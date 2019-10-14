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Все про:допомога (899) США (5645) Чалий (142) Javelin (61)

 Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий

План допомоги Україні на наступний рік складає понад $700 млн. Це одна з найбільших сум допомоги, яку США надають іноземним державам.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів колишній посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ.

На наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні. Він складає понад 700 млн доларів. Процедура така: зараз 250 млн доларів йде по лінії Пентагону. Це - безпосередня допомога Україні, і вона не включає закупівлю", - сказав Чалий.

Він нагадав, що перша партія ПТРК Javelin надійшла Україні як допомога. Тепер же Україна закупить Javelin`и.

"Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажів між урядами. Це не комерційна продаж, комерційно ми вже отримували снайперські системи на 41 млн. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням", - сказав колишній посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

За словами Чалого, нові ПТРК можуть бути розміщені в тому числі і на сході України. "Я згоден із заявами американської сторони про те, що це не змінить військовий баланс, однак збереже життя наших воїнів. Коли ми отримали перші Javelin, то кількість атак на ключових напрямках зменшилася. Бойовики боялися сідати в танки, тому що знали: ПТРК накриють зверху", - зазначив він.

"Зараз Україна отримує одну з найбільших допомог у світі з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, які отримує Ізраїль або інші союзники США, Єгипет зокрема. Проте, ми займаємо одне з перших місць на цьому напрямку", - додав Чалий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські дипломати побажали українцям провести День захисника без насильства і з повагою до героїв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153789
 
   
 Топ коментарі
 
цензор - порохоботский рупор. Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 146
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При Порошенко такого не было
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Друзі, читаємо откровення Чалого з Кошкіною про те як зебіли убили дипломатію- зробили з посольств офіси з логістики . Усєм руліт Єрмак зі своєми друзями у Кремлі
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Цікаво виходить. Зебіли вбили начебто дипломатію, а допомога від Штатів тільки зросла.
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Тихо, а то он в психушку попадет от стыкования нестыкуемого.
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Почему тихо-то, все ж и так знают, что это Моника "насосала"..
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ну да, Трамп и наклонял Монику этой добытой "папередниками" помощью - Конгресс вмешался и разблокировал
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Петі-злодію дали підсрачника і зразу допомогу збільшили. Совпадєніє? )))
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Если вы чуть раньше не читали об отношении НАТО с Пете, и признание Чалого как ОП не реагировал на запросы от США насчёт помощи, то описанный вывод бы не делали. И с фактами ничего не поделать.
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Есть сухие факты, а есть рассуждения отдельных личностей. Тут как раз тот случай когда факты говорят сами за себя.
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да, а тебе таваріщ майор про це не повідомив? Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1491
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Вау!!! Стыдно возможно стало конгрессу из поведения трампа, но нам все это на руку
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Поняли, что не разворуеться сыньоносым, вот и помогают
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Динозавры вымерли тоже из за него. Не смог им помочь.
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Вроде как хорошо...А настроение не очень...Фиг его знает куда деньги пойдут. Олигархи уже приготовились на протаренной дорожке,половинить....
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Это целевые деньги. Их кешем не дают. Под них дается вооружение.
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Це вони, мабуть, безальтернативного баригу так підтримали. Да барбарискіни?
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Починають вірити новій владі яка потроху пересаджує свинарник у лук"янівську раду.і викорінює корупцію. Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 2736
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Свинарчука пересадили в якесь представництво у ЕС, Вітя. Ти з анабіозу?
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Панове порохососи не видавайте бажане за дійсне. Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 3563
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Квітня не перше а пашинський з гримчаком вже створюють фракцію.
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Пока у них даже нет - шоб сообразить на троих .. .
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чисельність майбутніх фракцій Порошенко буде обмежена кількістю нар у загальній камері
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Теперь Трамп что бы уйти от импичмента будет заливать нас помщью. Это хорошо....
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Потом скажут - доляры брали? Брали. Регистрируйтесь в ООН как 51 штат!
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Даже прям сейчас, подальше от рф и **..ых "братьев"
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А десь тихо заплакалав синьоносий екс гетьман..
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Петю плохо знаешь. Ревность у него это трындец.
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Бри́тва (ле́зо) О́ккама (або принцип простоти) - принцип логіки, який приписують середньовічному філософу Вільяму з Оккама. Принцип стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно. Одне з формулювань самого Оккама: «Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate» (Різноманіття не слід припускати без необхідності).[1] Цей принцип також відомий як принцип ощадливості або лезо Оккама


є чудове визначення-Сивочолий..Барига.. не придумуйте нові )
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Потому и дали столько наверное, что верят что не растащат.
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Думаю не тот случай. Американцы цену деньгам знают.
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Действительно
первая партия ПТРК Javelin поступила Украине как помощь. Теперь же Украина закупит Javelin`ы.Источник: https://censor.net.ua/n3153789
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Поступили и пылятся в тылу, а закупленные на передавую.
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Американцы разрешили на передОвую, или ты так решил?
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Что ты дурочку включил. Я про это У ТЕБЯ спрашиваю.
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а ну , лахта соєва , здивуйте нас - спробуйте і тут "зраду" знайти ... Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 569
П.С - і так - "..при Парасенку такого не було !"(с) ...
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тебе смешно, а бубочка за это Моникой стал
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гаварят, шо зіма отмєняєцца...

Andriy Kobolyev
6 ч. ·
Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими -
обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд. куб. м.
«Станом на: 14.10.2019;
Оперативні дані станом на 6:00;
Транзит: 194,6;
Надходження для України: 60,2;
в т.ч. російський газ: 0;
в т.ч. з країн ЄС: 60,2;
...
Наявність газу в ПСГ: 21025,080;
...»
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И я бы купил и запасся газом и с меньшей зарплатой, можно даром, ну чтоб покушать.
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за такие деньги у америкосов можно эсминец купить на борту которого около 100 крылатых ракет Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 5340
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С момента создания ПТРК Джавелин прошло 30 лет. Но никто до сих пор не видел его в действии в реальном бою. Может украинцы наконец покажут какое оно.
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"это психическое" ©

- братским бурятам моментально перехотелось "ехать в Киев"
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То есть это больше "психическое" оружие чем настоящее?
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В первую очередь - да.
Все видели знаменитую "гифку"
- в Донецке в апреле 2014 года у сепаров от одного слова "Джавелины" начиналась жидкая паника.
Жаль, что их тогда небыло у Украины.
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Ну если оно не настоящее, могло бы стоить и подешевле, а не полмиллиона баксов с одной ракетой. Это как 30 обычных ПТРК.
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Как вы думаете, зачем они запрещают использовать Джавелин тем кому продают?
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Имеющиеся в Украины Джавелины были бесплатной помощью, переданной на определенных условиях как оборонительное (а не наступательное) оружие.

"Проданных" Джав ещё нет в Украине.

Но теперь там есть капитулянтов Моника Швайн-фрайер
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