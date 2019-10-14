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Все про:посольство (330) США (5645) День захисника України (64)

 Американські дипломати побажали українцям провести День захисника без насильства і з повагою до героїв

У посольстві США в Києві привітали українців з Днем захисника України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в Twitter.

"Бажаємо українського народу мирного і безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв", - сказано в повідомленні.

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Американські дипломати побажали українцям провести День захисника без насильства і з повагою до героїв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153782
 
   
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порошенко не постраждає, не бійтесь! Йому ще відповідати перед американським судом за злочинні спроби звільнити американського посла в Україні!
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Если пэидиоты не будут шатать, то все будет спокойно
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Нельзя шатать то, чего нет. Скорее это онанизм у петикантропов.
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Так то ж марш націоналістів, котрих соєвий хряк п'ять років свого правління обсирав за допомогою різних провокацій. Вони до "соємайдану" відношення не мають.
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Чтобы было скучно? Сегодня будет проба пера, от синей свиньи.
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