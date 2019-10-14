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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6594) марш (243) Свобода (172) УПА (87) Олег Богачук (903)

 "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники "Свободи" і "Правого сектора" зібралися сьогодні в Києві, щоб пройти маршем до Офісу Президента і передати підписаний низкою державних і обласних адміністрацій меморандум проти імплементації особливого статусу Донбасу та "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед тим як вирушити до Офісу Президента, учасники маршу провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

"Головна вимога цьогорічного Маршу – не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України ні через реалізацію т. зв. "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом", - зазначають організатори на сторінці заходу в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після мітингу на Банковій і передачі згаданих вимог президенту Зеленському марш завершився.

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Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 03
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Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 05
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 06
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 07
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 08
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 09
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 10
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 11
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 12
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 13
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 14
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 15
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 16
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 17
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 18
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 19
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 20
Захистимо українську землю! - марш УПА відбувається в Києві 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153781
 
   
 Топ коментарі
 
После минских договоренностей ВСУ продолжали наступать. Были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка... ты не путай минский договор с формулой капитуляции шухермухера, которую подписал Зе-уклонист от повесток.
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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Стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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После минских договоренностей ВСУ продолжали наступать. Были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка... ты не путай минский договор с формулой капитуляции шухермухера, которую подписал Зе-уклонист от повесток.
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Поки живий мертветчук та інші кати українського народу, які аж до 1990 року переслідували свідомих українців в Західній Україні, арештовували, катували, вбивали - про УПА зарано говорити! Поки ще не ліквідоване СБУ, як нащадок антиукраїнської структури КДБ, і не віддані під суд ті хто вчиняв проти українців злочини та диверсії, хто вбивав українських священників, поетів, артистів, інтелігенцію - про УПА ще зарано говорити! Поки на посадах працюють діти та онуки радянських катів України - про УПА зарано говорити! УПА це еліта нації, активна частина українського народу яка піднялась на смертельну боротьбу з ворогами української нації, боротьбу яку неможливо було виграти, але не можна було програти! До УПА можна залічити тих хлопців які йшли на Майдані під кулі Беркуту і гинули без шансів на порятунок! Ось справжні Герої, як ті що воювали в УПА! Решта недостойна маршувати під цими знаменами, поки вороги українського наріду ще панують в Україні! Справжній марш перемоги УПА буде тоді коли путін та мертветчук та інші терористи будуть повішені в Гаазі або знищені резедентурою УПА! Скільки атентатів проведено в росії за останні 5 років? Нуль! То який може бути марш? Марш нікчемності та бездіяльності?
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Мінські договорняки - це вже була капітуляція. Проснись.
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Путч під Офісом Президента,кількість нікапітулянтів рівна кількості журналістів
"Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5097
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та ты шо?
а в парке Шевченко ЗЕбилки собрались ? "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2030
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То на Марш УПА зібрались,кацап не плутай педалі якщо не орієнтуєшся,бо з лахти виженуть
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Заблукав валенок, твои те шо не сдаются, в другой стране Берлин берут в очередной раз, не опоздай на роздачу медалек.
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Ти до них яке маеш відношення га - Твій утік кудись та зник як з Бабіного Яру "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4650
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Не. Там собрались националисты и патриоты, к которым барыга-мародер не имеет никакого отношения.
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Извилина не дает понять что собираются в парке Шевченко оттуда майдан а потом Банкова через 1,5,2 часа посмотриш сколько будет
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Знакомые рожи. Все- барыгины прихвостни.
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...в количестве десятков тысяч человек.

много у Барыги друзей-прихвостней "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 8638
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Не. Эти- с барыгой-мародером Петром Мальдивским.
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А чем, стесняюсь спросить отличается барыга мародер Петро, от барыги мародера хозяина зеленого шута Игоря Валерьича? И почему один должен сидеть за то что барыжил, а другой управлять зеприматами и страной с помощью ручного клоуна и не сидеть? Уверен ваши высокоинтеллектуальные способности смогут это обьяснить)
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Тем, что он в свое время удержал Днепр. За свои бабки. За что стал личным врагом хутина и был преследован его агентом Лолитой.
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Ахахахахаха))) Сколько вам лет? Вы еще в садик ходите?)
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Палец показать? Может, еще смешнее будет.
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Ну покажите, что ж делать, думать вы и так не умеете еще))
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Да бросьте, Владимиру Александровичу и без вас, так сказать, есть кому настроение поднимать)
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У него и так хорошее настроение. 73% поддержки. Это барыга бьется в конвульсиях, мечется, и всё напрасно. Ну не воспринимает его народ!)) А для него у меня только один палец- средний.))))
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Он делал это не бесплатно. Он забрал всю технологическую нефть.
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Ага. Для топлива на наши танки. "Забрал". Барыга забрал у нас ВСЁ, что можно было забрать. Причем суто себе в карман.
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Да, топливо для ВСУ от Каломойши втридорога. А зедебил в сказки верит. За то електроэнергия ему сейчас в полцены за счет бюджета.
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В сказки я давно не верю. Потому не голосовал за барыгу-мародера еще в 2014. "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 73 Так что проходи мимо, чужеземец. "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 6519
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Удерживал Днепр из Швейцарии, рассовывая по карманам деньги вкладчиков Приватбанка "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9810
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Людей много стену строили на ступеньках ОП. А эти к какой акции не знаю.
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Почему опять партийные прапора ?

