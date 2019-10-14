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Все про:Зеленський (3246) Донбас (13310) День захисника України (64)

 Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на Донбасі, подякував їм за службу і вручив державні нагороди.

Глава держави в рамках поїздки до Донецької області взяв участь в урочистому заході, присвяченому Дню захисника України. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Такі моменти дійсно є моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатися, і назавжди зникнути із лиця землі. Або ж народитися вдруге, усупереч усьому, на зло усім ворогам підвестися на ноги, обтрусити пил, обтруситися і сказати: "Ні, не дочекаєтеся!" Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь буде проста, бо ми – українці - вільні і незламні. Ми – українці і цим усе сказано", - сказав Зеленський.

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Він не сумнівається у тому, що українські громадяни, які у потрібний час пішли захищати Батьківщину у джинсах та кросівках, навіть без належної зброї, тепер змужніли, стали вправними та загартованими. Вони стоять на сторожі національних інтересів та безпеки України.

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"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками", - сказав Зеленський.

Були часи, нагадав він, коли усією країною ми жили занадто безтурботно і не думали про те, що може бути війна. Тоді держава не дбала належним чином про своє війська, не була готова до війни. Ціна такої недалекоглядності, наївності та довірливості виявилася надто високою - ми втратили частину своїх територій, велику кількість співвітчизників. "Анексований Крим та початок війни на Донбасі, річки жахливих новин про кількість жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була шокова терапія, немов дві тисячі вольтів пропустили тілом нашої рідної України", - сказав Зеленський.

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Він вручив захисникам державні нагороди та подякував усім, хто боронить Україну від ворогів. "Дякуємо вам за вашу відвагу, дякуємо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за витримку, за мирний сон в українських містах та селах, за те, що тримаєте небо", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153787
 
   
 Топ коментарі
 
Ура! У нас теперь тоже подыматель с колен!!!!!!!!!!!!
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«Мама, я поїв і в шапочці»(с) Моника
Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 7808
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во мля слова защитника в джинсах и кросовках геройски просившего роту для охраны его и его квартала Украина поднялась на ноги, отряхнула пыль и сказала врагам: "Не дождетесь!" - Зеленский на Донбассе - Цензор.НЕТ 9819
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Новости и фото блиц-тура в АТО и готовность Зе пасть смертью храбрых на линии соприкосновения по сценарию должны были совпасть с началом марша "Ні капітуляції" в Киеве. Для большего эффекта не хватает ранения героя-президента в ягодицу. Но если останется жив все равно уже может выписать себе УБД. И завтра будет хрипло говорить: фронтовики-побратимы, я свой!!!
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(мрійливо) може його ще й підстрелять трохи...
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ой, нє вєрю я тобі, зєлєЧМОніка! Ой, нє вєрю!!!! і про ті самі х*ловські коліна ...ще більше не вірю!!! Підставна ти коломойшина лялька...
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Ну місце-то для ОП біля межі розведення вибрав?
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Бобка-Моника хорохорится, а памперс полный😂
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Друзі, читаємо откровення Чалого з Кошкіною про те як зебіли убили дипломатію- зробили з посольств офіси з логістики . Усєм руліт Єрмак зі своєми друзями у Кремлі
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нееее он может рвануть в Кирият- Гат или Шломосвилль! Он такой украинец, и тут нема антисемитизма он такой по маме Римме и украинское ему чуждое. Советское да, ето его. Может и еврейское не полностью еще его, но ето временна , пока. При беде зов предков он проклюнется.
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Это все была шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу...

Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
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только не уточнил, какие враги имелись ввиду ? наверное это точно не павстанцы домбаса , которые рошенками себе диабет зарабатывают ...
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Смишной парень..прямо как клоун..Ему бы людей на сцене смешить, цены бы ему не было..А так на Ростов.
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Украина вынула , встряхнула , а РФ встала с колен и сплюнула .
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Встреча Зеленского и Коломойского состоялась около 22-00 и длилась около часа. На встречу Коломойский пришел с большим количеством охраны и портфелем, который судя по всему оставил Зеленскому. Встреча проходила в формате "тет-а-тет", кроме того были включены специализированные системы электронного подавления радиосигналов. После окончания встречи Коломойский покинул Одессу.(с)
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Цензор предложил экскурс в недалёкое прошлое "новостями по теме":

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".

