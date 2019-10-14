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 Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських. ФОТОрепортаж

Безпеку в Києві під час проведення масових заходів у День захисника України, 14 жовтня, забезпечують близько 800 патрульних поліцейських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Патрульної поліції України у Facebook.

"Охорону публічного порядку та безпеки, крім патрульних, забезпечують також колеги з інших підрозділів Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, щоб кожний мешканець та гість столиці почувався в безпеці", - додали в поліції.

Також дивіться: З нагоди Дня захисника в Україні відбудеться майже 450 заходів за участю понад 200 тисяч осіб, - Фацевич. ВIДЕО

Патрульні закликають з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку та "не вестися на провокації".

"Окремо нагадаємо про заборону приносити із собою предмети та речовини, які становлять небезпеку для інших громадян, розпивати алкогольні напої та з’являтися в нетверезому стані у громадських місцях", - додали в поліції.

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Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 02
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 03
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 04
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 05
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 06
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 07
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 08
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 09
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 10
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 11
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 12
Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153773
 
 
 Топ коментарі
 
А вот при Пэте такого не было!!!
Там тогда под администрацией президента только пару тыщ полицаев и нацгвардейцев квартал "отсекали от гражданских".
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"стыдно работать на грабящего тебя жида."
как же это было актуально последние пять годков..но тогда за подобные высказывание тут банили и банили..
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Одессу тоже начали "охранять". Прям с утра в районе 411-ой батареи две машины полиции тормозили ВЕСЬ транспорт в обоих направлениях на предмет... понюхать ("А вы не употребляли?"). И это в 9 утра.
Хотелось спросить, не на праздник ли себе собирают? Честно говоря, я начала за эти годы забывать, как выглядит полицейский рэкет на дорогах.
И вот, не прошло и полгода... - напомнили(
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Но!
В твиторах гуляют фотки кразиков и автобусов с нацгвардией в правительственном квартале.
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Одессу тоже начали "охранять". Прям с утра в районе 411-ой батареи две машины полиции тормозили ВЕСЬ транспорт в обоих направлениях на предмет... понюхать ("А вы не употребляли?"). И это в 9 утра.
Хотелось спросить, не на праздник ли себе собирают? Честно говоря, я начала за эти годы забывать, как выглядит полицейский рэкет на дорогах.
И вот, не прошло и полгода... - напомнили(
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"стыдно работать на грабящего тебя жида."
как же это было актуально последние пять годков..но тогда за подобные высказывание тут банили и банили..
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звичайно ні..і якщо також буде лише красиво звиздіти, то піде шляхами попередника..
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читати вмієш, чи програмісти не навчили..?
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Ну, за часів УКРАЇНЦЯ Порошенка за це могли звинуватити у антисемітизмі.
А зараз, це факт. За що банити?
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А вот при Пэте такого не было!!!
Там тогда под администрацией президента только пару тыщ полицаев и нацгвардейцев квартал "отсекали от гражданских".
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Все буди тихо і спокійно, тому що пецики як то скромно ведуть
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это пока. еще команды фас не было
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Рожи отожрали за неделю не обгадишь ,на фронт этих бройлеров ,Родину защищать !!! Порядок у столиці охороняють 800 патрульних поліцейських - Цензор.НЕТ 8808
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Ура! Засралина! Или за кого "Родину" защищают то?
слово просто совок скомпроментировал.
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А пєдіків охороняло більше поліцейських. Хоча я б і сам парочку копняків тим ушльопкам-підєрастам дав.
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агрессивная гомофобия - первый признак скрытой **********.

подумай об этом.
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