 Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі". Тему закрито, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ми уважно ознайомилися з основними висловлюваннями президента Зеленського, особливо, які стосуються процесу врегулювання на південному сході України, Мінських домовленостей тощо, зроблені ним під час пресмарафону", - сказав Пєсков.
За його словами, за всієї поваги Кремль не міг присвятити таку кількість годин перегляду всього процесу спілкування зі ЗМІ.
"Ще раз повторюю - основні його заяви були прочитані, були повідомлені президентові Путіну", - сказав він.
Водночас він наголосив, що про винесення питання про повернення Криму на "нормандський формат" або якийсь інший формат "не може бути й мови".
"Це питання було закрите свого часу, причини цього добре відомі, предтеча цього також добре відома, будь-яких інших обговорень в інших форматах, у будь-яких форматах неможливе", - підкреслив він.
Зелька дурить і себе і нас. Нічого втих форматах вже не вирішується.
Діє лише право сильного.
Крым может развиваться только как часть Украины, потому что
Господь Бог поместил Крым географически у нас под задницей !
у ***** лопнет живот со смеху
зе пабедуном, возвращается в зеленом вертолете
И она средневековую ********** разъест изнутри .
https://www.youtube.com/watch?v=WUllLLdO5-w
И с соседями , и с собственной властью .
Что-то мы не так делаем .
кремлевские "закрыватели" пятый год всё "закрывают" и "закрывают вопрос", а он не закрывается...
Просто закрывалка у рашки не выросла.
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(когда пытаются одними уговорами и озабоченностью остановить руцкий танк в степях Украины)
и можете называть меня Васей (до Жени я еще не дорос))))
Или писькин врет?
Есть у Зеленского какие-то печеньки для Макрона и Меркель или нет.
То, что Путину это неинтересно обсуждать - это понятно.
Но можно же и без него обсудить.
Нет ничего больнее игнора. Недаром Косачев возбудился, когда ему визу не выдали. Его проигнорировали, показав, что он никто. А как раз этого он позволить себе никак не может. Интересно, согласится на игнор России Европа или нет. Думаю, что нет....
4 ч. ·
Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.