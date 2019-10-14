 Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що Kyiv (а не Kiev) зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві компанії ВВС.

Таке правило написання столиці України в текстах, на картах і в графіках починає діяти на ВВС із 14 жовтня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Всього назви поміняли в понад 50 аеропортах по всьому світу.

Також Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.