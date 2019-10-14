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 Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту

У неділю, 13 жовтня о Польщі відбулися вибори до Сейму. Перемогла правляча партія "Право і справедливість". Представники української діаспори не змогли потрапити в парламент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Наше слово" - газету українців у Польщі.

Так, до парламенту не потрапив Мирон Сич, якого видання називає "головною надією української меншини". Він балотувався від партії "Громадянська коаліція" і отримав 4353 голоси, а для того, щоб стати депутатом, потрібно було щонайменше 6000 голосів.

Інші українські кандидати зі списку цієї партії, Мирослава Керик і Ксенія Довгань-Доманська, здобули прихильність приблизно по пів тисячі виборців.

Досить низький результат показали натуралізовані уродженці України в списках "лівих", Олеся Івченко і Максим Капланський, вони ледве досягають трьох сотень виборців.

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Серед друзів української меншини за списками "Громадянської коаліції" в Сейм пройшли Адам Шлапка, Томаш Сємоняк, Яцек Протас, Павло Коваль і Міхал Щерба.

У новому складі Сейму буде і чимало критиків України. Так, до парламенту потрапив представник "православного" меншини Євген Чіквін з Підляшшя. Видання "Przegląd Prawosławny", редактором якого він є, активно критикує незалежність Православної церкви України.

За списками націоналістів пройшов Роберт Вінницький, який, за прогнозом газети, з трибуни Сейму продовжить критикувати українців і Україну.

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За списком правлячої партії в Сейм потрапив Томаш Жимковський. Раніше він з парламентської трибуни заявляв, що під час церковної процесії в Перемишлі "бандерівці" напали на "польського громадянина".

Польська правляча партія "Право і Справедливість" перемогла на парламентських виборах в суботу. Вона зуміла трохи поліпшити свій результат у порівнянні з виборами 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153785
 
   
 Топ коментарі
 
зато в украинский заходят свободно все диаспоры кроме украинской... Представители украинской диаспоры не смогли пройти на выборах в польский парламент - Цензор.НЕТ 9286
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С какого перепугу они должны были пройти в Польский сейм??? У себя засрали решили Полякам помочь???
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Если бы украинцы не ленились управлять своим государством,то их бы не считали так.
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зато в украинский заходят свободно все диаспоры кроме украинской...
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С какого перепугу они должны были пройти в Польский сейм??? У себя засрали решили Полякам помочь???
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Полякам Граждане Украины и на хрен не нужны,а коренным украинцам и своей земли хвата, жалко что только украинцев земля интересует,а не всё государство Украина,которым управляют столетиями проходимцы
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Любой стране граждане другой страны и нахрен не нужны!!!
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З такого переляку, що сьогодні в складі Польщі перебувають етнічні українські землі, а українці складають третю по чисельності етнічну групу в Польщі.
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Чё то подумалось в украинский заходят свободно все диаспоры с любой верой, кроме украинской диаспоры Представники української діаспори не змогли пройти на виборах до польського парламенту - Цензор.НЕТ 5289 Чё то в Украине не так как Польше и в других государствах.
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Просто Поляки не смотрели "Слугу народа"!
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На следующих выборах, в Польше будет на много больше украинцев. Победа не за горами.
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Поляки терпилами врядли станут! Темперамент не тот!
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По рабочей визе или виду на жительство не проголосуешь.
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Это говорит о том, что поляки по прежнему смотрят на украинцев как на рабов и людей второго сорта.
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Это говорит о том что ты казламордое животное!
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Нет, козломордое животное это ты свинья, а я знаю про что пишу.
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Если на тебя смотрят как на раба значит ты и есть раб!
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Если бы украинцы не ленились управлять своим государством,то их бы не считали так.
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Внешняя политика Коломойского.Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины.Кто не уволен? Правильно . Посол Израиля. А почему? А потому что: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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сідоров... Пєтя тримав,А претензії до ЗЕ,що не звільнив : )))
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Кто не уволен? Правильно . Посол Израиля.\\\\\\\\

как он посла израиля уволить может? насмердят же на весь мир.
а вот нашего В израиле - мог бы, если бы тот плохо работал. может посол - очень добрый и делает все намазы - за что его увольнять то?)
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"Представители украинской диаспоры не смогли пройти на выборах в польский парламент" - в украинский парламент украинцы тоже с трудом попадают. Украинцев в ВР Януковича было 99, украинцев в ВР Порошенка 57, а в этой ВР пока неизвестно, думаю что ещё меньше.
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Бред сивого кобылоса! Украинци в парламенте были только в 91году! Дальше жиды и клептокрады!
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