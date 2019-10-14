 Зеленський побував на передовій. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент "ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій".
З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди та годинники п’ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України.
"Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна", - додали у пресслужбі..
висит на сцене в первом акте
бензопила ведро и ёж
заинтригован станиславский
боится выйти в туалет
от безответственная халатность...
мокша, как там на бутылке?
Мордва совсем не палится
клентыпабратимы хоть не обижают?
Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.
Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
(ще б Оленку свою у босоніжках приталапав))))...)
Він таки розвів протиборчі сторони?