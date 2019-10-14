 Чалий про скандал навколо Трампа і Зеленського: Якщо роздруківки правдиві, то Україна може уникнути затягування в американські внутрішньополітичні чвари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Тепер набагато складніше буде робити речі, про які йдеться в розмовах. Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Тож, якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньополітичні чвари", - каже Чалий.

Водночас Чалий закликав усі зацікавлені в роздмухуванні скандалу в Україні сторони відмовитися від спекуляцій на темі так званого втручання Києва в американські вибори 2016 року. Подібна риторика щодо США, як зазначає дипломат, схожа на політичний суїцид.

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"Знаєте, нам чогось "щастить". Чомусь ми потрапляємо завжди в цю ситуацію. І ми опиняємося там тому, що всі проблеми створюються тут, у Києві. У декого є бажання погратись у політику на вашингтонському майданчику заради забезпечення своїх особистих інтересів. І оце призводить до проблем".

Сам Чалий заявляє, що за його каденції команда посольства прибрала з порядку денного питання про уявне українське втручання.

"Стосовно так званого втручання України у вибори в США, то це питання було зняте. А зараз знову є намагання реанімувати цю тему в інформаційному просторі США", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, що демократи з Палати представників восени 2019 року розпочали процедуру імпічменту щодо президента США Дональда Трампа. На такий крок вони пішли, дізнавшись зі ЗМІ, що Трамп під час літньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським тиснув на співрозмовника, прагнучи змусити його провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Демократи вважають, що Трамп зловжив повноваженнями, прагнучи створити проблеми своєму політичному суперникові.