 Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що Kyiv (а не Kiev) зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві компанії ВВС.
Таке правило написання столиці України в текстах, на картах і в графіках починає діяти на ВВС із 14 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Всього назви поміняли в понад 50 аеропортах по всьому світу.
Також Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
І ще - зеленський НЕ президент України!
Свинарчуки уже ГЛАДКОВСЬКИ...и они под крылышком Игрь Валерича!)))
Зря вы так рвали свои пуканы)))))
Да и алло, гараж, просыпаемся, выборы уже состоялись, так ему и передай, когда за "конфетами" прийдешь.
Успокой нервы ПОРОСЯ!!!!))))
Ты уже евро бляху растаможив ЗЕпоклонник?)))
А жена касовый аппаратик уже приобрела???
Бо получихь минус 48 косарей штрафа от Игрь Валерича))))
Ищешь? "І ще....."
Пусть порадуются.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, и, как выяснил NHK, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне.
Ты источники проверяй сначала. Японцы сами хотели вывезти и спросили разрешения у РФ. Вывезли. Оказалось, что произошла ошибка.
ги
Хороший корпорация.
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.
Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.
Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.
Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.
Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.
Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле.