 Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.







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Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, відбудеться марш на підтримку Марківа. Активісти вимагають справедливого суду для Віталія Марківа, незаконно ув'язненого в Італії вже третій рік.

Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.