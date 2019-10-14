EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  1404  24
Все про:бідність (41) Нобелівська премія (35)

 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю

Лауреатами премії з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля в 2019 році стали Майкл Креймер зі США, Абіджіт Банерджі з Індії та Естер Дюфло з Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це оголосили в понеділок у Шведській королівській академії наук.

Ці три економісти стали лауреатами премії за "їхній експериментальний підхід до полегшення глобальної бідності", повідомили в академії наук.

Лауреати представили новий підхід до того, як отримати відповіді на питання про те, як краще боротися з бідністю, пояснили в академії.

Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі

Дюфло, яка народилася в 1972 році, стала наймолодшим в історії лауреатом премії з економіки, а також - лише другою жінкою, якій присуджується ця премія. У 2009 році першою жінкою-лауреатом премії з економіки стала Елінор Остром.

У 2018 році лауреатами премії стали американські економісти Вільям Нордхаус і Пол Ромер. Тоді премію економістам присудили за "інтеграцію інновації та впливу клімату з економічним зростанням".

Премія шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, неофіційно звана Нобелівською премією з економіки, вручається з 1969 року. Премію заснував Банк Швеції до свого 300-річного ювілею, вона не є однією з премій, на які передбачав виділення коштів Нобель. Попри це лауреатів премії з економіки оголошують разом з лауреатами премії з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Оголошення лауреатів премії з економіки завершує нобелівський тиждень.

У період з 1969 до 2018 року премія була вручена 50 разів, її отримала загалом 81 особа.

Розмір премії в 2019 році становить 9 млн шведських крон (приблизно $1 млн), її розділять порівну між лауреатами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153762
 
   
 Топ коментарі
 
А Гонтаревой полагается какая премия в области разрушеия экономии ?
 показати весь коментар
 
Слід зауважити, що у Грети нема власних ідей. Просто хитрожопе дівчисько знайшло оправдання своєму небажанню відвідувати шкільні заняття. Бо навчання - часто трудна, хоч для багатьох і приємна, робота. Все, що вона виголошує, вже виголошене іншими людьми. Але чому саме їй надають трибуну? Чи не тому, що вона - зручна ширма для негідників?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В нынешние не простые времена, туалетная бумага должна идти на изготовление колбасы! Прошу отнестсь с пониманием, россияне!Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью - Цензор.НЕТ 6598
 показати весь коментар
 
Видимо "святой" водой, чтобы по-скрепному.
Как по мне, это вполне годная схема по очередной стрижке расеянских лохов, рпц вполне могжет взять на вооружение. Как никак потенциально огромные прибыли, быстренько замутят производство по продаже "святой" воды из под крана, для мытья скрепных кацапских жоп. Рпцшным попам же нужно на что-то новые мерседесы покупать и особняки с яхтами строить.

А расеянский человек такое существо - все что угодно схавает, ко всему притерпится, его отсутствием туалетной бумаге не напугать. Одна проблема, думаю большинство расеянцев просто перестанут жопу подтирать, а вместо "святой" жопной воды скорей флакон боярышника купят.
 показати весь коментар
 
У Данії збираються робити пивні пляшки з паперу.
Carlsberg показала прототип экологичной бутылки из бумаги. ФОТО
Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 7834

А пляшки будуть робити не з туалетного паперу? Бо колір дуже схожий.
Можна випускати обмеженими серіями пляшки з туалетного паперу, використаного відомими людьми. Пиво теж можна робити ексклюзивним. Буде пользуваться самашедшим успєхом! )))
Наприклад, - "Купуйте тільки у нас! Пиво з мочі Зеленського в пляшках з туалетного паперу, яким підтирався сам Зеленський! Обмежений випуск!"


 показати весь коментар
 
Чистый плагиат. Совдепия из ниё делала калпасу по 2-20.
 показати весь коментар
 
Слід зауважити, що у Грети нема власних ідей. Просто хитрожопе дівчисько знайшло оправдання своєму небажанню відвідувати шкільні заняття. Бо навчання - часто трудна, хоч для багатьох і приємна, робота. Все, що вона виголошує, вже виголошене іншими людьми. Але чому саме їй надають трибуну? Чи не тому, що вона - зручна ширма для негідників?
 показати весь коментар
 
 
Ні шо вони винайшли?
Невже зробили відкриття, що «Отнять і подєліть» не працює?
 показати весь коментар
 
Не проста спижжыть у мине ашко рипит, паэтаму луще даунам, чем папасть. Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 2047 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 2047 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 2047
 показати весь коментар
 
ставіть екскрємєнти і опити над ніщіми - еффєктівно бороцца с бєдностью
 показати весь коментар
 
Почтальйон Пєчкін - лауреат Нобєлєвськой премії по медицині. "За експєрімєнтальний подход с целью провєдєнія опитов над бродячімі животнимі".

Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 7683
 показати весь коментар
 
 
А Гонтаревой полагается какая премия в области разрушеия экономии ?
 показати весь коментар
 
 
Списсыанальная примиё, как спижжыт лярд и не сесь. Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 2586
 показати весь коментар
 
Весьма и весьма туманно и неопределенно. Сражение с бедностью напоминает битву Рыцаря Печального Образа с ветряными мельницами.
 показати весь коментар
 
 
І що ж ці експерементатори запропонували бідним? Невже підняти дупи і працювати?
 показати весь коментар
 
 
не сказали им закрыты пысочок и платыты уси податкы по заветам соевых рагулей, которые попутно пилят НДС.
 показати весь коментар
 
Знаю только, что Майкл Кремер предлагает снизить рождаемость в бедных странах. Но как это сделать? Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 952
 показати весь коментар
 
 
Борються потихеньку.

"Политика государства в области контроля за численностью населения в Индии, ориентированная на бедных и обездоленных, имеет темную сторону. С 1975 года - года «Чрезвычайного положения» , когда 6,2 млн мужчин были подвергнуты принудительной стерилизации, несмотря на широкую критику этого шага, - бремя сокращения рождаемости лежит только на женских плечах. Корреспонденты сообщества Video Volunteer рассказывают о растущих случаях стерилизации малоимущих женщин в государственных медицинских центрах без их согласия.
В 2013-2014 годах в Индии было проведено 4 миллиона стерилизаций, из которых только 100 000 были выполнены у мужчин. Стоит напомнить, что Индия тратит на стерилизацию 85% бюджета, выделенного на планирование семьи. В 2014 году 15 женщин в штате Чхаттисгарх умерли из-за неудачной стерилизации в правительственных лагерях."
https://twitter.com/IndiaSpend/status/976348052532449281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E976348522097324032&ref_url=https%3A%2F%2Fru.globalvoices.org%2F2018%2F04%2F02%2F72134%2F
 показати весь коментар
 
Економіка,то цікаво.А була новина про присудження нобелівки польській письменниці,українці за походженням Ользі Токарчук ?Неординарна особистість.
І в математиці наші не пасуть задніх (хоч і в Швейцарії) :
"Українська вчена-математик Марина В'язовська зі своєю командою спричинила сенсацію у світі науки!
Вона розв'язала математичне рівняння, яке вирішує, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що ************** одна від одної. Учені всього світу билися над її вирішенням протягом 400 років, а Марині знадобилося лише два."Учена з України здійснила унікальний математичний прорив
 показати весь коментар
 
Снассяла рамере за чилавечинский капибздал, типерь даунам за атстой. Полный аут иганамичиссыкай мысси. Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 5540 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 5540 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю - Цензор.НЕТ 5540
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору