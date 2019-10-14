 Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Про це Портнов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, в країні вже півтора місяця, як призначено головного прокурора, але досі немає жодної його дії у справі Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчеться саме собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій убивств учасників Майдану, розкрадань зброї, захоплення військових частин і державних установ", - йдеться в повідомленні.
Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання, чому "не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі відбувається суд над співробітниками "Беркута"".
Він зазначив, що необхідно оголосити амністію співробітникам "Беркута", які звинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності або почати розслідування проти майданівців.
менять запчасть придется.....
Пора просить консультацию у румынов.
Вас скотиняк попереджвли, що він не так Петьку пресуватиме, як звичайних патріотів.
Майданівців, олонтерів, військових.
Каждый высер этой падали минусует рейтинг текущей власти. СБУ - вы если не можете ничего на него накопать то хотя бы прибейте вечером в темном подъезде. Или у вас вообще яиц нет ?
И от этого Вы никуда не денетесь. Каломойский держит
Зеленского на коротком поводе.Сначала компенсация за
банк( как говорит Зеленский- на мировую), потом все всё
остальное.Они же все с Днепра.
23.01.2014 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".
Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт
на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
по мнению г+г портнов самый правильный правозащитник в украине..
зебенята, вы за это голосоРвали ))))))))))))))