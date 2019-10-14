 Американські дипломати побажали українцям провести День захисника без насильства і з повагою до героїв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в Twitter.

"Бажаємо українського народу мирного і безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв", - сказано в повідомленні.

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