Просили же приходить только с национальной символикой Украины и... США ! "Захистимо українську землю!" - марш УПА проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 1106
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Петра не бачили?
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у лєрку-подєльніцу в лондонах провідує. Певно вже обоє під лавкою
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Вернуть Украине ядерный статус - и никакая нечисть не будет лезьть в страну!
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Зачем нужна дубина если её негде размахнуться? Тут из Джавелинов стрелять не разрешают, не говоря уже о ядерном оружии. А в добавок к этому ещё придётся экономить на пенсиях и зарплатах и прочем, для содержания этого недешёвого оружия, которое будет лежать мёртвым грузом.
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мобілізація в піку Майдану і приватизація символіки 14 жовтня?
6 жовтня ці єдині підняли на Вічі партєйний прапор
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Бандера Наш Герой - Покрова Наше Свято !!!
Слава Україні !!!
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Кто из них УПА?
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Те кто Украину с бабулиной кухни защищают.
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Не переймайся ватан, тобі представляться ..... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7154
СБ завжди казали хто вони
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Для тебя вышиватник, я поясню: Комбат Че - командующий УПА, в розыске. И со своими побратимами пока не могут выйти из подполья. А ахметовская свобода и последователи ярошена, это не УПА
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а чего к сыньоносому не ходили?
Два раза не ходили.
И вообще, где это чмо барыжное? Взял паспорт корина и на мальдивы умотал?
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Та кто же его знает куда Зеленский уехал и где он прячется.
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Слава Герою Украины! Меткой стрельбы нашему Воину!
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Нам покажут очередной видеоролик с мальчиком, который ест мороженое на передовой ?
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Гасла правильні. В Україні після Майдану і війни будь-яка влада повинна розуміти, що за кожним її кроком спостерігає небайдуже суспільство, яке будь-якої миті може дати чарівного пенделя.
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але пеппу чомусь довгенько терпіли..
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Та не терпів його ніхто. Просто розуміли всі загрози і наслідки внутрішнього конфлікуту. Та й воно старалось не дуже палитись. Те що повилазило з свинарчуками і семочками - дріб"язок.
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І на виборах пепе отримав свій болючий чарівний підсрачник. Тільки він в нього не вірить.
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він цього не пробачить..буде паскудите де тільки можливо..
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Так воно й не припиняло паскудить. Ботоферма тільки наберає обертів. Саме смішне спостерігати як на колись "перемогу", вони тепер репетують "зрада". А нічого ж не змілилось.
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Katsapische Perdaken wieder brennen und explodieren - und das ist gut so "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7601
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 минуты назад

