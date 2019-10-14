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 За минулий тиждень вогонь забрав життя 46 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, із 7.10 по 13.10, під час пожеж в Україні загинуло 46 осіб, на водних об'єктах - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 867 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 55 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 444 пожежі та не допущено знищення вогнем 490 будівель і 53 од. техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 797 тис. грн.

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Також повідомляється, що від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 286 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 836 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 13 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153755
 
 
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беда...
а ведь холода еще по настоящему и не начинались...когда включать будут все самопальное и опасное
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От коли я дивлюсь статистику нещасних випадків (які більше виглядають вже як закономірність) то в наслідок перестрілки на лінії зіткнення українці мають значно менше втрат. Таке враження, що Україна перебуває в стані війни на два фронти: фронт з росією та фронт проти якогось безглуздого нехтування правилами безпеки. І корупція лише наслідок неповаги до законів і правил. У вихованні цієї неповаги приймають участь і влада, і телебачення, і інтернет, і вулиця з її низьким інтелектом.
Дуже прикро.
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