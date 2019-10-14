 ЄС продовжив санкції проти "Петрова", "Боширова" та ще двох росіян

Санкції продовжені ще на рік - до 16 жовтня 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Обмежувальні заходи були продовжені проти п'ятьох осіб, пов'язаних з режимом сирійського президента Башара Асада, чотирьох, причетних до інциденту з отруєнням у Солсбері, а також однієї організації - Центру наукових досліджень у Сирії.

Серед підсанкційних осіб - керівник Головного управління Генштабу Росії (колишнє ГРУ) Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін. Вони внесені до списку й під іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова. Влада ЄС вважає їх офіцерами ГРУ, причетними до організації замаху на колишнього агента Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері.

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Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомилв, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

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У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.