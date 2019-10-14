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 Політика України, Суспільство
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Все про:День захисника України (64) Разумков Дмитро (234) Кравчук Євгенія (2)

 "Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв": Разумков разом із сином прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ФОТО

Спікер ВР Дмитро Разумков разом із сином ушанували пам'ять загиблих захисників біля Стіни пам'яті полеглих за Україну в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Дмитро Разумков прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, разом із сином. Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв, щоб вони понад усе цінували мир і людське життя", - написала вона.

Також дивіться: Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв: Разумков разом із сином прийшов до Стіни памяті полеглих за Україну 01

Фото: Кравчук/Facebook

Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв: Разумков разом із сином прийшов до Стіни памяті полеглих за Україну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153767
 
   
 Топ коментарі
 
шо он там забыл?
ВАТНЫЙ малорос....
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А що там робило те зє-бидло? Це не його Герої, це не його війна, це не його країна .
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Дебил? Дебил! Сына назови своего так, отродье свинное)
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Какая же ты мразь. !!!! Провокатор -порохобот
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Молодец!Патриотизм начинается с детства и со знания истории! думаю что кгбшной кацапне больше перевирать ее не получится
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А що там робило те зє-бидло? Це не його Герої, це не його війна, це не його країна .
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🤣очередной львовский эксперд
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АЛЕША ты ОБОСРАЛСЯ!!! Это внутри украинский вопрос!!!
А ты постишь под флагом США...
и обвиняешь человека со Львова....))))
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ну я украинец так что вполне могу тут писать
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Антон Санченко
4 ч. ·

Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
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кацапских зассанцев на сайте много,в своей помойке не живется,лезут сюда.
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зачем к любой новости кацапов приплетать?🤣🤣
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потому что вы стыдитесь своей ссаной власовской тряпки....
и лезете сюда под прокси США...Германии.Франции.....Израиля)))))))
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а твоя лугандон, под двумя кубами замли, не так ли?
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Слава Богу!!! Хоть так!!! Хоть кто-то из дебилов включил мозг!!!
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Главное не забудь рассказать как вы решили Украину кацапам слить!
https://www.youtube.com/watch?v=7uF3-RsvkMc&feature=share&fbclid=IwAR1V4hLS7GAu_R56qKViMD3yvJtRlWUz5aelb2mtbx2u1N_t1Xt9LWHKM98
Поучительное видео!!! Смотреть ВСЕМ!!!
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синку, ти на марш до живих не ходи, а ти ходи до мертвих - мертві мовчатимуть, і всяк тебе поважатиме
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Як хваробе кашаль, дапамог Украіне. Але хоць так.
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Нормальный адекватный жест. Много там ещё политиков сегодня топчатся с детьми?
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Адекватный жест это когда от души, искренне. Где ты видел искренность в нынешних зелебобов?
Показуха ихнее все.
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Украинцы как и тупые славяне любят сентименты. И их этим периодически накачивают. Меня такое раздрожает. При отсутствии четкой стратегии завершения войны и развития экономики.
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Ну хорошо, а как лично ты видишь развитие украинской экономики? За счёт чего ты это видишь?
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Я не для того здесь ,чтобы каждому болвану объяснять свое видение этого пути. Но зато каждому станет понятно о тех,кто не на правильном направлении. Если указать приметы.
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Украинцы как и тупые славяне любят сентименты. поясниш?
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А куда правду девать ? Украинцы в подавляющем большинстве не способны думать аналитически. От того и выбирают странных президентов больше 20 лет. А шо, не ?
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ну що ти тупий я зрозумів, українці і є слов"яни ! ти випадково не за зєлєнського голосував?
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Нет,дебил - я за него не голосовал. И за олигарха парашенко тоже. Потому шо я понимаю,шо такое олигархия и каковы ее наследия.
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У Пороха была четкая стратегия, но вам зебилам было похрен, вы вместе с х-лом вытеснили самого лучшего президента.
"Порохоботы" вас предупреждали - зенарик это промосковская власть.
Так что сопите в тряпочку или идите на марш.
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Ну приведи пример тогда. Только не путай улучшение его собственного экономического положения со страной. И по правилам экономики,хороших экономистов жизнь не выкидывает на свалку. Это невыгодно для жизни украинцев.
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Що за ахінею Ви несете? Мене це "роздрожает", причому "стратегически", а іноді навіть "экономически". Вам ніколи не спадало на думку, що негоже навішувати ярлики скопом? На будь-яку націю чи спільноту?
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Вот как интересно - народ собирается в марш , а Разумкова и Зеленского никто не пригласил. А ведь раньше власть и народ шли одной колонной
КОРОЧЕ ЮМОР 95 КВАРТАЛА НАРОДУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ
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У меня еще один вопрос есть, почему Квартал идет к мертвым, возложить цветы, но не идет к живым, к раненым бойцам ВСУ в госпиталь?
Ни один слуга народа их не посетил, ни один.
Какие же эти слуги отребья, прости Господи.
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Показуха, словесная шелуха...
Чего не сделаешь ради прикрытия подлых делишек и отвлечения внимания от марша "нет капитуляции".
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Друзья мои ,я сегодня видела очень важную деталь на митинге. Живу в Одессе, родом с Измаила,так вот, приехала я в Измаил на митинг поддержать наших патриотов против капитуляции,мэр Измаила , маланец,как положено из партии слуги урода приказал в День Защитника Отечества ,возложить цветы к памятнику российскому генералу Тучкову, якобы основателю города ,на самом деле - российскому оккупанту. Взвод пограничников выполнил приказ главкома, но когда они проходили мимо нашего митинга возле памятника Тарасу Шевченко, начвзвода нам крикнул -Слава Украине! и всесь взвод вместе с митингующими ответили - Героям Слава! Они еще выполняют преступные приказы ,пока!!! Но душою армия с нами, не забываем об этом , мы поддержим их ,они поддержат нас.
Нет капитуляции, победа будет за Украиной!
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Надеюсь сегодня киевляне массово поддержат марш "Нет капитуляции".
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иди лечись.
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Я смотрю у тебя хорошие познания кто и кем кормиться, иди тоже таблетки прими.
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2015 вновь избран мэром Измаила (выдвинут Блоком Петра Порошенко «Солидарность»), за него проголосовало 94,52% избирателей [4] .Зачем врать? Смысл?
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Не ври.зебоб ,мне не ври,я с Измаила родом, Абрамченко моментально перекрасился когда Порошенко пришел к власти,до этого он был в регионалах, сейчас Абрамченко состоит в партии слуги урода .И еще ,подкацапник,меров не выдвингают,и не назначают,это не кацапия,за них голосуют горожане.
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как странно народа нет или он в поле картинки фотографа отогнал охрану
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Отличный пост. Был бы. Если бы в конце было не только "цінували мир та людське життя", а ещё "свободу та незалежність своєї країни". А так- на троечку с минусом.
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Седня у кацапов и малоросской части електората Зе подгорает не падецки на всяких Ютубах)))
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Эй, Квартал, все понятно, чтить память героев в такой день.
Но вот один вопрос к вам, Квартал:
почему вы пошли к мертвым но не идете к живым, в госпиталь, к раненым бойцам ВСУ?
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИДЕТЕ К ЖИВЫМ?

Квартал, а может, вы все таки сволочи?
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A где 73% тех кто голосовал за этих "слуг народа" ?
Что же это третий по значимости государственный деятель страны ходит в одиночку ?
Где его сторонники ?
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Сторонники пытаются разложить свою зарплату по кучкам так, чтобы вышло как и должно 4000$ . "Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв": Разумков разом із сином прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 6243
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Я и говорю - пустое место этот "слуга народа", на фоне настоящего лидера.
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традиция отличная...НО ...но если не для пиара и от души...
(а от души делается без СМИ, среди людей и детей)
а учить истории с зеленых))) соплей - действительно важно и нужно!
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Зеленые предатели-капитулянты действительно обделались
под себя, раз в один день переобулись в воздухе и стали мега-патриотами. "Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв": Разумков разом із сином прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 662
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картина маслом..хз кто (знаю только гройсмана а не зеленую дрянь имен даже не знаю министров..)и его тугосерченко
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