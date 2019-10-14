 Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Патрульної поліції України у Facebook.
"Охорону публічного порядку та безпеки, крім патрульних, забезпечують також колеги з інших підрозділів Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.
"Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, щоб кожний мешканець та гість столиці почувався в безпеці", - додали в поліції.
Патрульні закликають з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку та "не вестися на провокації".
"Окремо нагадаємо про заборону приносити із собою предмети та речовини, які становлять небезпеку для інших громадян, розпивати алкогольні напої та з’являтися в нетверезому стані у громадських місцях", - додали в поліції.
В твиторах гуляют фотки кразиков и автобусов с нацгвардией в правительственном квартале.
Хотелось спросить, не на праздник ли себе собирают? Честно говоря, я начала за эти годы забывать, как выглядит полицейский рэкет на дорогах.
И вот, не прошло и полгода... - напомнили(
как же это было актуально последние пять годков..но тогда за подобные высказывание тут банили и банили..
А зараз, це факт. За що банити?
Там тогда под администрацией президента только пару тыщ полицаев и нацгвардейцев квартал "отсекали от гражданских".
слово просто совок скомпроментировал.
подумай об этом.