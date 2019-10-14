 "Багато років працювали пліч-о-пліч", - Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в НАТО

Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.
"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни", – зауважив він.
"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", – сказав Єнс Столтенберг.
Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.
"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", – розповів він.
Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".
"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", – наголосив Генсек НАТО.
Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.
"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", – сказав Генеральний секретар Альянсу.
Украина будет в ЕС и НАТО!
Треба ще зробити на Цензорі - «Ні маніпуляція»
Бо дуже вже тут маніпулюють ось такі Алекси Охери. Задовбали, глядь!
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Почему Йенс не расскажет о результатах работы с Петей, для Украины хотя бы.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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