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 Політика України
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 "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни", – зауважив він.

"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", – сказав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентарі та колеги з ПА НАТО висловили повагу до Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку України, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", – розповів він.

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".

"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", – наголосив Генсек НАТО.

Читайте також: Нашу армію боїться агресор, а капітулянти з острахом на неї озираються, - Порошенко

Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", – сказав Генеральний секретар Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153788
 
   
 Топ коментарі
 
Україна на ході а портнови з дубінськими зебілами тут рулять-ну-ну
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То-то оно и видно ,что Украину просто зазывают в НАТО с утра до вечера !!! "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1762
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То-то оно и видно ,что Украину просто зазывают в НАТО с утра до вечера !!! "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1762
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Україна на ході а портнови з дубінськими зебілами тут рулять-ну-ну
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после "просто перестать стрелять" ??? Да нах им такая Украина
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Угу! Про безвиз тоже не верили)
Украина будет в ЕС и НАТО!
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Та дай Бог ,я двумя руками ЗА ,но дело не в том,что хочет Украина ,дело в том ,что Европе Украина не нужна ни в ЕС ,ни в НАТО ,мы для них пушечное мясо и санитарный кордон от ********* и не более того ...
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«Ні капітуляції!» Це дуже важлива акція.
Треба ще зробити на Цензорі - «Ні маніпуляція»
Бо дуже вже тут маніпулюють ось такі Алекси Охери. Задовбали, глядь!
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Меняйте методички, уже даже не смешно.
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І безвіз давати не хотіли, і підписання асоціації з ЄС блокували. Борітеся - поборете! Просто ЗАСТАВИТИ ЄС взяти нас, як Штати заставили взяти Румунію та Болгарію.
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Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
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Валерій Чалий - з інтервю Кошкіній на ЛБ . -----В десятих числах липня, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка і помічника президента Андрія Єрмака у Вашингтон, мені як послу було сказано, що тепер підходи інші і робота вестиметься напряму, без посольства, а завдання самого відомства - обслуговувати, себто займатися фактично логістичними питаннями.
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Народ України дав оцінку "реформам" від петі як 21-го квітня так і 21-го липня.. Копняка під жирну дупу отримав від народу петя-"реформатор"..
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за останнім опитуванням за місяць змінився процент УКРАЇНА ЙДЕ В (не)ВІРНОМУ НАПРЯМКУ - було ТАК у вірному більше 50 відстоків й НІ менше 40, через місяць кардинально навпаки - білше ніж на 10 відстоків ... Ще пару дій від зеблів- посипетться й ті 70 , що місяць тому були 80, а після виборів 73
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Звідкіля дрова? "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 2484
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Ни один зебил не хочет носить значок "Зе!команда" на улице. Ни один зебил не хочет выйти в поддержку Зеленского с плакатиком "ДА - капитуляции". Вот это и есть реальность, а не то, что написано в протоколах ЦИК.
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Від "насєлєнія", а не народу. Посполиті і яника колись більшістю голосів вибрали, і хєр? Де яник? Помогли йому посполиті?)))) Отак ти преЗЕденту будеш помагати, в мережі, на вулиці ви не вийдете - сцикотно))))
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Так працював ****** пліч-опліч, так нареформувався, що навіть ніякого натяку досі немає, що нас туди коли-небудь візьмуть.
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Давай на ходу! Вся Україна на ході, а ти тут - бла-бла-бла.
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ще в уряді кілі азірова починав реформуватись та інтегруватись..
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Вас россиян туда действительно никто не возьмет.
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Хто такі росіяни? Я знаю тільки кацапів. От у чому у нас принципова різниця, барбарискін.
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Тепер читаємо програму уряду та бюджет - кошти для діпломатів виділяються ТІЛЬКИ НА ЛОГІСТИКУ, на захист прав українців , на нотаріальні потреби , на паперово-візові справи ... Страшно читати те інтерв'ю. Це план Москви - Єрмак руліт в дипломатії. Дивно що Пристайку дають щось гавкнути в Україні
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Повертайся. "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 7035
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Вот же экс-глава НАТО барыга страшный соевый шоколадный. На крови солдат нато наживался!!!!!!!!!!!
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Сайт превращается в филию порохоботов
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Насправді їх тут не більше двох десятків. Працюють в декілька змін на сотні ніків за 1 грн. коментар. Створюють ілюзію "суспільної думки".
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Ну хоч би не пережовували те, що ****** роками у раді протягував. Мінські договорняки і формули - здобуток кондитерського ексгідранта. Скільки вас носом тицяти? Не доходить?
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Да куда там Пороху до настоящего стратеха с роялем
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Зебені та пригожинські "сиротки" в темах про Пороха працюють завжди пліч-о-пліч
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Росія боїться НАТО, про що свідчить, зокрема, той факт, що не було жодної військової атаки на країну-члена НАТО.
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Були тільки не військові а інформативні фінагсові спецоперації
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з боку третіх країн такі атаки були..срср підтримав..давно, але було..з більш свіжого - Фольклендська війна, але там був трохи інший розклад..
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"з боку третіх країн такі атаки були"
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Ну и что он сказал ? "Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг. Тоже самое он мог сказать и про яныка с азировым. Про реформы ,это конечно очень и очень натянутый за уши похвальный жест. Поскольку их нет. И он об этом знает. Просто человек корректный и не особо заинтересованный в прогрессе в Украине.
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А вот народ Украины ни хрена этого не отметил,при потрохе мы ни на шаг не приблизились к НАТО и Евросоюзу.
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В свое время Петя и с рыгами бок о бок работал, от этого у Пети увеличилось состояние.
Почему Йенс не расскажет о результатах работы с Петей, для Украины хотя бы.
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Подвійні стандарти порошенка. У 14 підписати мінськ і кричати, що нема альтернативи, у 19 виводити людей на майдан і кричати, що то зрада.. "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО - Цензор.НЕТ 3953
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Посмотрим что будет делаться в этом направлении следующие пять лет, все увидим, будет с чем сравнить, к чему сейчас это бла-бла-бла
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