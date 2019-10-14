 Конгрес затвердив на 2020 рік найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні, - Чалий

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів колишній посол України в США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ.
На наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні. Він складає понад 700 млн доларів. Процедура така: зараз 250 млн доларів йде по лінії Пентагону. Це - безпосередня допомога Україні, і вона не включає закупівлю", - сказав Чалий.
Він нагадав, що перша партія ПТРК Javelin надійшла Україні як допомога. Тепер же Україна закупить Javelin`и.
"Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажів між урядами. Це не комерційна продаж, комерційно ми вже отримували снайперські системи на 41 млн. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням", - сказав колишній посол.
За словами Чалого, нові ПТРК можуть бути розміщені в тому числі і на сході України. "Я згоден із заявами американської сторони про те, що це не змінить військовий баланс, однак збереже життя наших воїнів. Коли ми отримали перші Javelin, то кількість атак на ключових напрямках зменшилася. Бойовики боялися сідати в танки, тому що знали: ПТРК накриють зверху", - зазначив він.
"Зараз Україна отримує одну з найбільших допомог у світі з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, які отримує Ізраїль або інші союзники США, Єгипет зокрема. Проте, ми займаємо одне з перших місць на цьому напрямку", - додав Чалий.
є чудове визначення-Сивочолий..Барига.. не придумуйте нові )
первая партия ПТРК Javelin поступила Украине как помощь. Теперь же Украина закупит Javelin`ы.Источник: https://censor.net.ua/n3153789
П.С - і так - "..при Парасенку такого не було !"(с) ...
Andriy Kobolyev
6 ч. ·
Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими -
обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд. куб. м.
«Станом на: 14.10.2019;
Оперативні дані станом на 6:00;
Транзит: 194,6;
Надходження для України: 60,2;
в т.ч. російський газ: 0;
в т.ч. з країн ЄС: 60,2;
...
Наявність газу в ПСГ: 21025,080;
...»
- братским бурятам моментально перехотелось "ехать в Киев"
Все видели знаменитую "гифку"
- в Донецке в апреле 2014 года у сепаров от одного слова "Джавелины" начиналась жидкая паника.
Жаль, что их тогда небыло у Украины.
"Проданных" Джав ещё нет в Украине.
Но теперь там есть капитулянтов Моника Швайн-фрайер