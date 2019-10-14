 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців і вшанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.

В ОП також нагадали, що сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Донецької області.

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Володимир Зеленський планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.



Фото: пресслужба ОП