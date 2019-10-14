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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бузина (39) концерт (124) Лукаш (49) Гончарук_Олексій (157)

 "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити"

Соратниця президента-втікача Віктора Януковича Олена Лукаш обурена відвідуванням прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком концерту для ветеранів російсько-української війни.

Про це написав у фейсбуці президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова (ПДМШ) Геннадій Друзенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лукаш, висловивши своє обурення з приводу перебування Гончарука на концерті української рок-групи "Сокира Перуна" для ветеранів, яка на її думку "пропагує нацизм", попросила, щоб її "розбудили".

"Кращого подарунка на Покрову годі було придумати! Допоможіть (генпрокурору. - Ред.) Рябошапці розбудити Лукаш. Якщо жінка просить, їй не можна відмовляти", - з іронією прокоментував Друзенко пост Лукаш.

Премєр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів, - прихильниця Януковича Лукаш просить її розбудити 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ламаємо стереотипи": Гончарук побував на ветеранській вечірці з виступом "Сокири Перуна". ФОТОрепортаж

Премєр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів, - прихильниця Януковича Лукаш просить її розбудити 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153749
 
   
 Топ коментарі
 
Лукаш тебе потрібно розбудити пострілом в твою дурну довбешку
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І Портнова і Лукаш дуже турбує. Хто піде вслід за Бузиною?
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Разбудить???
Хлопцы, усыпите это животное.
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.....уроки по ИСТОРИИ украинцы не учили (((( который раз оставаясь на "второй" год (((((
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Я б її розбудив, залізною кувалдою по порожній макітрі
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Как правило, все наиболее активные "патриоты" , всегда являются агентами Кремля. Что бы кричать с Кремля , "бей фашистов", Кремль заблаговременно подготовил своих агентов, которые должны изображать этих "фашистов".
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Антиколорадос говорит что такие - "Свобода". об нацкорпусах - уже и не говорю.
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Что делать соросовцу-либерасту Гончаруку среди националистов? Либерасту, которьій отдает украинскую землю иностранцам за долги иностранцам, среди националистов, которьіе поливают єту землю кровью, своей и ворожою? Либераст должен бьіть там, где Бузина.
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Он отдает землю не просто иностранцам, а организованньім банкирам, которьіе помимо захвата чужой собственности имеют цель уничтожение украинского народа, физическое и ментальное. Почему так трудно различить ряженого казачка?
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Бузина служил имперской Москве, а Гончарук служит ротшильдовскому картелю.
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А почему цензор печатает высказывания "Соратников беглого президента Виктора Януковича Елену Лукаш"????? Это персона имеет какое-то политичское значение в жизни Украины? До сих пор!?!?!?
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Країна повинна знати своїх гемороїв!
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Портянка мабуть ще на проснувся, десь не видно його висєрів.
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Лукаш забыла, что она - кадровая ГРУшница?
Разбудите её ...
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берите больше - кадровый командир космодесанта из Адептус Астартес.
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Это не Лукаш возмущается. Она - никто. Это возмущается ***** медведчук и его прислужники, а говорящие головы типа портнова .клименко и лукаш - ретраслируют это в СМИ и в том числе на созданных на украденные у граждан Украины деньги сепаратистких телеграмм-каналах.
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Лукаш вообще-то заслуженный юрист Украины, на минуточку. и до сих пор осуществляет юридическую деятельность. Напоминаю - 5 лет ей никто ничего предъявить не может. Вернее не так. Могут, но дела разваливаются. и на секундочку, она порой ставит о происходящем Могерини в известность
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Если дела разваливаются, то их разваливают свои люди.
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Я уже верю про всемогущество Лукаш при Порошенко
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бузину вбила, доречі, московитська гебня, з метою провокації.
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Прошло полгода. И только пашинскаса временно закрыли. Кто-то явно готов договариваться с попередниками.
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красота какая))) Особенно кадр по центру. Песню "17 августа" исполняли?
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Так это они голосуют! Видать, голосование среди зрителей- какую композицию сыграть исполнителям "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 9736
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главное что не красножопые.
или это Гитлер выморил 7-10 млн. людей тут в мирное время?
совок, пнх, иди нажрись водки, представляя что заплатил за нее "3.62" "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 2114
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Нема героїв в Україні!?
А якщо єсть, то зробіть так, щоб гидотний язик Лукаш, затягло аж у вагіну!!!
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Чому ця шльондра досі не сидить? У свинарника не було ні розуму ні бажання до притягнення цієї сучки.А чому нова влада не приймає ніяких мір до ворогів України? "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 1585
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Я відверто кажучи, люблю почитати обурені крики про "чому не сидять" в коментах у Дубінського на Ютубі....
Ну..... ну просто як з дитячого садка або лікарні пишуть. Чому не сидять ага "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 7521

ТОМУ ШО ГЛАДІОЛУС, ОСЬ ЧОМУ!
"Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 2084
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Ті відповідаєш своїй кличці козел,хоч і гладіолус. "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 3790
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Лукаш, тебя усыпить надо, а не разбудить.
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согласен! Лукаш надо усыпить как бешеную собаку
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Я *** как порохобот, уверяю..
Этот парень наш..
Его шаги мне нравятся..
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Вечірка пройшла в київському "Докер пабі" на Оболоні. На заході виступили групи "Сокира Перуна", "Кому вниз" та FRAM.
Концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, всі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.=========
Они все ФашиЗды? . "Прем'єр Гончарук приїхав на концерт, влаштований убивцею Олеся Бузини, виступає на фоні атрибутів нацистів", - прихильниця Януковича Лукаш просить її "розбудити" - Цензор.НЕТ 3677
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почитай про СП, ихние тексты (особенно из раннего) и поймешь, возмжно
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разбудите эту мразь на нарах.
кто смотрел детскую сказку "Королевство кривых зеркал" помнит.......акюдаг (гадюка),очень она ее напоминает.
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Не правильно. Правильно так: как-то пох кто такая ************ некто лукаш...А Гончарук -это Премьер-министр Украины. Да.чуть не забыл - параша распадется и карлик педофил путин будет повешен. Это так на всякий случай...
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Ха! Вбивця бузини...Це доказано? То чому медаль не дали??????
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Скоро будут будить , причём там где свет не выключают ночью .
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Respect Гончарук! Ці кремлядські диванні тролі задовбали. Всіх хочуть підбурити, налаштувати один проти одного. А лукаши, мертвечуки... готують реванш.
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Пройдите по ссылке. Патриоты там последними словами кроют эту "Сокиру Перуна", называют даже "опарышами" Медведчука. А теперь они уже герои и патриоты?

По факту использования на концерте в Киеве нацистской символики открыто уголовное дело, - Нацполиция. ФОТО

https://censor.net.ua/photo_news/3064638/po_faktu_ispolzovaniya_na_kontserte_v_kieve_natsistskoyi_simvoliki_otkryto_ugolovnoe_delo_natspolitsiya
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а шо, для кого то тут секрет шо они неонацисты
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Без твоей методички ху*ловской разберемся. Твои герои и патриоты - это бомж ваня который может бутылку водки залпом выпить.
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Розбудити? Навпаки тре приспати цю кацапську потвору.
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А що , тому , хто знищив того лисого козла ще не дали ніяку державну нагороду ? Тому ці лукаші і продовжують біснуватися !
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Розбудіть ту потвору вжн повний памперс
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словесный понос лукашки указывает на ее как на рашистского агента....а почему енто в Крыму и в Донецке люди "посещали квартал куйла"?
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то почому на Оболоні медійна хуцпа?
зранку розмивання уваги аж зашкалює...
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По чаще дрочи кремлядей Саша . очень будем рады если посадят колаборантов - Лукаш , Медведчука .Бондаренко . Пашинского , Портнова . Порошенка и олигархов . Слава ОУН УПА !!!
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скільки ж всякої риговської швалі наплодила партія, створена Азаровим і Порошенком
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Прокацапське Лушпиння на смітник, краще на нари.
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Порохотяги якось соромлязливо язики в дупу сховали... А з ранку такий свинячий лемент тут стояв через те, що Гончарук відвідав концерт.
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