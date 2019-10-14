EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  583  36
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20164) санкції (2397) Євросоюз (2641) Скрипаль (463) Чепіга (32) Мішкін (21)

 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за отруєння в Солсбері. Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і заморожування активів осіб і підприємств, причетних до застосування чи розповсюдження хімічної зброї.

Санкції продовжені ще на рік - до 16 жовтня 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Обмежувальні заходи були продовжені проти п'ятьох осіб, пов'язаних з режимом сирійського президента Башара Асада, чотирьох, причетних до інциденту з отруєнням у Солсбері, а також однієї організації - Центру наукових досліджень у Сирії.

Серед підсанкційних осіб - керівник Головного управління Генштабу Росії (колишнє ГРУ) Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Вони внесені до списку й під іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова. Влада ЄС вважає їх офіцерами ГРУ, причетними до організації замаху на колишнього агента Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомилв, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

Читайте також: Поліція Великої Британії розслідує участь Путіна в отруєнні Скрипалів, - The Guardian

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153771
 
 
 Топ коментарі
 
Ахренеть "перемога"! Продлили санкции против ПЕШЕК, а против главного Саурона за 5 лет войні- НИЧЕГО! ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян - Цензор.НЕТ 1814
 показати весь коментар
 
В Великобританії фсб розпилило газ новічок, в Україні перед виборами газ дурачок. маємо, що маємо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ахренеть "перемога"! Продлили санкции против ПЕШЕК, а против главного Саурона за 5 лет войні- НИЧЕГО! ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян - Цензор.НЕТ 1814
 показати весь коментар
 
 
какая война ? у них нет никакой войны . а по определению зе в Украине есть конфликт с "повстанцами" который он вдруг решил прекратить
 показати весь коментар
 
 
Почему против главного не хотят? Хотят оставить канал коммуникации. Как по мне, если санкции якобы не работают, их надо не снимать, а увеличивать то тех пор, пока не начнут действовать. Чтобы начали задыхаться, а не веселиться.
 показати весь коментар
 
а в отношении пуйла бздошно или экономически не выгодно санкции ввести?)))
 показати весь коментар
 
Почти вся Европа живет на ворованные деньги кремлевских олигархов. По крайней мере большую часть. Им проще санкции против бомжей или тем кто притесняет гомиков принимать чем перекрывать миллиардные потоки денег вводя санкции против реальных преступников.
 показати весь коментар
 
 
В Великобританії фсб розпилило газ новічок, в Україні перед виборами газ дурачок. маємо, що маємо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
перший відмітився...
 показати весь коментар
 
 
Нихрена гас ******** и ПЕСюнин, он надежнее. ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 434 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 434 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 434
 показати весь коментар
 
Такая мля справедливость, что постичь низя. За какого то старпера фэсэбэшника облагают санкциями, а за Крым ни гу-гу
 показати весь коментар
 
А что крым? Крым Петя признал Зоной Свободной Торговли, снабжал дармовой електроенергией, газом и водой, туристами и ресурсами. Теперь ЗЕ снабжает втихаря крымских окупантов. А чего вы хотите чтобы Европа смотрела на ето сквозь пальцы и себе на горло наступила? Не думаете же вы что в Европе такие дураки что ничего не видят что в Украине творится? Вот например, Украина введет санкции против Турции за бомбардировку курдов в Сирии? Сомневаюсь. Украинцы даже границу с окупантами не перекрыли потому что говорят что нам так выгодно работать на Рашке и в крым ездить отдыхать. Вот отож.
 показати весь коментар
 
а может это Иванов и Васечкин на самом деле.
 показати весь коментар
 
Нихрена ершов, мусор, и анохин, придурок. Учамц и калякамц на мардвань азикань. ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 1911 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 1911 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 1911
 показати весь коментар
 
Ну ничего,в следующем году поедут шпили смотреть.
 показати весь коментар
 
 
Афигеть как строго. Петров и Боширов аж усцыкаются от смеха. Неужели и ихние счета в Швейцарском банке заморозили? По ходу там даже имена не настоящие.
 показати весь коментар
 
теперь парашестану точно трендец..умеют таки санкциями давить..
 показати весь коментар
 
 
А як же дід Пупука, це ж він послав лпілі і віллі в Солсбері шпіліться і між справами Скрипалю обновіть?!)
 показати весь коментар
 
Лишь бы внешность и документы не поменяли
 показати весь коментар
 
Петров и Боширов с..ть хотели на эти санкции. Завтра будут Иванов и Сидоров там же, в Лондоне пить пиво и ржать над всерхдемократическим Западом...
 показати весь коментар
 
"Санкции против лиц,... причастных к применению или распространению химического оружия продлены на 1 год."

А через год они якобы исправятся, станут уважаемыми людьми... Чиновники Евросоюза зовсім "з глузду з'їхали". Вместо того , чтобы санкции против отравителей-террористов установить НАВСЕГДА, они устанавливают их на 1 год. А через через год "добро пожаловать" этим уродам?
 показати весь коментар
 
Смішно...
цим двом муділам не бачити більше ніяких шпілей
 показати весь коментар
 
 
Я, конечно, мог бы объяснить почему события в Солсбери нам мягко говоря не совсем верно подали, но тут забанят... ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян - Цензор.НЕТ 8902
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору