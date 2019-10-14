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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Брюссель (181) реформи (1695) Люксембург (28) Могеріні (224) Пристайко (203)

 Глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні, - Могеріні

Євросоюз і міжнародна спільнота мають продовжувати підтримувати реформи і територіальну цілісність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі.

"Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увагу Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цього (до держави Україна. – Ред.)", - наголосила Могеріні.

Вона зазначила, що глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість ухвалених владою України законодавчих актів безпрецедентна. Ми готові і хочемо її підтримувати, - Могеріні

"Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни", - заявила високий представник ЄС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153750
 
   
 Топ коментарі
 
вот это засада - шо зеленым говорить, даже не представляю - эти ведь г+г не смотрят - провал ведь будет)))))))
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Зебілізація - єдина "реформа". Правда приречена на невдачу.
Нормальні люди ще є! Ні зебілам!
Слава Україні!
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С реформами - зашибись. Уменьшили количество клавиш на рояле. Сдаем территорию Украины кацапам. Набиваем Бенин карман.
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вот это засада - шо зеленым говорить, даже не представляю - эти ведь г+г не смотрят - провал ведь будет)))))))
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Наймуть хорошого байкаря. Жаль, Глібов давно помер.
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Зебілізація - єдина "реформа". Правда приречена на невдачу.
Нормальні люди ще є! Ні зебілам!
Слава Україні!
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информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительствомИсточник: https://censor.net.ua/n3153750

докладаю! - шо робыть даже не представляем, зато просираем все шо можно в ,,турборежиме".
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беню і його клована заслухайте. І, бажано - в суді.
А шо Пристайко? Кар'єрист, видать... Що йому накажуть - те і скаже.
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С реформами - зашибись. Уменьшили количество клавиш на рояле. Сдаем территорию Украины кацапам. Набиваем Бенин карман.
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Удачи Пристайко в непростьіх контактах с руководством ЕС !
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И тебе ни одного евро в карман не лягло и на хлеб не намазалось? Горе токакое, айяяй...
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Злочинний Барига Порошенко зробив вам безвіз з Європою. А "найвеличніший лідер сьогодення" ЗЕ зробить вам безвіз з ОРДіЛой.
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Алексей Арестович
10 октября в 12:16 ·

- Нет, это уже не «дно».
Это распад личности, за которым последует распад того, чем оно пытается управлять.
Оно не то что мыслить, оно же говорить не умеет, его лечить надо.

