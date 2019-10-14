 "Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв": Разумков разом із сином прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Дмитро Разумков прийшов до Стіни пам'яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, разом із сином. Маємо розповідати дітям про сучасну війну та її героїв, щоб вони понад усе цінували мир і людське життя", - написала вона.

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Фото: Кравчук/Facebook