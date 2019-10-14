 Чалий про скандал навколо Трампа і Зеленського: Якщо роздруківки правдиві, то Україна може уникнути затягування в американські внутрішньополітичні чвари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.
"Тепер набагато складніше буде робити речі, про які йдеться в розмовах. Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Тож, якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньополітичні чвари", - каже Чалий.
Водночас Чалий закликав усі зацікавлені в роздмухуванні скандалу в Україні сторони відмовитися від спекуляцій на темі так званого втручання Києва в американські вибори 2016 року. Подібна риторика щодо США, як зазначає дипломат, схожа на політичний суїцид.
"Знаєте, нам чогось "щастить". Чомусь ми потрапляємо завжди в цю ситуацію. І ми опиняємося там тому, що всі проблеми створюються тут, у Києві. У декого є бажання погратись у політику на вашингтонському майданчику заради забезпечення своїх особистих інтересів. І оце призводить до проблем".
Сам Чалий заявляє, що за його каденції команда посольства прибрала з порядку денного питання про уявне українське втручання.
"Стосовно так званого втручання України у вибори в США, то це питання було зняте. А зараз знову є намагання реанімувати цю тему в інформаційному просторі США", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, що демократи з Палати представників восени 2019 року розпочали процедуру імпічменту щодо президента США Дональда Трампа. На такий крок вони пішли, дізнавшись зі ЗМІ, що Трамп під час літньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським тиснув на співрозмовника, прагнучи змусити його провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
Демократи вважають, що Трамп зловжив повноваженнями, прагнучи створити проблеми своєму політичному суперникові.
Нужно ли "раздувать скандал" по вмешательству Пети в выборы 2016?
Или надо замять, замолчать, затихариться?
Вас сюди не звали.
Никто, в общем-то, и не собирался организовывать провокации, мы ж тут не Арахамия с рассказами про нанятых протестующих.
Да и, вообще, за последнее время я не видел на улице никаких провокаций.
Я видел провокации в АП и в Кабмине. И в Раде.
Д7 не собирали Майдан. Билецкий (ну или Аваков) не собирали. Порошенко не собирал. Майдан собирает не оппозиция, его собирает власть. Путем своих же собственных провокаций и громких оправданий в стиле "нам оппонентнейм в штаны насрал, и Сорос гадит". Ну или никто никому ничего не обещал, когда обещал. Ну или когда тупо нема повноважень.
Всех людей на площадях, ходах и митингах собрала персонально текущая администрация и ее штатные спикеры.
Особенно предложением поверить на слово, потому что мирный план такой хрупкий и потому такой секретный.
Нет, ну блин, давайте серьезно.
Когда глава Администрации Зеленского Андрей Богдан, когда он еще работал на Азирова в Кабмине, за бабки и/или по приказу начальства слил Рашке суд на три лярда гривен (по курсу восемь, я напомню). То есть вот конкретно, будучи представителем государства, Богдан принес и так проинтерпретировал имеющиеся у него на руках материалы, что КМУ резко задолжал Минобороны РФ три лярда гривен. Это было сделано конкретно руками Богдана.
Суть дела была в том, что Тимошенко накидала россиян на бабло со своей конторой ЕЭСУ, там история достойная отдельной книги, потому не будем останавливаться. Кидала она не сама, а вместе с Лазаренко, который на словах россиянам пообещал, что «мамой килинус всьо вирньом, всьо поставим в лучем виде, братка». Ну и, конечно, ничего не вернули и не поставили, ахаха, не надо было верить Тимошенко.
Однако когда Тимошенко решили посадить (точней досадить) уже во времена Яныка, то по этому делу нужно было создать прямой ущерб. И Богдан притарабанил в российский суд документы (а конкретно переписку Черномырдина и Лазаренко) и превратил вместе с судьей личную 3,14доболию давным-давно посаженного Лазаренко в государственные гарантии. А по госгарантиям рассчитывается уже государство. Ахренеть такая позиция госпредставителя Богдана, ахренеть решение суда.
Понятно, что Богдана попросили, и он с этого дела если и поимел откат, то копеечный. Основной Азаров откат себе забрал. Понятно, что и судья был в доле и в деле.
Но речь не об этом. Не о сумме вознаграждения.
А о вере.
Нас просят вот этому человеку поверить, что он нас Рашке не продаст во время переговоров.
Ну, я смотрю на эту ситуацию и так вам скажу - что Андрею Богдану, что Богдану Андрею у меня веры нет. По слову своего старого начальника Коломоя и за долю малую и Андрей, и Богдан сольют нас Рашке со свистом.
Я не верю этим людям.
Именно потому я буду сегодня на Марше "Ні капітуляції", который стартанет в 15:00 из Парка Шевченко.
Приходите. Это единственный способ заставить Зеленского слышать.
32 серия.
Там коррупция не уступает нашей...
Отгадайте с одного раза кто эти некоторые? Неужели те, кто потом вспоминает про Монику?