 Україна підвелася на ноги, обтрусила пил і сказала ворогам: "Не дочекаєтеся!" - Зеленський на Донбасі. ВIДЕО

Глава держави в рамках поїздки до Донецької області взяв участь в урочистому заході, присвяченому Дню захисника України. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Такі моменти дійсно є моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатися, і назавжди зникнути із лиця землі. Або ж народитися вдруге, усупереч усьому, на зло усім ворогам підвестися на ноги, обтрусити пил, обтруситися і сказати: "Ні, не дочекаєтеся!" Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь буде проста, бо ми – українці - вільні і незламні. Ми – українці і цим усе сказано", - сказав Зеленський.
Він не сумнівається у тому, що українські громадяни, які у потрібний час пішли захищати Батьківщину у джинсах та кросівках, навіть без належної зброї, тепер змужніли, стали вправними та загартованими. Вони стоять на сторожі національних інтересів та безпеки України.
"Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна і демократична держава. І якщо хтось не згоден із цими словами і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами, з нашими захисниками", - сказав Зеленський.
Були часи, нагадав він, коли усією країною ми жили занадто безтурботно і не думали про те, що може бути війна. Тоді держава не дбала належним чином про своє війська, не була готова до війни. Ціна такої недалекоглядності, наївності та довірливості виявилася надто високою - ми втратили частину своїх територій, велику кількість співвітчизників. "Анексований Крим та початок війни на Донбасі, річки жахливих новин про кількість жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була шокова терапія, немов дві тисячі вольтів пропустили тілом нашої рідної України", - сказав Зеленський.
Він вручив захисникам державні нагороди та подякував усім, хто боронить Україну від ворогів. "Дякуємо вам за вашу відвагу, дякуємо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за витримку, за мирний сон в українських містах та селах, за те, що тримаєте небо", - підкреслив президент.
Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Этот кретин видимо на троечку учился... 2000 вольт это совсем не шоковая терапия. Электрический стул - при казни подается от 1700 до 2400 вольт.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является врагом для него.
Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: "Конечно".
"Вы же понимаете - мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", - добавил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3122928
И где те видео?
Болтун.
если б ложь выбивала зубы
если б лесть вырывала язык
если б глаза видели душу
а душа умела краснеть...
Видимо тексты пишут одни и теже политтехнологи
Благодаря кому они возмужали, стали сильными и закаленными, кто их одел и обул, дал современное оружие, поднял имидж украинской армии, кто "вынянчил" эту армию ? Выходит что "мародер и барыга Порошенко", пастырь Турчинов, Муженко ( который асе время был на передовой)? А сейчас ВСЕХ, кто стал на защиту Украины, кто принял эту тяжёлую ношу войны, уволили и облили грязью (чего стоит только послушать Третьякову)...
Поэтому зневажаю Зелю, доречі як і Мордор!
Кто создал армию с нуля? одел, обул, снарядил, вооружил? - Порошенко
кто собрался добиться "мира любой ценой и не стрелять"? - Зеленский.
так какого буя ты щас вещаешь?
ничо не понял. шиза, не иначе.
А тепер полюбив Україну?, НЕ ВІРЮ!!!