"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928

И где те видео?
Болтун.
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Говнокомандующий смотрит на карту как баран, как будто что-то понимает
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да,да, зато соевый внимал карту со всей профессиональной смекалкой и выучкой,словно бы за плечами было не 30 лет дерибана страны с побратимами с "нашей украины" и "партии регионов",а как минимум две мировые войны
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...вася, с картами он работать умеет... Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 8247
Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 1783
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***
если б ложь выбивала зубы
если б лесть вырывала язык
если б глаза видели душу
а душа умела краснеть...
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Стецьки негодуют. Сильная Украина им не по нраву.
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То это сильная Украина отводит войска со своей земли и строит мосты сепарам за свой счёт?? Принимает формулу Капитуляции, и готовит автономию Даунбасеку..Это по ЗЕбилячьему называеца сильная Украина?
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какой ты *******,можешь пожаловатся админам на личное оскорбление
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это он кому не дождетесь, кацапы уже дождались слабого главнокомандующего сдающего интересы украины, американцам и мвф что ли?
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С земли,которую стырить надо пока он зубы заговаривает.
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Заслуженный уклонист Украины цитирует Х...ло без устали. Зачем Украине это убожество? Он же малоросс, а не украинец.
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Это дерьмо даже не малорос, он поганый жид.
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карта АТО до Порошенка,и После него,посмотри в гугле,а картинок накидать,так про зелю их столько,что не горюй
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так боялся идти на передовую, что нажрался в ...опу.
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на фото - известный кадр, когда Порох поехал на стрельбище и ему дали пострелять из нового гранатомета, тот ждал сильную отдачу и набил ему глаз. Это старая и всем известная история. Ты лучше полюбуйся на заплетающийся язык зели последние 13 часов из его 14-часового пресс-марафона.
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Не.Это он снайпером был. Из миномёта целился.
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Краще б то його папанька стряхнув останню краплю з кінця і ніхто ніколи б не почув про якогось там Вофку Сцикуна 😕
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Это ты так о президенте страны в которой ты живёшь....
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Пародирует пуйло, тот тоже все время про колена и поднятия с них.
Видимо тексты пишут одни и теже политтехнологи
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Это ЗЕленое недоразумение и дерьмо приготовил Украину к поражению, парит мозги правильными лозунгами, а на деле предатель и государственный преступник. Ни слова о победе и агрессии московии. Ну, ничего, не долго осталось и спросим у него за все то, что он творит
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Он не сомневается в том, что украинские граждане, которые в нужное время пошли защищать Родину в джинсах и кроссовках, даже без надлежащего оружия, теперь возмужали, стали сильными и закаленными. Они стоят на страже национальных интересов и безопасности Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3153787

Благодаря кому они возмужали, стали сильными и закаленными, кто их одел и обул, дал современное оружие, поднял имидж украинской армии, кто "вынянчил" эту армию ? Выходит что "мародер и барыга Порошенко", пастырь Турчинов, Муженко ( который асе время был на передовой)? А сейчас ВСЕХ, кто стал на защиту Украины, кто принял эту тяжёлую ношу войны, уволили и облили грязью (чего стоит только послушать Третьякову)...

Поэтому зневажаю Зелю, доречі як і Мордор!
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у кого шизофрения - у меня или у зели?

Кто создал армию с нуля? одел, обул, снарядил, вооружил? - Порошенко

кто собрался добиться "мира любой ценой и не стрелять"? - Зеленский.

так какого буя ты щас вещаешь?

ничо не понял. шиза, не иначе.
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Україна,лишень обтрусивши пил,вляпалась у зелену твань! Однак,й направду-не діждете!
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А на России, торжественно открыли отремонтированную дорогу...
Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі - Цензор.НЕТ 6004
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А що ти для цього зробило? Об'юрмалило її?
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Наверное, это чисто украинская черта-гадить на своего президента,даже когда он говорит абсолютно правильные слова,призывая народ во время войны к единению и патриотизму.
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Каким врагам? Моника, ну наберись наконец смелости и скажи хоть раз. Назви по имени этого врага.
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Шкода що расєя піднялася троха раніше за доповідь Зе...
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Україна стряхувала пил, піднімалась з колін, стримувала агресію паРаші і стріляла в ворога, а в цей час, ти Зелебенське, називало її проституткою і знімало своїх "Сватів" в паРаші, і ні слова не говорило державною мовою, і тікало(косило) від української армії!!!
А тепер полюбив Україну?, НЕ ВІРЮ!!!
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Так кто и чего не дождется? Враги не дождутся капитуляции Украины или ответки и наступления от наших ВСУ?
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Как Порошенко и Плахотнюк спасали от санкций металлургический завод в Приднестровье || СХЕМЫ №215 ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!ДЯКУЕМО !!!
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