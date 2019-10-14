 Зеленський побував на передовій. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент "ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій".

З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди та годинники п’ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна", - додали у пресслужбі..