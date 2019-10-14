 Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні, - Могеріні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі.
"Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цього (до держави Україна. – Ред.)", - наголосила Могеріні.
Вона зазначила, що глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.
"Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни", - заявила високий представник ЄС.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.
У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.
Нормальні люди ще є! Ні зебілам!
Слава Україні!
докладаю! - шо робыть даже не представляем, зато просираем все шо можно в ,,турборежиме".
А шо Пристайко? Кар'єрист, видать... Що йому накажуть - те і скаже.
10 октября в 12:16 ·
- Нет, это уже не «дно».
Это распад личности, за которым последует распад того, чем оно пытается управлять.
Оно не то что мыслить, оно же говорить не умеет, его лечить надо.
Позвольте мысленно пожать руку, каждому проголосовавшему за Зеленского.
Вы молодцы, такого цирка даже я, со своим воображением, представить не мог.)
А ещё мне интересно: сколько ещё вы будете делать вид, что это вам нравится и именно этого вы хотели.)
поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек!
А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
"этот человек убивает, лжет, был депутатом"..
я могу их спросить: где посадки людей.
Ну можно, но очень осторожно.
Так я должен подбирать слова. Не дай бог,
это будет влияние"
я хотел что бы он приехал.
Знаете, это как во времена различных императоров,
когда они переодевались,
и приходили к людям посмотреть, как народ живет.
Я хотел, что бы это человек - президент,
такой мощной страны, и статегического партнера Украины -
переоделся в человека обычного,
что бы он увидел."
да, и передайте Могеряшечке про такой горький реформенный расклад...
придется один сыр по 58 жрать))))
"Где тебе, блдь, еще реформ не хватает?"©
Клоун разучил новую мелодию... ну за полгода пока это все реформы.
МИГГ ...ДАУНБАЦ ... ПАРАША...
...кассові аппарати "покращені" тарифи та інші многая многая ...КАЗЛИ повинні скоріше повиздихати
але все ж головна реХформа ЗЕМЛЯ ...трохи боязко але з увімкненими на "джеті" двигунами у "борисполі" ... можна розпочинати