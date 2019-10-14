 Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Києва.
У повідомленні зазначається: "Правоохоронці продовжують стежити за безпекою в центральній частині столиці до завершення всіх заходів.
"Перша масова хода розпочалася від парку Тараса Шевченка, звідки близько 6000 учасників акції колоною пройшли до Офіса Президента України. Після цього громадяни спокійно розійшлися. Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.
Наразі у Києві триває ще одна акція, тож працівники столичної поліції та військовослужбовці Нацгвардії продовжують нести службу на місцях.
То на День Захистника України в столиці зранку був би всенародний молебен за перемогу України, потім великою ходою пройшли б ветерани, а ми їм вклонились та дякували.
А за ними - ******** військовий парад сильної Армії.
Якщо б...
Или ты в церковь ходишь только если власть прикажет?
Як то кажуть, відчуйте різницю
так? "герой" паламарчук??
Теперь ответь: как так вышло, что мне ты постоянно писал, что в армии никогда не служил, а при Зеленском и вовсе туда идти не собираешься... а людям, в меру того, что память у тебя, что у рыбки, уже пишешь, что ты "учасник боевых действий"?
Ты хоть запоминай, начальник паники, что, где и когда кому пишешь. 😂
Свергала на ЦН с утра и до сих пор
Надо же какая зрада
а должно быть где-то 6005-6006
чуйка что несколько порохоботов явно остались дома на диванах
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс ,- когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
Вот как совпадение.
Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з ветеранами російсько-української війни, відношення до глави держави з боку учасників АТО стає все гіршим.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська солідарність", ветеран АТО Яна Зінкевич.
"Зеленський постійно апелює до ветеранів, просить їхньої підтримки, проводить зустрічі, але після кожної такої зустрічі, враження ветеранів від українського президента все гірше й гірше. Останній приклад, коли Зеленський стверджував, що, мовляв, усе вирішено й ветерани з ним погодилися - це викликало обурення з боку людей, які були на цій зустрічі, оскільки нічого вирішено не було. Президент говорив загальними фразами, що він дійсно збирається віддавати Золоте і Петрівське, а також інші населені пункти. Я вважаю, що це не припустимо, оскільки за кожен клаптик своєї землі ми віддали багато життів. І тепер все це віддати лише для того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним?", - сказала депутат.
Також Зінкевич наголосила, що попри сподівання українського президента переконати Путіна припинити війну на Донбасі, досвід минулих переговорів показує, що Росії не можна вірити.
"Зеленський вважає, що зможе перехитрити російського президента, переконати його завдяки своїм дипломатичним здібностям. Але ж ми розуміємо, що дипломатом стають не за один десяток років. Тим більше, якщо ворог - це Путнін. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли була зустріч у Нормандському форматі, а потім ворог нам влаштував Іловайськ і Дебальцеве. Це свідчить про те, що Росії не можна довіряти", - зазначила політик.