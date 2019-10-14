 "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити"

Про це написав у фейсбуці президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова (ПДМШ) Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.
Так, Лукаш, висловивши своє обурення з приводу перебування Гончарука на концерті української рок-групи "Сокира Перуна" для ветеранів, яка на її думку "пропагує нацизм", попросила, щоб її "розбудили".
"Кращого подарунка на Покрову годі було придумати! Допоможіть (генпрокурору. - Ред.) Рябошапці розбудити Лукаш. Якщо жінка просить, їй не можна відмовляти", - з іронією прокоментував Друзенко пост Лукаш.
Разбудите её ...
или это Гитлер выморил 7-10 млн. людей тут в мирное время?
совок, пнх, иди нажрись водки, представляя что заплатил за нее "3.62"
А якщо єсть, то зробіть так, щоб гидотний язик Лукаш, затягло аж у вагіну!!!
Ну..... ну просто як з дитячого садка або лікарні пишуть. Чому не сидять ага
ТОМУ ШО ГЛАДІОЛУС, ОСЬ ЧОМУ!
Этот парень наш..
Его шаги мне нравятся..
Концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, всі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.=========
Они все ФашиЗды? .
кто смотрел детскую сказку "Королевство кривых зеркал" помнит.......акюдаг (гадюка),очень она ее напоминает.
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По факту использования на концерте в Киеве нацистской символики открыто уголовное дело, - Нацполиция. ФОТО
https://censor.net.ua/photo_news/3064638/po_faktu_ispolzovaniya_na_kontserte_v_kieve_natsistskoyi_simvoliki_otkryto_ugolovnoe_delo_natspolitsiya
зранку розмивання уваги аж зашкалює...