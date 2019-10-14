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Все про:акція (648) Нацполіція (8336) Марків (71)

 Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

На будівлі головного управління Нацполіції на вул. Володимирській, 15 у Києві вивісили банер із написом "Свободу захиснику України Віталію Марківу" та #FreeMarkiv.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv 01

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Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, відбудеться марш на підтримку Марківа. Активісти вимагають справедливого суду для Віталія Марківа, незаконно ув'язненого в Італії вже третій рік.

Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153753
 
   
 Топ коментарі
 
потому что им команда поступила.
Надо же отвлечь внимание от марша против капитуляции.
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Порошенко Великий Президент і великий політик з яким рахувались всі в світі, а зараз сепари і сцикуни вибрали клоуна,який в світовій політиці виглядає як шпанюк з пісочниці і всі його дії--це приниження держави Україна.
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Цікаво, що говорять поліцейські між собою про політику Зє?
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Порошенко Великий Президент і великий політик з яким рахувались всі в світі, а зараз сепари і сцикуни вибрали клоуна,який в світовій політиці виглядає як шпанюк з пісочниці і всі його дії--це приниження держави Україна.
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<sarcasm>Порошенко Великий Президент</sarcasm>
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то для дикої орди характерна сакралізація ватажків
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фотографія з Мальдівів .В таку позу нескладно стати.
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украл? ты судья? и какие ваши доказательства?почему до сих пор ваш уже наверное Портнов тужится и не может посадить пороха? нет доказательств а Зеленский украдет через Коломойского столько что ваш мародер выглядит святым
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А Пашинського? Посадили за грати, за допомогою мутного кадра...
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там ничего общего с судом не было просто Пашинский спорная фигура даже среди своих не сравнивай пороха с Пашинским за последним никто не выйдет не тот калибр
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не отвечайте боту эти зеленые боты тысячи у него пасутся на фейсбуке благословляют его хвалят называют солнышком лучиком надежды что завидуют все нашему солнышку боты в лице домохозяек обычных людей студентов и много кацапов с росии с разных городов советуюит как нам жить мирится типа где сами ставят себе по 500 лайков потом репостят 95 % зеленых ботов у него на фейсбук и на сайте Зекоманда так и в ютубе его канала боротся с ними бесполезно на люой пост даже антиукраинский они находят плюсы
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Ето кацапье в своей массе, зебили не активни в принципе...
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Где ты такой "народ" увидел? В своих "мечтах лахтинских"? "Народ - это "сплочённость", как на "переднем крае", на Донбассе, так и в городах, на "маршах"... А остальные - "аморфное быдло", которое пойдёт, куда их поманят, в основном, "халявой"... А "полицаи" ещё помнят, как ими "попользовались", а потом "ноги вытерли", зимой 2013-14 годов... И им, по большей части, не захочется быть "дежурной задницей", да ещё и у "блазенят"... Да и многие прошли "передок", в составе НацГвардии, плечом к плечу с подразделениями ВСУ, ПС, и ОУН... Некоторые - прямо в их составе...
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Козломордий, так что твой начальничек сдох или нет?
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дурак ты Микитко мародер как раз правит сейчас Коломойский в лице Зеленского(президент по приколу) только ты еще не ощутил на своем кошельке но ждать осталось немного
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Те ж, що і всі українці про будь-яку владу. "Скоти, крадії, корупціонери".
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чому той банер не висів 30 червня 2017?
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потому что им команда поступила.
Надо же отвлечь внимание от марша против капитуляции.
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а оте "піду на обидва" розраховано на те, шо людина втомиться на першому і на другий марш вже не вистачить сил і часу
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Як на мене, еооіцічнти могли б на своєму управлінні вивісити в баннер "Ні капітуляції!" Нє, ну правда, хіба ж хтось з них, чи їхніх керівників за капітуляцію? 😊
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Дякую! 🥰
Вітаю Вас зі святом та всіх наших захисників!
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Логічніше провести акцію - "створити Італії і ватним італьяшкам проблему". На жаль зараз єдина правильна політика - "а в морду?"
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Италия хоть и бедная Европейская страна, но до Украины ей очень далеко. Так что проблемы только себе сделаете на ровном месте. Вот увидите Маркива даже ЕСПЧ не освободит.
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а с кем ещё Украина не поругалась ?? походу нужно на МИДе плакат вывесить " мы д"Артаньяны , а все вокруг гавно !"
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Что ты несешь? Весь мир с Украиной. кроме под)(уйлованных банановых республик. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания - отбросы Евросоюза, неспособные к самостоятельному развитию лимитрофы, действующие под указкой )(уйла. Европейский "тигры" - Страны Прибалтики и Грузия, вот с кем нужно держаться вместе!
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люто плюсую ! где то там среди банановых и Трамп с председателем Си.
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шо то ЗЕботы поздно на работу вышли, видать много методичек новых получали=))
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Піздно, Марківа вже засудив корумпований італійський суд. Вони його не відпустять, бо це був показовий процес. Сподіваюсь, що українська вата в Італії теж стане жертвою таких судів. Вони там теж - « устали от войны».
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Да макаронники ватники еще те! Италия - ************ страна ЕС , которая ничего не решает. Под)(уйловники одним словом.
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А чому раніше таку акцію не проводили ?
Зараз це виглядає, як конкуруючий захід з антикапітулянтською ходою захисників України.
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банер про маркова почепили, а про НІ КАПІТУЛЯЦІЇ! - нє
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Я знаю как освободить нашего нацгвардейца Маркова из итальянской тюрьмы.
***
В Украину приезжают тысячи итальянских мужиков-туристов которые "снимают" проституток. Арестовываем 5-10 итальянцев которые переспали с не совершеннолетними проститутками и сажаем их в тюрягу.
Даем в Италии по ТВ эту новость и пусть Итальянское правительство подумает.
***
А можно еще 50 итальянских парней арестовать в Украине за распространение и употребление наркотиков. И тоже посадить!
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Было бы очень хорошо,чтобы сотрудники нацполиции ,в гражданке,тоже пошли под посольство.
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