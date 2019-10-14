EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  12326  284
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3246) День захисника України (64) операція Об'єднаних сил (1656)

 Зеленський побував на передовій. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область відвідав передову в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент "ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій".

З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди та годинники п’ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі. ВIДЕО

"Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна", - додали у пресслужбі..

Зеленський побував на передовій 01Зеленський побував на передовій 02Зеленський побував на передовій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153791
 
   
 Топ коментарі
 
А міг же і ось так прийти...
Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 4281

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
і давно ви почали так гарно розбиратись у дії наркотиків ?
 показати весь коментар
 
***
висит на сцене в первом акте
бензопила ведро и ёж
заинтригован станиславский
боится выйти в туалет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У ботов подгорает, я доволен Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 772
 показати весь коментар
 
 
Это дерьмо корчит из себя военного специалиста, а по-сути Говнокомандующий.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну до этого был король шоколадных бантончиков и тортиков с кремом ?!
 показати весь коментар
 
 
Скоро Зеленский сбежит или получит передоз и тогда все голосовавшие за него должны пройти IQ тест по результатам которого будем разрешать участвовать в выборах и заходить на Цензор!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а поки що 8% треба здати аналізи на діабет )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботы вам еще плотят походу из нахапаного у Армии свинарчуками ???
 показати весь коментар
 
 
"плОтят" сразу мордву, топящего за Монику, из-за поребрика видно. Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 39
мокша, как там на бутылке?
 показати весь коментар
 
 
ну,за тебя и нихто не сомневается,шо тебе плОтят
 показати весь коментар
 
 
гроші на вітер ! Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 7643 чим вам навмисне платять аби ви остаточно поховали рейтинг Офщоренка ? ..))
 показати весь коментар
 
 
да куда ему до зе)) вот кот уж профи как похерить свой рейтинг на третий день президенства
 показати весь коментар
 
 
а какая тебе разница,если ты ветку диалога,сначала не в состоянии прочитать,хотя для зебила это видимо сложная задача,читать кого то кроме себя)
 показати весь коментар
 
 
пе-лядь,ветку я прочитал,а вот у тебя с включением мозга проблема
 показати весь коментар
 
 
моя проблема с включением,нисто,по сравнению,с отсутствием такового у тебя)
 показати весь коментар
 
 
Цікава новина. Шкода лише, що зовсім не розкрита тема броньованих труссєлєй Говнокомандующєго 😕
 показати весь коментар
 
 
Передовая снималась в Конче-Заспе под Киевом, как в прошлый раз? Или где там г+г снимает свои сюжеты про войну?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"
 показати весь коментар
 
 
та ні - він вже додав себе до тих хто мав можливість і все профукав - у нього є багато інших фоток - невже той хто вміє читати і хоч трохи цікавиться тим що відбувалося може без огиди дивитися баригу
 показати весь коментар
 
 
От чего спас? От крыма, дамбаса, складов боеприпасов, люстрации и националистов? Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 9746
 показати весь коментар
 
И ни одного топ-коррупционера в тюрьме. Ни один из митингующих так и не понял, что именно воровство из бюджета и коррупция в гос.структурах, главный проигрыш государства Украины. Онищенко, Насиров ,Труханов, Кернес и т.д .
 показати весь коментар
 
 
Kogda Poroshenko ezdil na peredok v inete postojanno gulyalya skazka chto eto jakobi on s hujlom dogovorilsya poetomu ne strelyajut , a tut ZE priehal v BELOJ RUBASHKE i nikto ne strelyal,ZEPATRIOTI chego molchite chego chest klouna ne otstaivaete, na peredke v beloj rubashke tolko ******** budet hodit i to on mojet eshe i peredumat a kloun na parad priehal chto li
 показати весь коментар
 
 
Для нашого преЗЕдента, залишається тільки одне....._"ЗЕленоглазое таксі і в Ростов, поки ще це можливе
 показати весь коментар
 
 
Тут ти вгадав на всі 100. Від сміху над гавнокомандующім Вофкой вже животи болять 😁😁😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Запам'ятай раз і назавжди - Українці це педофільне чмо називають називають ****** . І лише козлорожі цього недомірка називають "путин" 😁
 показати весь коментар
 
 
точно. это ты себе сам перед зеркалом сказал. твой гавнокомандующій - Вофка путин.
 показати весь коментар
 
...зря ты тут хвастаешься своим IQ, вася Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 5498
 показати весь коментар
 
 
айку не меряют в процентах. и я не вася. так, что зря ты тут хвастаешься своим IQ, вася.
 показати весь коментар
 
Да лахта это))) Сейчас будет копировать ваши посты и выдавать их за свои, отвечая вам)))
 показати весь коментар
 
