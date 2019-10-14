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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прийшли до Стіни пам'яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців і вшанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.

Зеленський із дружиною вшанували память загиблих захисників України 01

В ОП також нагадали, що сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Володимир Зеленський планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Зеленський із дружиною вшанували память загиблих захисників України 02

Зеленський із дружиною вшанували память загиблих захисників України 03
Фото: пресслужба ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153748
 
   
 Топ коментарі
 
Обратите внимание сколько там охраны вокруг Зе, перекресток блокирован автомобилем и пустая улица. Петя не побоялся прийти на митинг, где было больше 10 000 тыс человек.
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Оно пришло туда потому что надо...иначе был бы полный зашквар....а не по зову сердца...
Малорос...у него другие идеалы...
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І що? Навіть відосіка не буде???
Оце на фісбукє «давайтє жить дружно» й все?
А сьодні одне з найголовніших свят України.
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Президент України ховається від народу України.
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не ври лолито-бот, как твой кинолог поросенко))
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не ври моника-бот , как твой сцыкун-накроман зебил...)
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Прямо в классах их учат этому. " Если ты не за преЗедента, то Петин бот". Третьего не дано.
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Вовик, как пришел до власти с экрана, так и дальше виртуально общается с народом. Ненастоящий лидер. Наверняка ему сказали, будешь карманным президентом или ликвидируем, вот он и говорил кругом, что для него важнее всего семья, это он нам знак подавал, что заставили его.
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Чекай!, так на Донбасі же вродь, так зебіли же рекламують!
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,,так на Донбасі "
правыльно буде на Домбасі, так приЗЕдент писав.
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а вот и швайн-фрайер с ополченочкой
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ссыкло!!!!! втихаря народа нет рядом- на фото одна охрана, а потом сбежит в донецк
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До речі, на Покрову доречно вшановувати полеглих отут:
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Сьогодні, 14 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України відбувся щоденний церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.
У пам'ятному заході взяли участь рідні та близькі загиблих Героїв, керівний склад, офіцери та працівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, представники чинного та попередніх урядів, народні депутати Верховної Ради України різних скликань, ветерани, громадські активісти, інші почесні гості.
Сьогодні, 14 жовтня, Дзвін Пам'яті пролунав два рази...
У цей день у 2014 році загинули мужні захисники України:
Старший лейтенант Національної гвардії України МОСКАЛЮК Олександр Васильович
Солдат РИБАК Михайло Володимирович
Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за майбутнє України!
Довідка. Зала пам'яті захисників України створена на вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.
Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам'яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.
В середині Зали пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/14/u-den-zahisnika-ukraini-v-ministerstvi-oboroni-vshanuvali-pamyat-zagiblih-geroiv/
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Мендель не только грубиянка - она тупая курица, которая не может даже повлиять на то, чтобы картинку красивую сделать Зеле.

Ну о каком имидже главы государства можно говорить, елс НА ВСЕХ фото на заднем плане его охранник - охранник Бени!! Ну объясните кто-нибудь Зеленскому что он его позорит!!!

его рожа стала такой же узнаваемой как его собственная и более узнаваемая, чем рожа его супруги!!

пипец просто. уровень профессионализма НОЛЬ.
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Грустно, что это на всех уровнях, блин. Они "учатся" на ходу, за счёт граждан Украины.
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не надо объяснять, наоборот, пусть позорится.
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Возможно , из-за здачи 3енелейсской в соц-сетях передвижэний Украинсской армии--
там лежит не один защитник страны , припЭздентом которой счасс являеться ее муж..
.
?????????????
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эбонитовые палочки с собой принёс, постучать по головам майдаунов?
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Хватит уже пиариться,сделай что нибудь для экономики,арестуй воров,начинай работать лицедей.
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поросенко и его тролли еще бредят о реванше режима шестерки януковича - поросенко))
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
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Спасибо! Борітеся і поборете! Вам бог помагає
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Возможно , из-за здачи 3енелейсской в соц-сетях передвижэний Украинсской армии--
там лежит не один защитник страны , припЭздентом которой счасс являеться ее муж..
.
???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!........................................................................
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Так одиноко....Наверно ему по ночам приветы передаются с Бабиного Яра. Стыдно ...поэтому и избегает публичности !
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Читаю комменты. Жто надо же быть таким дураком и так себя поставить , что теперь никто не верит в его искренность в отношении защитников Украины.
Да еще рядом чмо Богдан , редкое позорище.
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Они такие какие есть. Есть вопрос к 73% которые за них голосовали: Зачем вы это сделали?
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Так а що, Президент нас не поздоровив?
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вот так нужно поступать с сепаратистами а не амнистировать-Испания приговорила лидеров каталонских сепаратистов к реальным срокам за подстрекательство к мятежу https://www.currenttime.tv/a/spain-catalonia-referendum-court-rulling/30215544.html?fbclid=*************************************************************
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
39 хв. ·

Зеленський закликав учасників сьогоднішніх акцій не піддаватися на провокації.
Він не закликав Богдана й Орахамію не провокувати.
Це в них така гра: ми вас провокуємо, а ви не провокуйтеся.
Цікаво, хто виграє?
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какое отношение имеет этот предатель-шмаркля и уклоненец от воинской обязанности до Героев-защитников Украины ? всем понятно и видно, что это не душевная и идущая от сердца благодарность, уважение и печаль, а очередное шоу …………
Как уже надоели эти ШОУ, которые превращают страну в арену цирка с клоуном-главнокомандующим …..
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Й справді , хто говорить про картинки ворогові ? Людина , яка розкрутила себе на цих антиукраїнських картинках , вимушено зависла в Україні й надалі підривючи її своєю творчістю вже з середини , людина ні каплі не знаюча , що таке боронити батьківщину хоча б на своєму "мистецькому" рівні - зараз вчить народ, який сам себе захстив та захищає , не дивлячись навіть на те, як йому не допомагає лада , як влада , АБСОЛЮТНО не розуміючи цей народ назвала іменем свого політичного опонента ПОРОХОБОТАМИ ... Така собі тупенька влада заради влади не підняла зад й не вивчила історію свого народу , щоб зрозуміти що взагалі таке для ЦЬОГО НАРОДУ влада... А чому?- тому що вона виросла як ЩОСЬ, задовольняючи ватні потреби імперських рабів , вона сформувалася на менталітеті російсько-імперсько-совдепівських смаків та пріорітетів. А гроші та бізнес то вже ментальні здібності та пріорітети продажних торгашів ,яким без різниці на чому заробляти. Й зараз вони хочуть стати ідейними поводирями народу - який жах!
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Обратітє вніманіє на вонь шоколадноватну
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можете повоняти тут , бо не на Віче ж вам воняти
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А правда,шо гнусавая Моня Бубочка-сбежала из Киева на "бамбас" сегодня?
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