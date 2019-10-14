 Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друзі, вітаю всіх захисників України зі святом!
Логічно, що це свято ми відзначаємо сьогодні, на Покрову Пресвятої Богородиці. За легендою, під час облоги Візантії Аскольдом (так, тим самим Київським князем) мешканці Царгорода звернулися з молитвою до Богородиці і вона їх вкрила своїм покровом, що зробило їх невидимими для Аскольда та його дружини. Він, до речі, разом зі своїми вояками, згідно з легендою, після тієї облоги став християнином, прийнявши хрещення.
Без пафосу хочу сказати, що Україна існує тільки тому що існують її захисники! І той, хто цього не розуміє або не хоче зрозуміти, приречений на рабське існування", - йдеться в привітанні Турчинова.
"Хотів би щоб у цей день ми, в першу чергу, згадали тих хлопців і дівчат, які, захищаючи країну, віддали за неї своє життя... Саме відповідальність перед їхньою пам’яттю їхніми родинами примушують нас сьогодні гідно боронити нашу державу, давати відсіч ворогу і зміцнювати наш оборонний потенціал.
Тільки з сильною Україною будуть рахуватися і партнери, і вороги! Зі святом! Нехай Господь береже вас та ваші родини!" - додав він.
Коли я читаю подібні дурні кухонно-поцифістські дописи зеленосопливої зграї баранів та овечок, завжди згадую воїна Гофмана-Упиря. І от таке одноклітинне, як оця юлька, яка не здатна зрозуміти, навіщо країні потрібні збройні сили і що вони повинні робити в випадку агресії сусіда, мають право голосу на виборах і своїм одноклітинно-баранячим стадом вирішують долю країни.
Треба було захопити 2-3 "чоловічки".
І показати їх світовій спільноті.
а турчинав существует только потому, что существует его зам гладковский - деребанитель укрваенного бюджета с наваром 500%.
ну и ахмектка с ротердамом напополам с мальдивским.
ахахаха
ахахаха
То есть в твоём понимании все "подвиги" Пети-параши может не поддержать только немытый кацап из паРаши ? Свинарчуков, Роттердам, закон об освобождении от ответственности за наворованное .... Тогда больше лечись и меньше пиши
Турчинов, слуга Лазаренко
подпись.
Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов.
Толерантное отношение нынешней власти к пятой колонне кремля которые является не столько штатной агентурой врага, а, скорее, агентами влияния, сторонниками иностранного государства, которые помогают ему вопреки интересам страны, гражданами которой они являются в условиях войны, является актом национального суицида. История не знает другого государства кроме Украины, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
Стара козацька пісня 18-го століття:
Oй, повійте, вітри, та все низовії,
Та на наші лодки, та на дубовії,
Та на наші реї, та на кедровії,
В наші парусини, та все шовковії!
О-ой, зажурився сивий соколонько,
O-ой, бідна наша,наша головонько,
Бо ще не укупі наші брати сiли...
А сіли окремо та й пісні запіли...
У сумі-печалі,наче домовина-
Один у Mоскаля, другий у Турчина,
Третій у Мальтиза тай за одежею,
А четвертий крає за Польщі межею.
О-ой, ти Москалю, єретичний сину!
Запропастив Польщу, та ще й Україну!
https://zbruc.eu/node/62583
https://youtu.be/wAbmo-vA8Eg
https://youtu.be/KfHVVMqyViw
https://youtu.be/vPkVmdm7l4w
https://youtu.be/-oqeFwRhKf4
Semen Kabakaev
@SemenKabakaev
·1 ч
Зараз розпочалась акція біля АП. Сьогодні день захисника України. Символічно, що саме сьогодні люди які тут зібрались, просять їх захистити. Приїхали мешканці які живуть на лінії розмежування, щоб сказати президенту, що відводити українські війська не можна.
Україна - це назва виокремленої території (краю), де протягом 40 тисячоліть проживає людська спільнота, вкорінена в цю землю. Відповідно, всі етноси, що народилися на цій землі, є українськими. Зокрема, українськими є етноси, що тут народилися після Великого Потопу в 55 ст. до н. е.
Кожен з цих українських етносів мав свій етнонім, серед яких найвідомішими є Арії, Самари, Пелазги, Галли-Кімери, Сколоти, Сармати, Анти, Руси, Козаки. Всі вони пов'язані між собою як дід, батько, син, внук, правнук, тобто належать до того ж самого роду.
Ці етноси створювали українські держави: Арта-Артанія, Кімерія, Скуфія, Сарматія, Антський союз, Русь, Козацька держава. Ця післяпотопна епоха називається арійською або гіперборійською. Як відомо, матеріальними артефактами перших трьох тисячоліть арійської України (55-25 ст. до н. е.) є Трипільська археологічна культура.
Україну доарійської епохи (40-6 тис. до н. е.) називали Борією (тобто «сильною», «сонячною», «ярою») або «Землею Вепра». Згідно з даними антропології, саме тут приблизно у 25 тис. до н. е. остаточно сформувалась Біла раса (раса європейських кроманьйонців, борійців), тобто витворився людський підвид, добре пристосований до природно-кліматичних умов свого проживання.
Після Циркумпонтійської катастрофи (Великого Потопу) у 55 ст. до н. е. долини над Понтійським озером були затоплені солоними водами Середземного моря. Цю територію Борії, що опинилася під водою, згодом назвали «Старою землею», давньою мовою - «Альт лан», в ******** вимові «Атлантида». З цього часу почалось українське літочислення, яке в 1714 р. відмінив Петро І, тобто по древньоукраїнському календарі маємо 7528 рік!!!п. Турчинов вчіть історію України!