Позвольте мысленно пожать руку, каждому проголосовавшему за Зеленского.
Вы молодцы, такого цирка даже я, со своим воображением, представить не мог.)
А ещё мне интересно: сколько ещё вы будете делать вид, что это вам нравится и именно этого вы хотели.)
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и когда такой человек, ежели он вчёный,
поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек!
А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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"А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят:
"этот человек убивает, лжет, был депутатом"..
я могу их спросить: где посадки людей.
Ну можно, но очень осторожно.
Так я должен подбирать слова. Не дай бог,
это будет влияние"
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"Для меня это было дело тяжелое, но обязательное,
я хотел что бы он приехал.
Знаете, это как во времена различных императоров,
когда они переодевались,
и приходили к людям посмотреть, как народ живет.
Я хотел, что бы это человек - президент,
такой мощной страны, и статегического партнера Украины -
переоделся в человека обычного,
что бы он увидел."
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Касовий апарат цій жінці за смачний тролінг. Приєднуюсь - хдє дєньхи шура?
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та золотая методичка выходит... если по мешку в Харькове - 14-16 гиней полновесных за кг. Итого, мешок вокруг 300 гиней крутится. Это, конечно, ерунда...10 евро в былые времена. Но теперь уже 14-15 евро за мешок... Вот и выходит золотая методичка против 4 гр. в порошковые времена...
да, и передайте Могеряшечке про такой горький реформенный расклад...
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Вчера в Сильпо (Киев) по 16.89, но на троещинском рынке, батя брал мешок по 10.
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73 роки пенсіонери купалися у сметані і жерли ікру, поки порохоботи не зруйнували совок,Главы МИД стран-членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ в Украине, - Могерини - Цензор.НЕТ 4090
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Вопрос к зелибобикам : "Зеленский уже полгода как ваш президент, у него своя партия, свое большинство в ВР, свой генпрокурор, премьер и глава СБУ. Что ваш президент, сделал для вас хорошего за эти полгода ?? "
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а картошка... в октябре...в Украине... по 20 - это хорошо?
придется один сыр по 58 жрать))))
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Так и про сыр... подозревают, что его кива в раде делает и зеле по 58 продает)
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****... а в Книгу рекордов кто попал? Песдаморжовая? Не-а...вовчик попал... прямо за стол внесли
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Такой союзник как Украина, мало кому интересен.
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Вот кацапы)))) вас прям видно из далека... Как думаешь, свинопесик, чтож за нас так Польша и с Балканскими странами (привет моему другу по цензору)) так впрягаются?
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Ох, и "вертеться" придётся... Ведь "все горшки побили", а "слепить" из черепков, что-нибудь "стоящее" - не получается... Хреновые из них "горшковязы"... ("Горшковяз" - в давние времена, "спец" по ремонту треснувшей глиняной и чугунной посуды, при помощи стягивания медной проволокой. Даже жидкую пищу можно было варить...). А "гончары", из них - ещё хуже....
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Радійте м@лороси! Вас і нас ЗРОБИЛИ ВСІХ РАЗОМГлави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від Пристайка інформацію про хід реформ в Україні, - Могеріні - Цензор.НЕТ 385
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ой вей, или я пошел с ума сходить или мине одному так кажется, что вовчику, этому поцу с кривым рогом, придет тухес еще в средине зимы, а?
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Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому (к государству Украина. - Ред.)"Источник: https://censor.net.ua/n3153750
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а реальных реформ, как не было при пэппо, так нету и при зеле..
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Ты шо, не глядел рекордный марафет?
"Где тебе, блдь, еще реформ не хватает?"©
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после этого марафета, к Зеленскому вопросов больше нет.
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У нас только одна реформа - ушли воры пришли клоуны,которые,вероятно,совсем скоро переплюнут в воровстве профессиональных воров- предшественников.
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Ну да) любимая отмазка кацапов с зебилами -мы не знали, а тот был плохой!) все вы, тваранутые знали, когда выбирали квэнщика в страну где война...
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Де гроші, які перестала красти злочинна влада? Де збори, які митниця почала збирати, а не красти? Де? Роздайте людЯм, хоч на картоплю! Чи може про те розкрадання було брехнею, чи зелені теж крадуть?!
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реформы - слово ругательное...просим при нас... его не повторять))))
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информацию о ходе реформ в Украине..

Клоун разучил новую мелодию... ну за полгода пока это все реформы.
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Приєднуємось. Дуже хочеться зрозуміти, що вони створюють. Бо що руйнують все, що можуть, ми й самі бачимо
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Народ Украины тоже хочет услышать от грязьпромовской секретутки Могоричини ,фрицовской подельницы оккупанта Украины шмаркель французов оланда и макарона зачем они в Минске провели реформы рашиста.которые привели к потере части территории .и созданию кровопролития .как и многотысячным жертвам?К реформам возврвта рашиста в ПАСЕ.к реформам газового европейского рынка в обход Украины...твари продажные...
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Где?) неужели в США, когда конгресс 15ть раз вставал и аплодировал, когда Порох говорил... или когда вся мировая пресса ржала над зелей, называя его моникой зелински?
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Пристайко тільки не бреши, говори як є, що зелені то просто зграя недоумків, брехунів і невігласів, пора на перевибори.
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...реХформи шурують так що "воротник" завертається ...
МИГГ ...ДАУНБАЦ ... ПАРАША...
...кассові аппарати "покращені" тарифи та інші многая многая ...КАЗЛИ повинні скоріше повиздихати
але все ж головна реХформа ЗЕМЛЯ ...трохи боязко але з увімкненими на "джеті" двигунами у "борисполі" ... можна розпочинати
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Украина тоже хотела бы видеть что остановлен северный поток,в Крым не будут поставляться турбины,станет невозможным очередной дизельгейт,или хотя бы посмотреть в глаза хотя-бы одному приличному человеку из евросоюза.Похоже очень скоро все заседания ЕС будут начинаться со слов - Аллах Акбар.
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