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
 показати весь коментар
 
 
Кругом одни косяки и никаких изменений, рейтинг пошел вниз , что нужно для продолжения развода лохтората - типа посадил главного коррупционера, офигенно пообщался с журналистами, ну и съездить на передовую, программа минимум выполнена, 73 % будут довольны
 показати весь коментар
 
 
Если бы посадил Коломойского, Портнова, ... Рейтинг взлетел бы
 показати весь коментар
 
 
Дивлюсь на фото.ЯКИЙ СЕНС їхати в Донецьку область ? Щоб побути в оточенні хомчака з його замами і охороною на другій лінії ,подивитись мапу,таку ж як у Києві ? Та нє,не піар !
 показати весь коментар
 
 
і у білій сорочці з ********** рукавцями?
(ще б Оленку свою у босоніжках приталапав))))...)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А какой сенс петрухе во время выборов ехать надо было в "Азов" к националистам? Петисос такой вопрос не ставил.
 показати весь коментар
 
 
Не зрозуміло з новини -
Він таки розвів протиборчі сторони?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сопоставлял реальность с запланированным в живую. Конечно это зрада, так как это херня для петикантропов.
 показати весь коментар
 
На передовой это там где стреляют и громыхает или на передовой где действует режим тишины. ? Предлагаю офис президента сделать на передовой и тогда точно наступят дни тишины!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І ось стою я перед вами посеред цього окопу, в 100 м від ворожих позицій... (бо від кого ж він тоді за камуфляжем ховався?)
Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 8603
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бравый зольдат Швейк.
 показати весь коментар
 
 
одни на передовой награждают военных . другие геройствуют с вискарем в особняке построенном на земле отобранной у своих рабочих и инвалидов . и при этом один зраднык а второй порядочный защитник Украины . по поводу митинга на майдане . ..... да бог с вами ребята о какой капитуляции вы говорите? почему путин не торопится подписывать эту так называемую капитуляцию? и почему когда петя подписывал минс 1 и минск2 и в трибуны вр говорил о мире вы не вышли со своими требованиями? можно долго говорить о зраде но что бы вам поверили вам ребята на эти вопросы необходимо ответить. да и еще давайте вспомним как после подписания минских соглашений были отведены 95 и 79 бригады. ну и вот вам что говорит петя ...оказывается не героизм наших ребят остановил наступление россии ....это было чудо я об этом впервые говорю.....это решалось не в минске это решалось в Уэльсе на саммите НАТО ....никто не верил что нам удастся подписать и остановить российское наступление..... так кто же говорит правду?
 показати весь коментар
 
 
а теперь по подробней куда и от куда выведены бригады
 показати весь коментар
 
 
95 и 79 бригады были выведены на границу речки кальмиус . они выполняли рейд но были отведены. все знают только вот товарищ шимус забыл.
 показати весь коментар
 
рука лицо Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 3349 Кальмиус на границу так куда именно Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 3349 на набережную в Донецке Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 3349 иди отсель зелебоба Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 3349
 показати весь коментар
 
 
шимус ты мелкий вонючий провокатор . тебе все уже рассказали . читай военные сводки и не задавай тупых вопросов.
 показати весь коментар
 
вот ты балабол Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 4482 не втирай мне про то что их вывели из рейда Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 9022
 показати весь коментар
 
 
...в однобортном уже никто не воюет...(с) Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 7512
Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 9263
 показати весь коментар
 
 
Маю надію ще цього року побачити говнокомандующєго Моніку на передку в бікіні та в шльопках на босу ногу 😁
 показати весь коментар
 
 
Можно было и в Киеве с людьми поговорить с ветеранами АТО.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
народ, а кто в курсе, а горячий шоколад вставляет? не я просто, с травой и грибами знаком, а сладкое с детства не любил
 показати весь коментар
 
ух он гребёт так что даже вовку посоле коса так не штырит
 показати весь коментар
 
давайте называть всё своими именами, НЕ НА ПЕРЕДОВОЙ...а на 3-4 линии...на передовой в БЕЛОЙ РУБАШКЕ НЕ ХОДЯТ....или ходят секунд 15...приехало попиарится...
 показати весь коментар
 
 
Только не понятно почему Зештанмаер на последнем фото смотрит в периском. Ведь перемирие же да и тамженашилюди. Почему не выглянуть в полный рост в окно?
 показати весь коментар
 
 
Тим паче що до передка кілометрів з десять...
 показати весь коментар
 
На последнем фото показано как Зештанмаер который храбро наблюдает как на дамбасе проходят выборы под наблюдением ОБСЕ и по украинскому законодательству. Зеленський побував на передовій - Цензор.НЕТ 1159
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору