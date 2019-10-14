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Все про:Київ (6594) марш (240) Національна гвардія (617) Олег Богачук (903) Марків (71)

 "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Міністерства закордонних справ зібралися активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення. Акцію також відвідав ексв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.

Після цього колона учасників акції вирушила до посольства Італії, де відбулася її друга частина - передача звернення із закликом до італійської влади звільнити нацгвардійця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 01
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 02
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 03
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 04
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 05
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 06

Фото/відео - Олег Богачук

Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 07
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 08
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 09
Марківу свободу! - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві 10

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153757
 
 
 Топ коментарі
 
а где репортаж про марш против капитуляции?
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да! йо' от прямо сьодні схопили фашисти-макаронніки
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Можливо, цей марш, свого роду попередження влади і силовиків, для учасників Маршу Української Армії? Маршу «украіноботов»....
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Дуже вчасно за Марківа згадали.Там ще десь сир по 58 грн привезли,займайте чергу.
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а где репортаж про марш против капитуляции?
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Укр.власти нужен волшебный пендель, чтобы начали работать на результат гос.юристы. Ведь в процесс добавили и требование к государству Украину.
Если гос.юристы проигрывают процесс, то увольнение за несоответствие .
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Про що Ви? Які юристи в країні, з традиціями «телефонного права»?
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Лучшие юристы, которые могут показать себя ,и потом получить преференции в карьере. Вы юристов путаете с решалами
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Похоже журналистов больше чем участников.
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А чому не в Італії? В Італії десятки чи вже сотні тисяч "українців." В па-ло за свого вийти? Де та нація? Бігають на мітинги лише де платять? Жлоби.
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Кто тут против Европейских ценностей? Ах да Януковоч и протестующие против))))
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