 Нацполіція Києва долучилася до акції #FreeMarkiv. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, відбудеться марш на підтримку Марківа. Активісти вимагають справедливого суду для Віталія Марківа, незаконно ув'язненого в Італії вже третій рік.
Як відомо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Надо же отвлечь внимание от марша против капитуляции.
Вітаю Вас зі святом та всіх наших захисників!
Зараз це виглядає, як конкуруючий захід з антикапітулянтською ходою захисників України.
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В Украину приезжают тысячи итальянских мужиков-туристов которые "снимают" проституток. Арестовываем 5-10 итальянцев которые переспали с не совершеннолетними проститутками и сажаем их в тюрягу.
Даем в Италии по ТВ эту новость и пусть Итальянское правительство подумает.
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А можно еще 50 итальянских парней арестовать в Украине за распространение и употребление наркотиков. И тоже посадить!