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Все про:День захисника України (64) ПЦУ (451)

 Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України

Священнослужителі Православної церкви України провели біля Стіни пам'яті поруч із Михайлівським Золотоверхим монастирем літургію в пам'ять про загиблих захисників України.

Разом зі священиками в службі взяли участь сім'ї загиблих бійців і ветерани АТО (ООС), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У Михайлівському соборі відбулась урочиста служба з нагоди свята Покрови, за участю архієреїв ПЦУ. Як повідомив керівник Синодального управління військового духовенства митрополит Іоанн, сьогодні "Служби Божі за Небесне покровительство українським воїнам" відбуваються у багатьох містах України, а також у зоні проведення ООС. Священники також проводять літургії у пам’ять про загиблих бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153778
 
   
 Топ коментарі
 
вчора в супермаркеті воював з ними. Хочуть в кацапстан - кажу: "Своїм ходом!" Це українська земля - вона не просто для тих, хто тут живе зараз, а і для тих, хто житиме тут і після нас - тисячі поколінь!!!
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і публіка ватна - пєрєсєлєнцев через одного.
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Священник Московского патриархата благословил террориста Гиркина

https://censor.net.ua/p294982

Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6078
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вчора в супермаркеті воював з ними. Хочуть в кацапстан - кажу: "Своїм ходом!" Це українська земля - вона не просто для тих, хто тут живе зараз, а і для тих, хто житиме тут і після нас - тисячі поколінь!!!
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скинь адреса и явки підлоти на "Миротворець".
Дасть Бог і до них руки дійдуть.......
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Протестні акції в День захисника України

прямый эфир
https://www.youtube.com/watch?v=dAXT4_7Ncxo
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А як вшанувала загиблих українців УПЦ МП?
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А шо там московський сатанат... за сєпарів переживає і з гюндяєм за х..ла молит ся...
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Священники также проводят литургии в память о погибших бойцах(с)
----------------
Схиляю голову...........
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