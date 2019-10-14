 Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Чалий сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.
"Я відверто не знаю, як пов'язане між собою питання надання допомоги із перемовинами Трампа і Зеленського. Однак якщо це відповідає дійсності, то подібний крок завдав би значної шкоди українсько-американським відносинам у сфері безпеки і оборони. Це було би, звичайно, використано третьою стороною - Росією", - сказав він.
Дипломат зазначив, що влада США не сповіщала українське посольство про можливе припинення військової допомоги.
"Через свої канали я дізнався, що деякі компанії, які б мали укладати із нами контракти в цьому напрямі, затримують процедуру. Це, відповідно, могло призвести до того, що ми просто не встигли б отримати військову допомогу до 30 вересня, до завершення бюджетного року в США", - повідомив Чалий.
Він також акцентував, що команда Офісу Президента не реагувала на інформацію посольства України в США щодо можливого заморожування військової допомоги з боку американської влади. У зв'язку з чим, як зазначає дипломат, йому довелося просити про це конгресменів.
"Не маючи доручення з Києва, але поінформувавши українську владу про ситуацію, не отримавши від них жодної відповіді на кілька моїх запитів щодо наших наступних дій, я зробив певні кроки самостійно. Використавши при цьому надані раніше посольству директиви щодо збільшення військово-технічної допомоги з боку США. Я звернувся до представників Конгресу, Сенату, щоб вони звернули увагу на це питання, щоб допомога надійшла вчасно", - заявив Чалий.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.
Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Видовища від гаранта вже починают набридать. Черга за "хлебушком".
"Я вам нічєво нє должєн!" ©
Ты думаешь, что работают только с официальной информацией? Тебе только что сообщили - как бывает...
1. По своим каналам я узнал, ...
2. Не имея поручения из Киева, но
3. проинформировав украинскую власть о ситуации,
4. не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий,
5. я сделал определенные шаги самостоятельно.
Источник:https://censor.net.ua/n3153764
Вы, зебы, готовы мозги выкинуть и никогда ими не пользоваться, только бы защитить своего мессию.
.
типичная фраза руссо-пропаганды
посол Украины информировал украинскую власть, не получил от НИХ ответа - это твоя власть, дядя
спалился олень
Потому так откровенно и тупо топили за Клинтоншу ...
Но Чалый для того и был назначен, чтобы разъяснять кретинам при власти , шо отказываться о республикского проукраинского лобби - есть путь к суициды . Ведь республиканское проукраинское лобби традиционно более мощное и оно нацеленно больше на реальную помощь а не на обамовскую трепологию и демогогию .
Нужно было просто тупо не брать ни чью сторону и Чалый хер шо сделал , хотя не мог не понимать , насколько опасна открытая и заискивающая симпатия к Клинтонше .
Так шо он терь может только тупо сотрясать воздух . Именно при его каденции в посольстве США украинская власть умудрилась октрыто рассориться с администрацией президента Трампа даже при наличии абсолютной и очевидной заинтересованности США в проевропейском курсе Украины .
Стадо слонов в посудной лавке сумело оттоптать "больные мозоли" не только абсолютно всех своих соседей , но и США . А Чалый в этом "стаде" ведущий слон в центральной локации ...
Когда эти команда гордо рассказывает, как им удалось создать антипутинскую коалицию надо просто гепотетически представить любую другую команду в той же ситуации . Если те же страны обхаживали всячески Бандюковича , зная , что оно дважды судимое и голимое ...
Думаю , что и Тимошенко, и Гриценко вели бы куда более успешную внешнюю политику и не пересрались бы даже с поляками из-за событий 70-летней давности . Они понимали , что гуманитарный блок (мова и вира) не может быть в центре угла в воющей стране , когда на передке больше половины оне пока русскоязычные . Левобережная Украина была в империи Мокшей 400 лет и нужно не одно поколение , чтобы избавиться от этого наследия . Язык не гордиев узел , а нервное окончание и его нельзя рубить мечём .
В своё время Литва вела мудрейшую политику и не трогала православие . Но пришла шляхта и пыталась силой навязать либо вообще католицим , либо греко-римскую церковную иерархию . Результат - сама Речь и стала жертвой ... последний раздел Польши Катькой второй вышел именно как результат Колиивщины . Да и ослабление Польши тоже результат непрерывных восстаний козаков на правом берегу .
Но барыги всё знают по-верхам и не углубляясь в исторический опыт и потому решили снова "продавливать" те методы , которые веками доказали свою несостоятельность . Да и ещё вовремя войны .
Разве правобережная Украина голосовала за ЗЕ , шобы он вытаскивал из заплесневелой петиной шафы формулу немца ?!
Разве ныняшнее "отведение войск" не напоминает договорённости с ********** генштабом про вывод группировки из Иловайска ?!
Кто не учит страшные уроки истории того эта история бьет кувалдой по бошка !!!
Вся истории мокшанской соседии это непрерывная череда войн, договоров и их постоянных нарушений ... Про это ещё Бисмарк писал .
Но Иловайск был куда исторически и географически ближе !
Вова через Кучму подписал снова отведение войск в чистое поле без фортификаций и на зиму .