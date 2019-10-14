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 Політика України
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 Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

Колишній посол у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий вважає, що якби Вашингтон заморозив надання Україні військової допомоги, цим скористалася б Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Чалий сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Я відверто не знаю, як пов'язане між собою питання надання допомоги із перемовинами Трампа і Зеленського. Однак якщо це відповідає дійсності, то подібний крок завдав би значної шкоди українсько-американським відносинам у сфері безпеки і оборони. Це було би, звичайно, використано третьою стороною - Росією", - сказав він.

Дипломат зазначив, що влада США не сповіщала українське посольство про можливе припинення військової допомоги.

"Через свої канали я дізнався, що деякі компанії, які б мали укладати із нами контракти в цьому напрямі, затримують процедуру. Це, відповідно, могло призвести до того, що ми просто не встигли б отримати військову допомогу до 30 вересня, до завершення бюджетного року в США", - повідомив Чалий.

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Він також акцентував, що команда Офісу Президента не реагувала на інформацію посольства України в США щодо можливого ​​заморожування військової допомоги з боку американської влади. У зв'язку з чим, як зазначає дипломат, йому довелося просити про це конгресменів.

"Не маючи доручення з Києва, але поінформувавши українську владу про ситуацію, не отримавши від них жодної відповіді на кілька моїх запитів щодо наших наступних дій, я зробив певні кроки самостійно. Використавши при цьому надані раніше посольству директиви щодо збільшення військово-технічної допомоги з боку США. Я звернувся до представників Конгресу, Сенату, щоб вони звернули увагу на це питання, щоб допомога надійшла вчасно", - заявив Чалий.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153764
 
   
 Топ коментарі
 
"Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый"

"Я вам нічєво нє должєн!" ©
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А Чалый не думает что такой опытный политик как Владимир Александрович лучше знает что именно нужно его избирателям?
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А Чалый не думает что такой опытный политик как Владимир Александрович лучше знает что именно нужно его избирателям?
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Чалий сам себе заперечує, то каже що нічого не знає про можливе припинення військової допомоги від США, то каже що інформував про можливе припинення військової допомоги Офіс президента, а ті не реагували! Так була інформація про можливе припинення військової допомоги чи ні і по яким каналам вона поступила? Чалий може однозначно визначитись хоча б з цим маленьким фактом? Якщо це була неофіційна інформація, то чому Офіс Президента мав на неї реагувати? Що зробив Чалий як посол щоб з'ясувати цю вкрай важливу інформацію в Держдепартаменті США, по офіціальним та неофіціальним каналам? А правда в тім що Чалий нічого не зробив, щоб з'ясувати реальну ситуацію в Білому домі! Чалий був пустим місцем а не послом України і фактично діяв на шкоду відносин США та України, після того як Президентом в Україні обрали Зеленського! Чалий це приклад неякісного та нефахового підходу до виконання дипломатичних обов'язків послом України! Дипломат не має шкодити інтересам України якщо обрали не того Президента!
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Його виборцям треба - хліба і видовищ.
Видовища від гаранта вже починают набридать. Черга за "хлебушком".
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"Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый"

"Я вам нічєво нє должєн!" ©
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И там же:"Дипломат отметил, что власти США не оповещали украинское посольство о возможной приостановке военной помощи"©
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Чалый сработал и узнал, и сообщил, и ответа не получил, и самостоятельно проявил инициативу... Он - президент?
Ты думаешь, что работают только с официальной информацией? Тебе только что сообщили - как бывает...
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Дурко, чего "Чалый узнал", если он сам же говорит, что подобной инфы не получал?
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Зеб, в отличие от тебя я прочел всю статью, а не только заглавие и первый вбзац.
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Зеб, подпись ставится в конце, а не в начале.

1. По своим каналам я узнал, ...

2. Не имея поручения из Киева, но
3. проинформировав украинскую власть о ситуации,
4. не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий,
5. я сделал определенные шаги самостоятельно.
Источник:https://censor.net.ua/n3153764

Вы, зебы, готовы мозги выкинуть и никогда ими не пользоваться, только бы защитить своего мессию.
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Для лоботомованих - ніачом. А для "нєізбіратєлєй клоуна" - конкретна інформація.
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Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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Ситуация похожа на ОБСЕ , только тут Чальій , а там Арьев. И оба пьітаются перевести стрелки на Зеленского , за свои косяки и решения , на которьіе Украина НЕ МОГЛА повлиять .
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..да ..очень плачевно!!! Сколько же откровенных идиотов вроде тебя бродит по украинской земле!!!???
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Они искали интерактивную комнату 😀😀😀
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а как должен был реагировать?🤣🤣понаписываете бред
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А никак. Зелемойский ноль в политике, а нормальный политик задействовал бы все связи, как это сделал Чалый, но Зелемойский может только 117 раз упомянуть Порошенко и ни разу не обратиться...
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надо было просто языком как чалый потрепать и всё
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У тебя русско-кацапский google-переводчик не работает, если ты не понимаешь статью на русском?
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так как должен был реагировать офис президента?🤣🤣
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Так зе для того й потрібен , щоб зламмати опір планам ху..а , та поламати підтримку США та інших країн .
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Зеленский уволил посла в США Чалого /Зеленский лишил дипломатического ранга трёх антироссийских политиков/ Для чего уволил и лишил:Маловероятно, что удастся удерживать санкции и изоляцию России дальше, - Зеркаль/ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко/ Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии/ По словам президента США Дональда Трампа, он готов и в следующий раз остановить оказание финансовой помощи Украине
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Зе - это проект кремля, а зедебилы это ватники.
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Надо было отреагировать минетом американскому послу?
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Чалый сработал в меру своих возможностей, не получив никакой поддержки...
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А якщо ціллю мовчання і була відмова в допомозі? "Все нас бросили, делать нечего, "придется" идти на союз з кремлем". А?
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"но проинформировав украинскую власть о ситуации, не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий, я сделал определенные шаги самостоятельно"

типичная фраза руссо-пропаганды
посол Украины информировал украинскую власть, не получил от НИХ ответа - это твоя власть, дядя
спалился олень
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Зеленський нахабно брехав, що під час спілкування з Трампом не знав про можливе замороження допомоги від штатів
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"Знаете, нам почему-то "везет". Отчего-то мы попадаем всегда в эту ситуацию. И мы оказываемся там потому, что все проблемы создаются здесь, в Киеве. У некоторых есть желание поиграть в политику на Вашингтонской площадке для обеспечения своих личных интересов. И это приводит к проблемам".Источник: https://censor.net.ua/n3153761
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Понятно , что ни Юга , ни Аваков, ни журнашлюхи с "Першого" в белом глазу не знали тонкостей политической жизни в США . И даже якобы дипломам Пепа мог не знать ....
Потому так откровенно и тупо топили за Клинтоншу ...
Но Чалый для того и был назначен, чтобы разъяснять кретинам при власти , шо отказываться о республикского проукраинского лобби - есть путь к суициды . Ведь республиканское проукраинское лобби традиционно более мощное и оно нацеленно больше на реальную помощь а не на обамовскую трепологию и демогогию .
Нужно было просто тупо не брать ни чью сторону и Чалый хер шо сделал , хотя не мог не понимать , насколько опасна открытая и заискивающая симпатия к Клинтонше .

Так шо он терь может только тупо сотрясать воздух . Именно при его каденции в посольстве США украинская власть умудрилась октрыто рассориться с администрацией президента Трампа даже при наличии абсолютной и очевидной заинтересованности США в проевропейском курсе Украины .
Стадо слонов в посудной лавке сумело оттоптать "больные мозоли" не только абсолютно всех своих соседей , но и США . А Чалый в этом "стаде" ведущий слон в центральной локации ...

Когда эти команда гордо рассказывает, как им удалось создать антипутинскую коалицию надо просто гепотетически представить любую другую команду в той же ситуации . Если те же страны обхаживали всячески Бандюковича , зная , что оно дважды судимое и голимое ...
Думаю , что и Тимошенко, и Гриценко вели бы куда более успешную внешнюю политику и не пересрались бы даже с поляками из-за событий 70-летней давности . Они понимали , что гуманитарный блок (мова и вира) не может быть в центре угла в воющей стране , когда на передке больше половины оне пока русскоязычные . Левобережная Украина была в империи Мокшей 400 лет и нужно не одно поколение , чтобы избавиться от этого наследия . Язык не гордиев узел , а нервное окончание и его нельзя рубить мечём .
В своё время Литва вела мудрейшую политику и не трогала православие . Но пришла шляхта и пыталась силой навязать либо вообще католицим , либо греко-римскую церковную иерархию . Результат - сама Речь и стала жертвой ... последний раздел Польши Катькой второй вышел именно как результат Колиивщины . Да и ослабление Польши тоже результат непрерывных восстаний козаков на правом берегу .

Но барыги всё знают по-верхам и не углубляясь в исторический опыт и потому решили снова "продавливать" те методы , которые веками доказали свою несостоятельность . Да и ещё вовремя войны .
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кондитер Петя возомнил себя великми дипломатом и встаил Украину в самую грязную истоию за время ее существования.
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Но как бы тупо не просрали внешнюю политику "петюны" , разве это оправдывает Вову , шобы он наступал на те же *********** лепёшки из лайна ?!

Разве правобережная Украина голосовала за ЗЕ , шобы он вытаскивал из заплесневелой петиной шафы формулу немца ?!
Разве ныняшнее "отведение войск" не напоминает договорённости с ********** генштабом про вывод группировки из Иловайска ?!

Кто не учит страшные уроки истории того эта история бьет кувалдой по бошка !!!

Вся истории мокшанской соседии это непрерывная череда войн, договоров и их постоянных нарушений ... Про это ещё Бисмарк писал .
Но Иловайск был куда исторически и географически ближе !

Вова через Кучму подписал снова отведение войск в чистое поле без фортификаций и на зиму .
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Не Офис, а Администрация и не Зеленского, а Порошенко, - путает что-то старик Чалый.
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