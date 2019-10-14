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 Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: "Найменше, що я міг зробити для наших захисників"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що політизація його вчорашнього походу на ветеранську вечірку в київському Docker pub абсолютно недоречна.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У Програмі діяльності нашого Уряду ми окремо прописали, що ставлення до ветеранів у суспільстві має бути шанобливим та поважливим! Починати треба з власного прикладу.

Привітати зі святом тих, хто, жертвуючи своїм життям та комфортом, захищає нашу країну, - найменше, що я міг учора зробити", - написав він.

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Гончарук наголосив, що далі вчинки говоритимуть голосніше за слова.

"Перше, що я можу вже задекларувати, - у Держбюджеті-2020 наша команда заклала найбільші в історії видатки на безпеку та оборону. Гідні умови життя для захисників - наш пріоритет.

Десятки тисяч українців загинули, захищаючи Україну. Десятки тисяч наших хлопців кожен день продовжують захищати наше мирне небо чи то в Києві, чи то в Маріуполі, чи у Львові. Ми ніколи не зрадимо їх та Україну!" - резюмував прем'єр.

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Гончарук про реакцію на відвідування ним ветеранської вечірки: Найменше, що я міг зробити для наших захисників 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153763
 
   
 Топ коментарі
 
вата скрежет как всегда мне лично как то приятно ....
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ПреЗЕдент жере сир по 58 грн. за кіло, ось і ви ХавайТе.
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..а Вы внимательно послушайте!!! Именно ЗА КИЛО!!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=OVhI1SDeAiY А это для облегчения Вашего поиска . Моника Зеленски на волне вранья и непрошибаем. Эксперты... проанализировав выступление сделали вывод..что всё что он намолол можно было за ЧЕТЫРЕ часа сделать. Многократные повторения с расчётом на то..что 14 часовый бред никто пересматривать не станет.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc... а это Вам ещё... может дойдёт..какое ничтожество выбрали?!
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Ключевое это "никак" Ну тогда разреши и нынешнему зеленому министру экономики после работы утешаться со свинками. Он своего нетрадиционного и не скрывает...
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А кого должен бояться наш премьер? МИДа РФ, Лукаш или Портнявого? большинство зебилов до сих пор не могут понять разницы между националистами и русскими нацистами напавшими на Украину.
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