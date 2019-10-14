 Нобелівську премію з економіки присудили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це оголосили в понеділок у Шведській королівській академії наук.
Ці три економісти стали лауреатами премії за "їхній експериментальний підхід до полегшення глобальної бідності", повідомили в академії наук.
Лауреати представили новий підхід до того, як отримати відповіді на питання про те, як краще боротися з бідністю, пояснили в академії.
Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.
Дюфло, яка народилася в 1972 році, стала наймолодшим в історії лауреатом премії з економіки, а також - лише другою жінкою, якій присуджується ця премія. У 2009 році першою жінкою-лауреатом премії з економіки стала Елінор Остром.
У 2018 році лауреатами премії стали американські економісти Вільям Нордхаус і Пол Ромер. Тоді премію економістам присудили за "інтеграцію інновації та впливу клімату з економічним зростанням".
Премія шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля, неофіційно звана Нобелівською премією з економіки, вручається з 1969 року. Премію заснував Банк Швеції до свого 300-річного ювілею, вона не є однією з премій, на які передбачав виділення коштів Нобель. Попри це лауреатів премії з економіки оголошують разом з лауреатами премії з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Оголошення лауреатів премії з економіки завершує нобелівський тиждень.
У період з 1969 до 2018 року премія була вручена 50 разів, її отримала загалом 81 особа.
Розмір премії в 2019 році становить 9 млн шведських крон (приблизно $1 млн), її розділять порівну між лауреатами.
Как по мне, это вполне годная схема по очередной стрижке расеянских лохов, рпц вполне могжет взять на вооружение. Как никак потенциально огромные прибыли, быстренько замутят производство по продаже "святой" воды из под крана, для мытья скрепных кацапских жоп. Рпцшным попам же нужно на что-то новые мерседесы покупать и особняки с яхтами строить.
А расеянский человек такое существо - все что угодно схавает, ко всему притерпится, его отсутствием туалетной бумаге не напугать. Одна проблема, думаю большинство расеянцев просто перестанут жопу подтирать, а вместо "святой" жопной воды скорей флакон боярышника купят.
Carlsberg показала прототип экологичной бутылки из бумаги. ФОТО
А пляшки будуть робити не з туалетного паперу? Бо колір дуже схожий.
Можна випускати обмеженими серіями пляшки з туалетного паперу, використаного відомими людьми. Пиво теж можна робити ексклюзивним. Буде пользуваться самашедшим успєхом! )))
Наприклад, - "Купуйте тільки у нас! Пиво з мочі Зеленського в пляшках з туалетного паперу, яким підтирався сам Зеленський! Обмежений випуск!"
Невже зробили відкриття, що «Отнять і подєліть» не працює?
"Политика государства в области контроля за численностью населения в Индии, ориентированная на бедных и обездоленных, имеет темную сторону. С 1975 года - года «Чрезвычайного положения» , когда 6,2 млн мужчин были подвергнуты принудительной стерилизации, несмотря на широкую критику этого шага, - бремя сокращения рождаемости лежит только на женских плечах. Корреспонденты сообщества Video Volunteer рассказывают о растущих случаях стерилизации малоимущих женщин в государственных медицинских центрах без их согласия.
В 2013-2014 годах в Индии было проведено 4 миллиона стерилизаций, из которых только 100 000 были выполнены у мужчин. Стоит напомнить, что Индия тратит на стерилизацию 85% бюджета, выделенного на планирование семьи. В 2014 году 15 женщин в штате Чхаттисгарх умерли из-за неудачной стерилизации в правительственных лагерях."
https://twitter.com/IndiaSpend/status/976348052532449281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E976348522097324032&ref_url=https%3A%2F%2Fru.globalvoices.org%2F2018%2F04%2F02%2F72134%2F
І в математиці наші не пасуть задніх (хоч і в Швейцарії) :
"Українська вчена-математик Марина В'язовська зі своєю командою спричинила сенсацію у світі науки!
Вона розв'язала математичне рівняння, яке вирішує, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що ************** одна від одної. Учені всього світу билися над її вирішенням протягом 400 років, а Марині знадобилося лише два."Учена з України здійснила унікальний математичний прорив