)

 "Задовільна картина планів", - Могеріні про врегулювання на Донбасі

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні назвала плани уряду щодо вирішення конфлікту на Донбасі "задовільними".

Про це вона заявила в Люксембурзі на пресконференції після спілкування з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вітали нового міністра закордонних справ України (Вадим Пристайко. – Ред). Ми отримали від нього дуже вичерпну інформацію, і я б сказала задовільну картину тих планів, які уряд має щодо реформ в країні", - наголосила вона.

Могеріні Могеріні також додала, що Європейський Союз вкотре підтверджує свою готовність допомагати Україні в досягненні поставлених планів, а також розділяє позицію у захисті своєї територіальної цілісності та суверенітету.

"Ми й надалі будемо підтримувати Україну, її суверенітет та цілісність території. Європейський Союз продовжить дотримуватись політики невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя… Ми вирішили продовжувати підтримувати Україну та український народ і в цей час", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підсумковий документ зустрічі в "нормандському форматі" ще обговорюється, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153794
 
   
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Без вас уже как нибудь решим, слепых и глухих
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Чомусь ,лише,українцям,нічого про ті "плани" не відомо!
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Я бы даже сказал первосортные планы.
Приятно нос щекочут.
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Интересно, а кроме "мешка плана" и "планов громадья", у них, что-нибудь, есть? Дайте ей почитать "планы" Хрущёва - "догнать и перегнать Америку", "к 80-му году советский народ будет жить при коммунизме"...
"Мы Америку догнали
По надоям молока.
А по мясу не догнали -
Хрен сломался у быка...
Вот бы хрен нам тот поднять
Направить умело -
Можно солнце обоссать -
Вот-бы, зашипело...".
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Приставайко удовлетворил магириню. Интересно в какой позе?
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картина то может и удовлетворительная.. а вот реальность?
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Подготовка к Парижскому саммиту проходит успешно , Европа одобряет , а в Кремле нервничают.
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