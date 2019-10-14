 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців і вшанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.
В ОП також нагадали, що сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Донецької області.
Володимир Зеленський планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.
Оце на фісбукє «давайтє жить дружно» й все?
А сьодні одне з найголовніших свят України.
правыльно буде на Домбасі, так приЗЕдент писав.
пам"ятаємо...
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Сьогодні, 14 жовтня, у Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України відбувся щоденний церемоніал вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.
У пам'ятному заході взяли участь рідні та близькі загиблих Героїв, керівний склад, офіцери та працівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, представники чинного та попередніх урядів, народні депутати Верховної Ради України різних скликань, ветерани, громадські активісти, інші почесні гості.
Сьогодні, 14 жовтня, Дзвін Пам'яті пролунав два рази...
У цей день у 2014 році загинули мужні захисники України:
Старший лейтенант Національної гвардії України МОСКАЛЮК Олександр Васильович
Солдат РИБАК Михайло Володимирович
Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за майбутнє України!
Довідка. Зала пам'яті захисників України створена на вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.
Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам'яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.
В середині Зали пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/14/u-den-zahisnika-ukraini-v-ministerstvi-oboroni-vshanuvali-pamyat-zagiblih-geroiv/
Ну о каком имидже главы государства можно говорить, елс НА ВСЕХ фото на заднем плане его охранник - охранник Бени!! Ну объясните кто-нибудь Зеленскому что он его позорит!!!
его рожа стала такой же узнаваемой как его собственная и более узнаваемая, чем рожа его супруги!!
пипец просто. уровень профессионализма НОЛЬ.
там лежит не один защитник страны , припЭздентом которой счасс являеться ее муж..
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- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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там лежит не один защитник страны , припЭздентом которой счасс являеться ее муж..
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Да еще рядом чмо Богдан , редкое позорище.
39 хв. ·
Зеленський закликав учасників сьогоднішніх акцій не піддаватися на провокації.
Він не закликав Богдана й Орахамію не провокувати.
Це в них така гра: ми вас провокуємо, а ви не провокуйтеся.
Цікаво, хто виграє?
Как уже надоели эти ШОУ, которые превращают страну в арену цирка с клоуном-главнокомандующим …..
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