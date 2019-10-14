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 Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція

Заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Києва.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці продовжують стежити за безпекою в центральній частині столиці до завершення всіх заходів.

"Перша масова хода розпочалася від парку Тараса Шевченка, звідки близько 6000 учасників акції колоною пройшли до Офіса Президента України. Після цього громадяни спокійно розійшлися. Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.
Наразі у Києві триває ще одна акція, тож працівники столичної поліції та військовослужбовці Нацгвардії продовжують нести службу на місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський побував на передовій. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153792
 
 
 Топ коментарі
 
Президент і пріпізєдент ...
Як то кажуть, відчуйте різницюМасові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3897
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Шо ж ты, Моника, засцал и не пошел Зеленского сегодня свергать? 😂
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Якщо б зараз Україну очолювали Українці...
То на День Захистника України в столиці зранку був би всенародний молебен за перемогу України, потім великою ходою пройшли б ветерани, а ми їм вклонились та дякували.
А за ними - ******** військовий парад сильної Армії.
Якщо б...
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Маю надію, що невдовзі все так і буде.......
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А зачем? Это же не Рождество. Праздник военных. Бывают праздники строителей учителей. Это не повод бегать в церковь.
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Что мешало ПЦУ провести всеукраинский молебен а народу попасть на него?

Или ты в церковь ходишь только если власть прикажет?
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Слава богу що сьогодняшнє свято моніка своїм гнусавими поздоровленнями не спортила.
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Президент і пріпізєдент ...
Як то кажуть, відчуйте різницюМасові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3897
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да уж Петя был, есть и будет есть....
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Тоді чото Президент за 5 років попердених не повернув Крим і Донбас? Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 58
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Сынки- говорит Лолита-барыга-все в Иловайск и Дебальцево, а склады я сам взорву ...
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Шо ж ты, Моника, засцал и не пошел Зеленского сегодня свергать? 😂
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***... хто б звизділо! ти підписав контракт з ЗСУ? чого мовчиш сцикопіхота зєлєпупська?
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а ти підписало з ЗСУ? чого мовчиш сцикопіхота **********?
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воно контракт з Стецьом підписало. Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7030 і тепліше і безпечніше "воювати" на дивані...
так? "герой" паламарчук?? Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2456
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Воен дивана, заметь - ты сам эту тему поднял!
Теперь ответь: как так вышло, что мне ты постоянно писал, что в армии никогда не служил, а при Зеленском и вовсе туда идти не собираешься... а людям, в меру того, что память у тебя, что у рыбки, уже пишешь, что ты "учасник боевых действий"?
Ты хоть запоминай, начальник паники, что, где и когда кому пишешь. 😂
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ти мені не цікавий малорос сцикливий. ти повинен мучитись.
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Моника Паламарски? 😁
Свергала на ЦН с утра и до сих пор
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Президент был на передовой
Надо же какая зрада
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Гей,свиноботы,так будет капитуляция чи не? Уже спасли Украину или еще будете колядовать ?
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ну що казати тупі пецики
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Потому что они мертвые ваши сраные показушные мероприятия маргиналов и уродов
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откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента ...
а должно быть где-то 6005-6006
чуйка что несколько порохоботов явно остались дома на диванах
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Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс ,- когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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флуд - в спам !
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И похрен на капитуляцию
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Когда следуящая хода? Чи все,грошики петро экономит?
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с сожалением ,не оскудела идиотами земля Украины(
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Надо же сколько флагов и все с древками одинаковой длины и сами полотнища одинаковые по размеру

Вот как совпадение.
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ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ВЕТЕРАНАМИ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО ВСЕ ГІРШЕ Й ГІРШЕ - ЗІНКЕВИЧ



Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.

Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.

"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.

Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.

"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.
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Стройными рядами шли овцы за пастухом в хлев.
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