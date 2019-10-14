 "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.

Після цього колона учасників акції вирушила до посольства Італії, де відбулася її друга частина - передача звернення із закликом до італійської влади звільнити нацгвардійця.

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Фото/відео - Олег Богачук









Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.