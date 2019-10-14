 Священники ПЦУ вшанували в Києві пам'ять полеглих захисників України

Разом зі священиками в службі взяли участь сім'ї загиблих бійців і ветерани АТО (ООС), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У Михайлівському соборі відбулась урочиста служба з нагоди свята Покрови, за участю архієреїв ПЦУ. Як повідомив керівник Синодального управління військового духовенства митрополит Іоанн, сьогодні "Служби Божі за Небесне покровительство українським воїнам" відбуваються у багатьох містах України, а також у зоні проведення ООС. Священники також проводять літургії у пам’ять про загиблих бійців.
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Дасть Бог і до них руки дійдуть.......
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Схиляю голову...........