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 Політика України
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Все про:привітання (432) Турчинов (873) День захисника України (64)

 Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов

Олександр Турчинов привітав усіх захисників України зі святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, вітаю всіх захисників України зі святом!

Логічно, що це свято ми відзначаємо сьогодні, на Покрову Пресвятої Богородиці. За легендою, під час облоги Візантії Аскольдом (так, тим самим Київським князем) мешканці Царгорода звернулися з молитвою до Богородиці і вона їх вкрила своїм покровом, що зробило їх невидимими для Аскольда та його дружини. Він, до речі, разом зі своїми вояками, згідно з легендою, після тієї облоги став християнином, прийнявши хрещення.

Без пафосу хочу сказати, що Україна існує тільки тому що існують її захисники! І той, хто цього не розуміє або не хоче зрозуміти, приречений на рабське існування", - йдеться в привітанні Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незалежна Україна починається за спиною солдата в окопі на передовій, - Турчинов

"Хотів би щоб у цей день ми, в першу чергу, згадали тих хлопців і дівчат, які, захищаючи країну, віддали за неї своє життя... Саме відповідальність перед їхньою пам’яттю їхніми родинами примушують нас сьогодні гідно боронити нашу державу, давати відсіч ворогу і зміцнювати наш оборонний потенціал.

Тільки з сильною Україною будуть рахуватися і партнери, і вороги! Зі святом! Нехай Господь береже вас та ваші родини!" - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153747
 
   
 Топ коментарі
 
Украина существует пока есть люди готовые ее отстаивать и за нее умирать.
А не стадо уставших от войны обывателей.
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Скиглять малороси, а в нас сьогодні свято!
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"Юлия Солина Шановні дописувачі. Ви так дружно поливаєтете тут Президента. Дійсно що одна блювота.. А що , хтось знає вихід...Ну звичайно воювати до перемоги. То в чому справа.? У воєнкоматах на вас чекають.Уперед!" ________________

Коли я читаю подібні дурні кухонно-поцифістські дописи зеленосопливої зграї баранів та овечок, завжди згадую воїна Гофмана-Упиря. І от таке одноклітинне, як оця юлька, яка не здатна зрозуміти, навіщо країні потрібні збройні сили і що вони повинні робити в випадку агресії сусіда, мають право голосу на виборах і своїм одноклітинно-баранячим стадом вирішують долю країни.
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Барані Вася в отаре ,а не воровать у защитников отечества Турчинову слабо,а за все годы его полит карьеры и всех Петь,Юль,Парубиев,Луценков..развалить Армию и довести народ и страну к краху-это кто сделал ...Зеля?????? Тут умники много пишут и рассуждают о чем????Защитникам честь и хвала,но не порохоботам и подстрекателям....
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Низкий поклон ВАМ, ЗАЩИТНИКАМ. Перечислять не буду.
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Украина существует вопреки ! Такие , как ты Турчинов .ее грабите уже 30 лет . но она все жива . больная но не умерла .Позор таким , как ты трутням , ворам и ссыкунам .
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Коган,ты еще про "1000и1ночь" тут расскажи,а то нам здесь скучно.
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Умный же. А где Ярош?
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Хось щось файне сказав, а то кацапи нападуть кожен раз.
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Це вже загальновідома інформація. Не клей із себе дурня.
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Наші войска в Криму на той момент більше ніж наполовину складалися із зрадників, (які невдовзі переприсягнули рашці). Лінії фронту як такої зовсім не було - кожна з частин вже знаходилися у "котлі", кінець спротиву був би швидким і неминучим, і дав би повод рашці "відповісти на збройну провокацію бандерівської України", ввівши війська мінімум на весь Південний Схід України, 8 обастей, як мінімум, "на захист русскагаварящего насєлення". В кремлі тільки й чекали - коли ж Україна почне нарешті стріляти, і дасть нам привід?
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В Криму не треба було "перемагати".
Треба було захопити 2-3 "чоловічки".
І показати їх світовій спільноті.
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їх ще треба було вивезти до Києва, щоб, принаймі, показати... По кожному - спецоперація на рівні вивозу Цемаха. Але параша кожного такого "Цемаха" назвала би віййсковослужбовцем ЧФ, який легально перебуває в Севасі відповідно до договору.
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Параша б назвала, але їй би ніхто не вірив.
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Да конечно никто б не поверил. Даже сейчас после 6лет войны в Украине херова туча народу считает что Украина сама виновата а что говорить про проплаченых политиков на западе это при пленных,сбитом Боинге куче техники из параши,ну и конечно ОБСЕ из за генделей ничего невидит.
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Так само як повірили кацапії що на неї напала Грузія .
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это кто тебе такое сказал? на самом деле ***** только и ждало, что пастор даст команду на открытие огня, в этом случае Украина лишилась бы мировой поддержки и ***** ввел бы войска на всю территорию Украины, у него на это уже было одобрение совфеда.
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главное, что время выиграли. На тот момент это было очень важно.
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Так бери автомат і йди визволяй зараз Крим. И тобі хто ь не дає чи забороняє ?
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а на зачем твій родич Крим здав?.. часом не казав тобі?
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Крим здав ти і такі, як ти! Бери автомат, підіймай свою жирну дупу з дивана і йди визволяти Крим.
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20 автоматчиков )) Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8333 .. А ничего что в Крыму , на базе ЧФ в Севастополе , находилось ещё 20 тыс кацапских "автоматчиков " ,, против 17 тыс наших , на всём полуострове .? Это не считая , перебежавших на сторону кацапов , 100% ментов и СБУ , из местной ваты . ??
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ВІТАЮ ВСІХ УКРАЇНЦІВ. особливо всіх ЗАХИСНИКІВ ВОЇНІВ УКРАЇНИ зі святом! бажаю всім міцьного здоров"я! всім пораненим які знаходяться в лікарнях швидкого одужання,триматися ,не падати духом! а ті від кого залежить їх стан і життя після поранень і бойових дій надати їм всім належне лікування.психологічну і матеріальну допомогу! ДЯКУЮ ВСІМ ЗАХИСНИКАМ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНІ !СЛАВА УКРАЇНІ!СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!!СЛАВА ВСІМ ТИМ ХТО ВІДСТОЮЄ ЦІНОЮ СВОГО ЖИТТЯ СУВЕНЕРИТЕТ КРАЇНИ!
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Пока существуют украинские гниды во власти одними защитниками не справишься.Пора открывать второй фронт против них.
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Саме так! Помянемо хлопців і дівчат, що поклали своє життя за Україну. А той час коли це відбувалось, пикасті мармизи будували собі тихі маєточки, підводили собі особисті газогони і газосховища і закинувши коротеньки товсті ноги на шию патріотами завзято ротожопили. І своїм гнідозним командуванням клали життя хлопців і дівчат сотнями і тисячами. Тепер ці герої коміксів активно, роззявають рота, здавши Крим і не віддавши наказу на спротив. Саме з безхребетності цієї оособи і відбувались потужні крадіжки у Оборонпромі, воно мовчало, бо тепла і ситна посада посада була куди ближче ніж правда за яку тієї посади можно було позбутись. Убила лайно в береті.
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Убоге лайно в береті. Сраний т9.
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Предатели и пацифисты прокрались в руководство страны и сдали Крым и часть Донбасса.Их фамилии известны.Это Турчинов,Яценюк и Порошенко.Все до сих пор на свободе и не расстреляны.Удивительная страна Украина.
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За Крым не знаю , кто конкретно за бздел на СНБО в 14-м в начале марта , совещание было закрытое Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9753 Но сейчас Турчинов наиболее адекватный человек , который может сплотить Украину против агрессии Параши Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5075 Кармелю Ататюрку тоже было тяжело , против Британской Империи Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5075
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Украина существует только потому, что существуют ее защитники. Кто этого не понимает, обречен на рабское существование, - Турчинов

а турчинав существует только потому, что существует его зам гладковский - деребанитель укрваенного бюджета с наваром 500%.
ну и ахмектка с ротердамом напополам с мальдивским.

ахахаха
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Только становится чуть чуть меньше, благодаря таким защитникам.
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Зебилы все верещат про какого-то мнимого гладковского когда уже даже главный прокурор зелёных сказал что никаких нарушений там не было)))
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Верно, какой он нахрен гладковский, если оно свынярчуком родилось и таким сдохнет.
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Єдине, що погано ніколи не було справжньой Києвськой Хунти.
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KharkovCity Позвольте с Вами не согласиться , я уже писал , в Крыму на ВСУ образца 14- го года , рассчитывать было нельзя , за исключением не многих подразделений Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1929 Но были Татары , которые по определению ,с детства военизированы , им только надо было в конце февраля начале, марта раздать оружие , и я думаю зеленым человечкам пришлось бы не сладко Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9391 Кто испугался я не знаю , но шанс отстоять Крым был Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9391
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Гладковские и свинарчуки это просто милые детские шалости на фоне формул Штайнмайера но проплаченные аваковские патриоты билецкого и других шавок конечно же это готовы схавать.
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Сколько крестиков добавилось на ветке - к полудню минстець оклемался.
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Кацап, а правда что ваш начальничек сдох?
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Опять это губастое чучело. Где то проходила инфа,что его посадили. Неужели фейк? Когда же это будет правда?
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А чё так... крыть нечем ? Или ты дебил ?
То есть в твоём понимании все "подвиги" Пети-параши может не поддержать только немытый кацап из паРаши ? Свинарчуков, Роттердам, закон об освобождении от ответственности за наворованное .... Тогда больше лечись и меньше пиши
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Перевожу на понятный язык: Дойная корова Украина существует а не процветает потому что она наша и мы её доим!

Турчинов, слуга Лазаренко

подпись.
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13 лет тюрьмы. В Испании осудили политиков-сепаратистов

Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов.
Толерантное отношение нынешней власти к пятой колонне кремля которые является не столько штатной агентурой врага, а, скорее, агентами влияния, сторонниками иностранного государства, которые помогают ему вопреки интересам страны, гражданами которой они являются в условиях войны, является актом национального суицида. История не знает другого государства кроме Украины, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
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З Святом,Україно!З Початком Утворення Нації!
Стара козацька пісня 18-го століття:

Oй, повійте, вітри, та все низовії,
Та на наші лодки, та на дубовії,
Та на наші реї, та на кедровії,
В наші парусини, та все шовковії!
О-ой, зажурився сивий соколонько,
O-ой, бідна наша,наша головонько,
Бо ще не укупі наші брати сiли...
А сіли окремо та й пісні запіли...
У сумі-печалі,наче домовина-
Один у Mоскаля, другий у Турчина,
Третій у Мальтиза тай за одежею,
А четвертий крає за Польщі межею.
О-ой, ти Москалю, єретичний сину!
Запропастив Польщу, та ще й Україну!
https://zbruc.eu/node/62583
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вот так нужно поступать с сепаратистами а не амнистировать-Испания приговорила лидеров каталонских сепаратистов к реальным срокам за подстрекательство к мятежу https://www.currenttime.tv/a/spain-catalonia-referendum-court-rulling/30215544.html?fbclid=*************************************************************
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Да пастор при тобі країна збериглася мовчав б уже але нє тягня звіздіти скучно на волі
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"Украина обошлась бы и без волонтеров" - Порошенко П А .
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Semen Kabakaev

@SemenKabakaev

·1 ч

Зараз розпочалась акція біля АП. Сьогодні день захисника України. Символічно, що саме сьогодні люди які тут зібрались, просять їх захистити. Приїхали мешканці які живуть на лінії розмежування, щоб сказати президенту, що відводити українські війська не можна.
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Україна буде завжди , адже
Україна - це назва виокремленої території (краю), де протягом 40 тисячоліть проживає людська спільнота, вкорінена в цю землю. Відповідно, всі етноси, що народилися на цій землі, є українськими. Зокрема, українськими є етноси, що тут народилися після Великого Потопу в 55 ст. до н. е.
Кожен з цих українських етносів мав свій етнонім, серед яких найвідомішими є Арії, Самари, Пелазги, Галли-Кімери, Сколоти, Сармати, Анти, Руси, Козаки. Всі вони пов'язані між собою як дід, батько, син, внук, правнук, тобто належать до того ж самого роду.
Ці етноси створювали українські держави: Арта-Артанія, Кімерія, Скуфія, Сарматія, Антський союз, Русь, Козацька держава. Ця післяпотопна епоха називається арійською або гіперборійською. Як відомо, матеріальними артефактами перших трьох тисячоліть арійської України (55-25 ст. до н. е.) є Трипільська археологічна культура.
Україна існує тільки тому, що існують її захисники. Хто цього не розуміє, приречений на рабське існування, - Турчинов - Цензор.НЕТ 456Україну доарійської епохи (40-6 тис. до н. е.) називали Борією (тобто «сильною», «сонячною», «ярою») або «Землею Вепра». Згідно з даними антропології, саме тут приблизно у 25 тис. до н. е. остаточно сформувалась Біла раса (раса європейських кроманьйонців, борійців), тобто витворився людський підвид, добре пристосований до природно-кліматичних умов свого проживання.

Після Циркумпонтійської катастрофи (Великого Потопу) у 55 ст. до н. е. долини над Понтійським озером були затоплені солоними водами Середземного моря. Цю територію Борії, що опинилася під водою, згодом назвали «Старою землею», давньою мовою - «Альт лан», в ******** вимові «Атлантида». З цього часу почалось українське літочислення, яке в 1714 р. відмінив Петро І, тобто по древньоукраїнському календарі маємо 7528 рік!!!п. Турчинов вчіть історію України!
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Водоконал верни Киеву мародерище . Сегодня день рождения у Пашинского! Пожелаем ему на многие многие годы оставаться там где он есть сейчас , забрать к себе Турчинова и Порошенко .
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