EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  14182  238
Все про:Беркут (328) майдан (524) Портнов (123) Рябошапка Руслан (140)

 Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Ексглава Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов закликав генпрокурора Рябошапку почати розслідування проти учасників Революції Гідності за нібито організацію масових убивств співробітників правоохоронних органів.

Про це Портнов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, в країні вже півтора місяця, як призначено головного прокурора, але досі немає жодної його дії у справі Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчеться саме собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій убивств учасників Майдану, розкрадань зброї, захоплення військових частин і державних установ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання, чому "не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі відбувається суд над співробітниками "Беркута"".

Він зазначив, що необхідно оголосити амністію співробітникам "Беркута", які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності або почати розслідування проти майданівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви будете цуратися мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського

Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153784
 
   
 Топ коментарі
 
Ну не тварь? Кто-нибудь наденет на эту гниду и провокатора намордник?
 показати весь коментар
 
Петя дал Украине ассоциацию с ЕС, безвиз, томос, санкции против россии, восстановил армию, остановил российское наступление и отвоевал у оккупантов 2/3 Донбасса. Про какую веру в справедливость могут вести речь, папуасы, которые проголосовали против всего этого, выбрав клоуна ? Изыди лахта.
 показати весь коментар
 
До Бузини та інших , цьому козлу, хочеться дуже .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Здається,що дуже вже це чмо зажилося на цьому світі...
 показати весь коментар
 
 
спалил выхлопную ЗЕльонкину Трубу.

менять запчасть придется..... Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8374
 показати весь коментар
 
 
Націоналісти ходять махають прапорами а заткнути рот цій падлюці напевно руки не доходять.
 показати весь коментар
 
С парламентом как-то не срослось...
Пора просить консультацию у румынов.
 показати весь коментар
 
 
Ого... І де ви зелені дибіли, які аплодували діянням портнова ?
Вас скотиняк попереджвли, що він не так Петьку пресуватиме, як звичайних патріотів.
Майданівців, олонтерів, військових.
 показати весь коментар
 
 
"Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства"
Каждый высер этой падали минусует рейтинг текущей власти. СБУ - вы если не можете ничего на него накопать то хотя бы прибейте вечером в темном подъезде. Или у вас вообще яиц нет ?
 показати весь коментар
 
 
Как долго это кацапское чмо будет мутить воду ? За поребрик гниду !!!!!
 показати весь коментар
 
 
это что получается. бе, бе, беркут мыролюбные вашимальчики?
 показати весь коментар
 
Портнов -- ставленник Каломойского на должность прокурора.
И от этого Вы никуда не денетесь. Каломойский держит
Зеленского на коротком поводе.Сначала компенсация за
банк( как говорит Зеленский- на мировую), потом все всё
остальное.Они же все с Днепра.
 показати весь коментар
 
 
Так вроде Портнов уже начал с Пашковского?
 показати весь коментар
 
кнур смардючий, на кола с"ку продажну разом з зекодлом обрізаним
 показати весь коментар
 
 
субъект Портнов достоин ликвидации как личность угрожающая государственному строю...не удивлюсь если отправится в "Полёт шмеля" а-ля Чечетов
 показати весь коментар
 
 
Пора уже ГПУ заняться Портовым, и посадить его!
 показати весь коментар
 
 
Интересно , сколько етот портнов протяне в Украине? букмекеры ставки не берут? Сильно вже через чур силнь но на грубость нарываеться и каков будет конец - Вена или пуля?
 показати весь коментар
 
 
Портнов несомненно враг Украины но ещё больший её враг это тот кто позволяет этому негодяю раскрывать свой вонючий рот. Тот кто пригласил идейного врага и вора назад в Украину вот кто настоящий враг народа Украина.
 показати весь коментар
 
 
А.Портнов хочет, чтобы П.Порошенко вернул в госбюджет всё, что он украл у украинского народа. А некоторые против. Хотя бы объяснили почему они не хотят чтобы П.Порошенко вернул награбленное. И привили бы хотя б один конкретный факт что плохого сделал А.Портнов. Социологи провели исследование и выявили, что 60% населения Украины люди глупые, 20% средние и 20% умные. Почитаешь комментарии и поневоле начинаешь думать, что большинство комментаторов относится к группе 60%.
 показати весь коментар
 
 
Якщо в тебе є яйця, вийди до рідних загиблих і сажи їм це в очі, а ні то не смерди тут
 показати весь коментар
 
 
Конченная гаврыла- иди на хрен, ущербный, в свою задроченую московию, если ты не знаешь, что сделал портнов. Ни разу кремлевские твари не палятся. И еще раз дай факты- что украл Порошенко. а то вечно читаем и читаем- украл, украл- шо украл, за пять лет так и не поняли. Не отвлекайся- лижи зады кремлевским!
 показати весь коментар
 
 
Громада просніться нас на**бали, Зедібіли ви де, тепер хватайте свої смердючі яйця і вперед випраляти те що накоїли
 показати весь коментар
 
 
Потім черга за добробатівцями, волонтерами..
 показати весь коментар
 
Не переживайте, Зеля все сделает, беркут вернется домой, всех кто был на майдане посадят , потом можно и Яныку подтягиваться и стройными рядами в тайожный союз
 показати весь коментар
 
 
портнов водит по губам своим членом всему украинскому руководству))) а главное зелям это нравится))) жги портоов дальше уволь зелю и поставь богдана)))
 показати весь коментар
 
 
За це голосували 73%, чим не задоволені втомлені українці...)))
 показати весь коментар
 
 
От так буває, коли щось робиш, але не до кінця. А треба було в 14-му усіх ригів і їх прихвостнів перевішати і був би спокій ! Наука на майбутнє.
 показати весь коментар
 
 
Ну чего миндальничать. Это розовые мечты значительной доли зелектората. А Портянка даёт команду Топазу.
 показати весь коментар
 
портной Йаныка, иди на йух, тобто к хйлу, пока цел..
 показати весь коментар
 
23.11.2016 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и СеникаРуководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.

23.01.2014 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".

Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт

на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты


 показати весь коментар
 
а не повод ли это открыть дело на портнова??? и одновременно чтобы все семьи погибших и покалеченных на Майдане подали бы на него в суд за моральный ущерб например....
 показати весь коментар
 
 
С таким же успехом я призываю начать расследование против Портнова.Уверен,что на бывшего замглавы администрации Януковича,есть что предьявить в суде.
 показати весь коментар
 
 
а в чем проМблема?
по мнению г+г портнов самый правильный правозащитник в украине..
зебенята, вы за это голосоРвали ))))))))))))))
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору