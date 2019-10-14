EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  1681  41
Все про:Київ (6594) ЗМІ (657)

 Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України

Після ретельного вивчення британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з Kiev на Kyiv.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що Kyiv (а не Kiev) зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві компанії ВВС.

Таке правило написання столиці України в текстах, на картах і в графіках починає діяти на ВВС із 14 жовтня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Всього назви поміняли в понад 50 аеропортах по всьому світу.

Також Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153751
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це правильно!
І ще - зеленський НЕ президент України!
 показати весь коментар
 
 
Ша ЗЕленобоба!!!
Свинарчуки уже ГЛАДКОВСЬКИ...и они под крылышком Игрь Валерича!)))
Зря вы так рвали свои пуканы)))))
 показати весь коментар
 
 
Для меня Порося как был кандидатом на люстрацию №1, так и остался, сколько бы вышиванок этот почетный член Семьи, сам-себе-министр экономики, на себя не одел.
Да и алло, гараж, просыпаемся, выборы уже состоялись, так ему и передай, когда за "конфетами" прийдешь.
 показати весь коментар
 
 
Иди посмотри СВАТОВ)))
Успокой нервы ПОРОСЯ!!!!))))
 показати весь коментар
 
 
И да...
Ты уже евро бляху растаможив ЗЕпоклонник?)))
А жена касовый аппаратик уже приобрела???
Бо получихь минус 48 косарей штрафа от Игрь Валерича))))
 показати весь коментар
 
 
мабуть твоє ***** є президент, оно воно вже мекало, обиделось))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
порохобот, у тебя все меньше поводов для радости?
Ищешь? "І ще....." Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 4627
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как же раньше жили то в Кieve..Страшно подумать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У них все меньше радости в жизни.
Пусть порадуются.
 показати весь коментар
 
ти поц не жив... а існував.. Та й досі існуєш в вигаданому Ж-совковому лайні Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 5632 Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 589
 показати весь коментар
 
 
Идея супер Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 4343 ..! Всё , теперь сделаю и себе такой же .. Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 2685 .
 показати весь коментар
 
А ще Russia треба писати PA - Russia. Недопрацьовуєте,шановні 😁
 показати весь коментар
 
 
те що мішпуха пукіна рфію пропонує називати"рассія" не робить московію(татарську колонію) слов'янською.. Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 168 пукінські роги з під бабетки ж всеодно стирчать Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України - Цензор.НЕТ 2136
 показати весь коментар
 
Щас скотов рузгочелюсных подорвет нехило😂😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Они все норовят подстроить название нашей столицы на латинице под фамилию своего презика.
 показати весь коментар
 
роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
.
.
 показати весь коментар
 
 
Телеканал NHK провел расследование и выяснил, что речь идет об останках, вероятно, 16 человек. В 2014 году они были вывезены из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.
После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, и, как выяснил NHK, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне.


Ты источники проверяй сначала. Японцы сами хотели вывезти и спросили разрешения у РФ. Вывезли. Оказалось, что произошла ошибка.
 показати весь коментар
 
Корпорация принял решение.
Хороший корпорация.
 показати весь коментар
 
ВВС всегда отличалась умом и сообразительностью .)
 показати весь коментар
 
 
Если это так важно, то надо менять Вiдень на Вiiн, Париж на Парис и т.д. по списку.
 показати весь коментар
 
 
На Рассее,
На немытой -
Прохиндеи,
Паразиты.

Там горилы,
Скоморохи,
Там дебилы,
Путинлохи.

Там шаманы,
Там рашисты,
Истуканы
И фашисты.

Террористы
И бандиты,
Там нацисты,
Вахабиты.

Люди в стойле,
Нет свободы,
Много пойла
У народа.

Жаждут крови
Боты тролли.
Путин Вова
На престоле.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору