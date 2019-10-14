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 "Слов'янськ. Початок війни": прем'єра фільму про перші дні агресії РФ на Донбасі відбудеться на ICTV

До Дня захисника України канал ICTV вперше покаже фільм "Слов'янськ. Початок війни".

Про це повідомляє у фейсбуці департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Свідоцтва. Викриття. Сповіді. Спеціально до Дня захисника України Телеканал ICTV покаже документальний фільм "Слов’янськ. Початок війни". Не пропустіть прем'єру 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни" створено продакшн-студією "Видавництво Час" у співпраці з директором департаменту комунікацій МВС Артемом Шевченком, який ще журналістом активно висвітлював події у Слов'янську протягом квітня-червня 2014 року.

Цей фільм - це фактично хронологічний літопис найважливіших епізодів битви за Слов'янськ, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-Стрєлкова 12 квітня 2014 року поклало початок гібридній збройній військовій агресії на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'яти містах України відбувається показ документальних фільмів про війну на Донбасі. АФІША

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153752
 
   
 Топ коментарі
 
Петя может только в плен оправлят, а Зеля их вытаскивать
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его поменяли на наших моряков которых петя отправил в плен.
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Зачем? Она это все уже видела. А вот презедента с его свитой можно было бы прегласить. Возможно они много нового для себя открыли бы.
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Т. е. факт того, что она так и не осуждена, тебя не смущает?
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Тебя должно смущать больше. Твой презедент имеет полную власть. Но видимо это в воюющей стране "ненечаси".
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А ты видимо под левым прокси за гражданина Украины пишешь, коль: "Тебя должно смущать больше. Твой презедент имеет полную власть."?
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Ты не сьежай с темы. Почему твой презедент не интересуется судьбой штеп?
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С темы сьезжаешь ты, потому, как это я спросил чего уже идет шестой год, а эта тварь не получила приговор суда.
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Потому што суды Пэтины и бла-бла...Были. Но сейчас! Пэтя уже не при власти уж месяцев 5 как. Чего не хватает твоему презеденту, чтобы довести до конца дела штеп? Ведь всеж так просто, презедент сказал - суды выполнили. Ведь правда ж?
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Браво!!!
Один лишь вопрос: я где то упоминал про Пэтю?
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Смотри пост своего соплеменника, который ты лайкнул в 14.10.2019 12:04 Вот тебе и всьо "БРАВО"!
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А что на фотке там тебя смутило то так? При ком то мурло Мертвечук из тлена забвения было вытянуто и возвращено в политику?
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Ничего. Просто дмитрик со своими фотками и смаиликами меня сильно раздражает.
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Тогда вопрос: чего при Святом Пэтре за пять лет и за полгода при Зеленском так и не вынесен приговор Штепе?
Так твое самолюбие устроит?
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Хорош вопрос, но выше я уже дал тебе ответ. Только твое самолюбие упорно не хочет дать ответ на мой вопрос. И да, кто такой "Святий Пэтро"?
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Кто такой "Святой Пэтро"? Да это у тебя спрашивать надобно кто это и зачем ты его приплел:

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При якому президенті звільнили Слов'янськ?
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при том что и захватили
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а шо он просрал?
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Тобто нічого не звільнили, бо частина України досі окупована. Бачу, що тобі це незрозуміло.
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Петя может только в плен оправлят, а Зеля их вытаскивать
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Завдяки Порошенку не звільняли українців із російського полону?
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конечно нет, он только туда отправлял.
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Кто не понял, Игорь Д лахтинский троль, он ни хрена не знает про Украину, его посты ни о чем и расчитаны на то чтобы втянуть в дискуссию ни о чем. А вы отвечая как бы переводы денежные ему делаете.
И, да. Славянск захватили при Турчинове а не при Порошенко.
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его поменяли на наших моряков которых петя отправил в плен.
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тема зебоба плохо раскрыта.
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Петисос, если нечем ответить, грубость оставь при себе.
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Гнилой, по существу есть что ответить? Если нет, так шагай следом за петей, куда на выборах его отправил украинский народ.
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Под словом "народ" подразумевается стадо малороссов, оболваненных кАНАЛОМ "Г+Г"? 😁
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он никогда небыл президентом, только прикидывался
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Не был бы он Президентом ты бы уже у карикатурных "кизяков" в ногах ползал. А так сидишь у компа и через губу чвиркаешь...
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Дебальцево, Иловайск, донецкий аэропорт. Задолбали тупые соевые.
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мокша йди матчасть вчи. ти спалилося. "Слов'янськ. Початок війни": прем'єра фільму про перші дні агресії РФ на Донбасі відбудеться на ICTV - Цензор.НЕТ 731
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І де у ті дні був квартальний клоун? Може стояв у черзі під військкоматом?
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При божественному пеппо..але дали гіркіну вийти і фактично захопити Донецьк..не..?
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А щодо звільнення Слов'янська не хочеш говорити?
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Славянск освоболили доброабты, а Петя отпустли Гирикна.
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На початкових етапах сили українського угрупування мали приблизно 300 бійців підрозділів Нацгвардії «Омега», «Вега», «Ягуар», понад 100 бійців СБУ «Альфа», роту десантників 80 ОАеМБр.[36]
15 квітня до Слов'янська було відправлено 1-й резервний батальйон оперативного призначення НГУ у складі 300-350 чоловік.[37][38]
24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 11 тис. чоловік, 160 танків, 230 БМП і БТР, 150 гармат і мінометів.[39]
6 травня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 30 тис. чоловік, цифра вочевидь абсурдна, як і "11 тисяч".[40]
Станом на 9 травня 2014 року на горі Карачун позиції утримувала рота українських десантників.[41]
2 червня 2014 року до Слов'янська був відправлений 2-й батальйон Національної гвардії, сформований «Самообороною Майдану».[42]
Станом на момент виходу проросійських сил з міста 5 липня, за матеріалами інтерв'ю з Генштабом, особовий склад військовослужбовців, що блокували Слов'янськ налічував 1800 чоловік.[вин 4]
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...а Петя отпустли Гиркина.
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Я вже показав, що ти збрехав. Щодо Гіркіна буде окрема історія.
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Кто освободил Славянск добробаты или регулярные без разницы - освободили украинцы. А вот кто не дал разбить колонну Гиркина на открытой местности, оправдывая, что там заложники, и тем самым запустив машину войны и всех последующих убийств военных и гражданских очень интересно узнать для суда.
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Тобто тобі без різниці хто звільнив Слов'янськ, але під брехнею про звільнення Слов'янська ти поставив лайк, тобто і ти приєднався до брехні.
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Славянск освободили добробаты, а Петя отпустли Гирикина.
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Точное не знания - не брехня, тем более, когда это не существенно - какая разница кто конкретно освободил Славянск. Но очень важно, кто конкретно не дал команду на уничтожения колонну гиркина, потому что последствия этого предательства кровавые. Не надо строить из себя педанта.
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Игокович - ".....кто конкретно не дал команду на уничтожения колонну гиркина,...."

Из Славянска выходило 2-е колонны. Первую колону авиация и артиллерия разбили просто в хлам, ещё и десантники 25-й бригады добавили, вступив в бой (перед Краматорском, когда оставшаяся часть первой колоны нарвалась там на наш блок-пост). Вторая колонна, выходившая из Славянска, была смешанной - в основном там были гражданские (легковые автомобили, автобусы, бусики, мотоциклы с колясками...). Наши пилоты (авиация) передали полное описание этой колонны. После этого авиации был дан отбой "работы" по колонне. Артиллерия тоже получила отбой. А нужно было расстрелять всю колонну, т.е. всех? Представьте на следующий день заголовки мировых СМИ, где показывали-бы разорванных в клочья гражданских. И вот тогда уж точно Украина стала-бы страной-террористом. Никто-бы не обращал внимания на то, что в уничтоженной колонне оказалась-бы и бронетехника, и куча оружия, и трупы ихтамнетов........ Весь АКЦЕНТи ВОЙ стоял-бы именно о сотнях трупов гражданской части колонны (мирного населения). Добавьте к этому ещё, что Обама, почти в тоже самое время наложил мораторий на военную помощь Украине, и Германия, кстати, то же самое продавила и в ЕС (броники, кевларовые каски/шлемы и прочее). Легко осуждать!?!?!?
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ні..і що цікаво, сусід звільняв це місто..теж не хоче на цю тему говорити..
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звільнили?
гіркін так від кнура тікав (200х - 0, 300 - 0), шо аж захопив донецьк...
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А шо земовкла бібісіська? Вона ж родом звідти. Агов!
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О первых днях агрессии РФ на Донбассе надо начинать не с событий
в Славянске в течение апреля-июня 2014 года, а как минимум с событий 2004 года:
с сепаратистского съезда в Северодонецке, на котором выступали российские политики,
с оголтелой кремлевской пропаганды, навязывающей идеи сепаратизма,
федерализации, всякие новороссии, с акций российских агентов влияния, которые в
2006 году в Донецке ставили палатки с флагом "Донецкая республика" и
собирали подписи за создание федеративных республик.

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или даже с раздачи всем украинского гражданства..на заре независимости..
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Чи збираються вони вносити зміни до закону "Про громадянство"?
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А там буде як штепа розповідає про те,що їй пашинський від імені турчинова наярював з АП через кожні 5 хв як гіркіна з хлібом-сіллю зустрічати та провожати
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Вся залуга Порошено в том, что он отпустил Гиркина из Славянска и предал наших Киборгов.
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О российской агрессии на Донбассе. В 1919 году российские деникинские войска, и входящие в них подразделения П.Краснова, в крови утопили рабочий Донбасс и разрушили промышленность. На Константиновском и Краматорском заводах они расстреляли каждого десятого рабочего. Предлагаю в память об этих событиях установить, например в Краматорске, мемориал.
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Твоё предложение будет выслушено в конгрессе.
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До тех пор, пока ты будешь писать "выслушЕно", предложение не будет "выслушАно".
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Благодаря петиному муженка, который 100% советовался с петей по важным решениям.
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Мне на все фильмы ,связвнные с Майданом и войной особенно,надо настраиваться.Правда,не очень получается
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