Покрова. День козацтва. День УПА. День захисника України. Це і є тяглість.
Втім кажуть, що Богородиця покрила Константинополь омофором від війська наших Аскольда і Діра, і ті, вражені, прийняли християнство. Отакої. А тепер наше державне свято.
Вітаю всіх, навіть варягів.
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Да уж... Эта хода совершенно не напоминает постановочный соемайдан прошлых выходных.
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Разные спонсоры. То сборище пепа оплачивал, а это наверное ахмет
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А чого в Києві, а не в Донецьку, наприклад - від кого вони там українську землю захищають? "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 3912
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ДУК правого сектора там з перших днів війни.
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Скоро і по Донецьку пройдуть, не хвилюйся!!!!
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Про це "скоро" чутно не лише упродовж п'яти останніх років, а вже мало не три десятиліття.
А як спитаєш у нестиримних борців перманентного спротиву на чийому боці вони (чи їхні нинішні "діди") воювали у Придністров'ї - одразу ніхто нічого не може пригадати.
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а х...ловські війська не стоять на кордоні з Україною? от як тільки прибере так відразу будуть в Донецьку.
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А Вы представляете вот так же митинг под администрацией Куйла ?!.. я нет ... "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9643
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План дій на сьогодні -
1.Сходити в церкву -сходив
2.Випити за захисників України -трохи пізніше
3.Пробігти з смолоскипом у сусіда через двір -як потемніє.
План перегляду не підлягає.
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Євросовкового ганчір'я не видно у мітингуючих. Люди потроху вчаться.
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по лицам видно,что там все за "Зе! малодую каманду" - к гадалке не ходи..
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Как стремительно меняется время: еще в 2014 они были весомой общественной силой а сегодня жалкие маргиналы-клоуны с картонной отрибутикой и бессильными кулачками кучки идиотов разрушающих государство Украина своими животными амбициями...
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Так они этого государства не строили. Чего им жалеть то?
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Сейчас Владимир Александрович выйдет к народу и обьяснит им что они не правы.
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Сейчас дымовуху пустили возле ОП. . Шоколадник если не замутит ничего сегодня, то придется сдаваться .
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Некомпетентная,олигархическая,совковая,клоунская власть,ведет страну к капитуляции и экономической разрухи! Надо их остановить! Слава Украине!
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Звідкіля це все береться та ідіть воюйте махати прапорами вам виніс вирок народ де дубінкі де поліція цю шушару розігнати
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они ж не дураки под пули идти. в киеве митинговать безопасней. а воюет пусть кто то другой.
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ЗЕЛЯ - КАПИТУЛЯНТ , ЗУПИНИСЬ ЗРАДНИК, ТВОЯ ЗЛОЧИИННА КАПІТУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ НА МИЛІСТЬ НАШОГО ЛЮТОГО ВОРОГА ОКУПАНТА , ЦЬОГО ПРОКЛЯТОГО КРЕМЛЯ ТОЧНО ДУЖЕ - ДУЖЕ ПОГАНО ДЛЯ ТЕБЕ ЗАКІНЧИТСЯ !.
_____________________ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЕТСЯ!!! _________________








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.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!
Патріотичний заклик СЛАВА! Потім СЛАВА ГЕРОЯМ ! СЛАВА УКРАЇНІ ! Він стався в давнину від слова слав'яни СЛАВА і веде в дуже далеку старовину Київської Русі, бойовий клич "Кий", "Слава" починають вживатися з моменту формування Київської Русі. Потім ВКЛ де клич - "Литва!", "Слава!", "Русь!") Використовувався в бойових порядках військ слов'ян і балтів ВКЛ. А коли вороги загарбники: монголи, татари, поляки але особливо найлютіші і криваві одвічні вороги слов'янського українського народу жахливі наполовину монголоїдні угро -фіни ці личакові москалі - кацапи вторгалися на святу українську землю. Тоді на захист своєї Української Батьківщини Русі разом з усім народом України завжди вставали хоробрі, київські дружинники і пізніше українські козаки. Так ось бойовий клич древніх слов'ян і українських козаків у боях з лютим ворогом завжди було триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! І тоді в жаху бігла жахлива кацапська -личакова і інша нечисть яка прийшла з окупаційною війною на святу слов'янську українську землю. Потім вже в боротьбі з кремлівської бандитської більшовицької окупаційною армією жахливої Росії- орди хоробрі захисники воїни - козаки української держави УНР теж мужньо воювали за свободу і незалежність України проголошуючи вже Слава Україні! І в у другій світовій війні українські герої, патріоти козаки -Бандеровци УПА! Знищували сталінських комуно - фашистів окупантів і таких же фашистів окупантів гітлера зі словами Слава Україні! і Героям Слава! Ось і зараз коли жахлива фашистська ********* )(уйла напала на Україну зі злочинною фашистською метою спробувати анексувати її суверенні території Криму і Донбасу, весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапською нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків слов'ян. Так український народ рано чипізно переможе проклятих личакових окупантів загарбників і не віддасть навіть метра своїм святоі української землі, будь-якому i навіть самому найсильнішому фашистові окупанту -агрессору, хто б він не був.
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А ось бойовий клич у наших одвічних лютих ворогіів личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито навіть росіян, клич з яким вони ходили в атаку, завжди був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів?
«Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського «ур», від дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своiм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито росіян -русичів.
А так як угрофінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
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Мне понравилась фраза,что внутренние враги хотят продать нашу землю за шекели.Пока в Украине не будет править украинец,толку не будет.
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