 "Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв": Разумков разом із сином прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
"Дмитро Разумков прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, разом із сином. Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв, щоб вони понад усе цінували мир і людське життя", - написала вона.
Фото: Кравчук/Facebook
ВАТНЫЙ малорос....
А ты постишь под флагом США...
и обвиняешь человека со Львова....))))
4 ч. ·
Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
и лезете сюда под прокси США...Германии.Франции.....Израиля)))))))
https://www.youtube.com/watch?v=7uF3-RsvkMc&feature=share&fbclid=IwAR1V4hLS7GAu_R56qKViMD3yvJtRlWUz5aelb2mtbx2u1N_t1Xt9LWHKM98
Поучительное видео!!! Смотреть ВСЕМ!!!
Показуха ихнее все.
"Порохоботы" вас предупреждали - зенарик это промосковская власть.
Так что сопите в тряпочку или идите на марш.
КОРОЧЕ ЮМОР 95 КВАРТАЛА НАРОДУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ
Ни один слуга народа их не посетил, ни один.
Какие же эти слуги отребья, прости Господи.
Чего не сделаешь ради прикрытия подлых делишек и отвлечения внимания от марша "нет капитуляции".
Нет капитуляции, победа будет за Украиной!
Но вот один вопрос к вам, Квартал:
почему вы пошли к мертвым но не идете к живым, в госпиталь, к раненым бойцам ВСУ?
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИДЕТЕ К ЖИВЫМ?
Квартал, а может, вы все таки сволочи?
Что же это третий по значимости государственный деятель страны ходит в одиночку ?
Где его сторонники ?
(а от души делается без СМИ, среди людей и детей)
а учить истории с зеленых))) соплей - действительно важно и нужно!
под себя, раз в один день переобулись в воздухе и стали мега-патриотами.