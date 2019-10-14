 "Слов'янськ. Початок війни": прем'єра фільму про перші дні агресії РФ на Донбасі відбудеться на ICTV

Про це повідомляє у фейсбуці департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Свідоцтва. Викриття. Сповіді. Спеціально до Дня захисника України Телеканал ICTV покаже документальний фільм "Слов’янськ. Початок війни". Не пропустіть прем'єру 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни" створено продакшн-студією "Видавництво Час" у співпраці з директором департаменту комунікацій МВС Артемом Шевченком, який ще журналістом активно висвітлював події у Слов'янську протягом квітня-червня 2014 року.

Цей фільм - це фактично хронологічний літопис найважливіших епізодів битви за Слов'янськ, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-Стрєлкова 12 квітня 2014 року поклало початок гібридній збройній військовій агресії на Донбасі.

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