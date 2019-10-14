 Масові заходи в Києві відбуваються без порушень правопорядку, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Києва.

У повідомленні зазначається: "Правоохоронці продовжують стежити за безпекою в центральній частині столиці до завершення всіх заходів.

"Перша масова хода розпочалася від парку Тараса Шевченка, звідки близько 6000 учасників акції колоною пройшли до Офіса Президента України. Після цього громадяни спокійно розійшлися. Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Наразі у Києві триває ще одна акція, тож працівники столичної поліції та військовослужбовці Нацгвардії продовжують нести службу на місцях.

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